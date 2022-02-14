Başkan Seçer: “Değiştirilen su sayaçlarının bedeli taksitlendirilecek”

Seçer, sayaç bedellerinin taksitlendirileceğini ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayı 2. birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Seçer, dilek ve temenniler bölümünde, Medeni Kanunun kabul edilişinin 96. yıl dönümünü kutlayarak, bu kanunla kadın-erkek eşitliğinin temelinin atıldığını, kadınların evlilik, meslek hayatı ve gündelik hayatta önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadın haklarının güçlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayan Seçer, “Bizim için ‘Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlamlı sözleri rehber niteliğindedir. Kadınlarımızın çağdaş toplumda hak ettiği konuma yükselmesi için gerekli tüm adımları atıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planımızın birinci yılındaki sonuçlarını da sizinle paylaşmak isterim. Eylem Planımızda geçen yılki 88 maddelik hedefin 11'i pandemi sürecinde yaşanan olağanüstü durumlardan dolayı gerçekleşememiştir, ancak zor koşullara rağmen 77 hedefi dairelerimiz başarıyla gerçekleştirmiş ve yüzde 87,5 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılında hedeflerimizi gerçekleştirmek için kararlı adımlarla yürüdüğümüzün bilinmesini isterim. Büyük Önder Atatürk'ü şükranla ve rahmetle anıyor, laik, demokratik, çağdaş bir Türkiye'nin esasını ve temelini oluşturan Medeni Kanunun kabulünün yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

Şelale Otelin yerine çok fonksiyonlu bir kompleks inşa edilecek

Tarsus'ta bulunan Şelale Otelle ilgili de açıklamalarda bulunan Seçer, otelin Özel İdareden kendilerine geçtiğini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından riskli yapı olarak tespit edildiğini söyledi. 9 Kasım 2021'de Tarsus Kaymakamlığının Büyükşehir Belediyesine yazdığı yazıda, riskli yapı tespitine karar verilen Şelale Otelin yıkılma süresinin 60 gün içerisinde bildirilmesini talep ettiğini ifade eden Seçer, Şelale Oteli çok fonksiyonlu bir yapı şeklinde vatandaşların kullanımına sunacaklarını bildirdi. Seçer, “Şelale Otel, zemin artı 7 katlı betonarme bir bina. Biz yıkım işlemlerini başlattık, çalışmalar devam ediyor. Yıkım işi için ihale tarihimiz 24 Şubat 2022. Tahmini olarak da ağustosun ikinci yarısında yıkım işinin biteceğini öngörüyoruz. Halkın kullanımına açılacak ve içerisinde geniş peyzaj alanlarının bulunduğu restoran, hediyelik eşya, yüzme havuzu; halkın kullanacağı sergi salonları ve çok amaçlı salon bulunan simgesel özellikli bir yapı oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu sebeple 7 Nisan 2022'de sonuçlanacak proje yarışmasına daha önce belediye olarak çıkmıştık. Şu anda proje yarışmasının sonuçlanmasını bekliyoruz. Kazanan proje üzerinde uygulama projesini hazırlatıp tahmini 2023 sonuna kadar halka açık ve çok fonksiyonlu kompleksi Tarsus ve Mersin halkının kullanımına açmak istiyoruz” diye konuştu.

Seçer, Büyükşehir bünyesine kazandırılan araçları anlattı

Seçer, kısa süre önce MESKİ ile İtfaiye, Mezarlıklar, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daireleri bünyesine kazandırdıkları 90 yeni aracın teknik bilgisini paylaşarak, şunları söyledi:

“20 itfaiye aracını itfaiye teşkilatımıza kazandırdık. Bu hafta sonu itibarıyla bölgelerine gönderdik, hizmete aldık. Bu araçların özellikleri dar sokaklara girebiliyor olmaları. Manevra kabiliyetleri daha yüksek ve çok fonksiyonel araçlar. Üç aracın yaptığı işi bir başına yapabilecek donanıma sahip, önemli araçlar. Kazaya müdahalelerde ya da göçüklerde, depremde, göçük altındaki müdahalelerde de çok rahat kullanılabilecek, yangına müdahalede bulunabilecek birçok fonksiyonu bir arada bulunduran araçlar. Bunun yanında yine MESKİ bünyesine kamyonet, pikap ve forklift olmak üzere toplam 58 araç kazandırdık. Yine cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere cenaze nakil aracının sayısını 40'tan 50'ye çıkarttık. 10 yeni araç önceki gün itibari ile hizmete alındı. Daha çok şehirler arası nakillerde bu yeni araçları kullanacağız. Yine şu anda 8 adet olan hasta nakli için kullandığımız ambulans sayısını da yeni 2 ambulansımızla beraber 10'a çıkarmış olduk. Mersin Büyükşehir Belediyesine ve iştirakimiz olan MESKİ'ye toplam 90 yeni araç kazandırmış olduk. Mersinimize hayırlı olsun.”

Başkan Seçer'den değiştirilen su sayaçları açıklaması

Bir meclis üyesinin değiştirilen su sayaçları ile ilgili değerlendirmeleri üzerine de Seçer, bu çalışmaların aylar önce başladığını söyledi. Seçer, “Bu kararı biz yeni vermedik. 2021 yılının başından bu yana hatta 2020 yılında başlattığımız bir çalışma nihayete erdi. Bunun kararını aldık, alım prosedürlerini yerine getirdik ve yeni yıl itibariyle de bu saatler eskileri ile değiştirilerek yenilenmeye başladılar. Uzaktan okumalı sayaçlarımızı pilot olarak Menteş'te başlattık, bunun yanında Kuzeykent ve Pirireis. Bu üç noktada sadece Menteş Mahallesinde 3 bin 247 abonenin sayacı değişti. Karar eski alınmış bir karar, uygulama yeni olunca öyle bir döneme denk geldi ki, her şeyin ateş pahası olduğu, herkesin hayat pahalılığından şikayet ettiği bir döneme denk geldi. Elektrik faturalarının yanında bir de su faturalarına bu ilaveler bence de uygun görülmedi. Zaten hemen müdahale ettim” dedi.

Belli bir süre geçtikten sonra yasal olarak sayaçların değiştirildiğini ifade eden Seçer, değiştirilen su sayaçlarının teknik detaylarını paylaşarak, sayaç ücretlerinin abonelerden taksitler halinde alınacağını belirtti. Seçer, “Biz zaten bu sayaçları yasal olarak değiştiriyoruz. Arızalıysa ya da belli bir ekonomik ömrünü tamamlamışsa değiştiriyoruz. Burada da yaptığımız işlem şu; bu sayacın piyasa fiyatı 605 TL. 605 TL'ye almışız, akıllı sayaç. Uzaktan okuyabiliyorsun, suyu kesebiliyorsun, verebiliyorsun, arıza varsa görebiliyorsun sistemde. 2 yıldan az süreli aboneler için zaten biz bedel almıyoruz. 2 ile 7 yıllık sayaçlar için onun ortalama amortismanını düşüyoruz. 605 lirayı biz ödüyoruz. Sayacınız 0-2 yıllık ise para vermiyorsunuz. 7 yıllığa kadarsa 119,77 TL (KDV dahil) alıyoruz. Eğer 7 yıl üzeri ise 239,54 TL (KDV dahil) alıyoruz. Ben de olayı duyar duymaz takribi dedim ki; maksimum ödeyecek olan 240 lira öder. 8 aya bölerseniz, aylık 30 lira da yazarsanız, 8 ayda bitirirler. Yani bu 10 ay olmuş, 12 ay olmuş, onlar çok mesele değil. Yine arkadaşlar çalışırlar. Duyar duymaz ben de rahatsız oldum ama benim bu kararı verme sürem 12 ay önce. 12 ay önce ben Ocak 2022'nin başında bu kadar her şeyin el yakacağını tahmin edemezdim. Siz de takdir edersiniz. Durum bundan ibarettir. Üzerinde yine bakalım sistem olarak. Bunun şu anda da değiştirme işlemini durdurduk, çünkü sistemde değişiklik yapacağız. Dijital ortamdan takip ediliyor. Programı değiştirmemiz lazım. Biz tabi ki, vatandaşımızın üzerine bir yük gelmesin diye arzu ediyoruz. Onun için de zaten bedelini biz ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, 20 bin sayacın değişeceğini belirterek, “20 bin saat değişecek, bu bir teknolojik adımdır, bir çıta yükseltmesidir. Onun bedelini kurum ödüyor. Bunu biz tüketiciye yansıtmıyoruz. Mekanik saat ücreti üzerinden. Yani normal, zorunlu, değiştirecek adam. Onun üzerinden sadece siz bana onu öde diyoruz, biz o mekaniği alacağız, üstünü biz tamamlıyoruz ama daha teknolojik, uzaktan okumalı saat takıyoruz” dedi.