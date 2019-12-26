Başkan Seçer: "Eğitime daha fazla kaynak ayıracağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin Erdemli şubesinde öğrenim gören üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.

Başkan Seçer'e MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Rıza Özdemir, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve kurum yöneticileri eşlik etti. Deneme sınavlarının genel değerlendirilmesinde başarı sıralamasında ilk üçe giren öğrencilere ödüllerini veren Seçer, ilerleyen süreçte eğitim ve öğretime yapacakları yatırımları arttıracaklarını vurguladı. Amaçlarının öğrencilere yalnızca üniversite sınavında başarı kazandırmak olmadığını vurgulayan Seçer, “Burada belediyemizin eğitim hizmetlerinden önemli bir örnek var. Burada üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz, öğretmenlerimizden ders alıyorlar ve fiziki koşulları son derece muazzam dersliklerimiz var. Erdemli'de toplam 567 öğrenci bizim eğitim katkımızdan yararlanıyor. Burada tabii temel amacımız çocuklarımızı birer atlet gibi yarıştırmak değil. Başarı önemlidir mutlaka ama tek kriterimiz üniversite sınavlarında çok yüksek puan çekmeleri değil. Belediyemizin bu eğitim yardımları, farklı sosyo-ekonomik yapıdaki çocuklarımızın eğitim alanında fırsat eşitliği oluşturulmasına katkı sunma amaçlı. İstiyoruz ki her gelir grubundan ailelerin çocukları böyle eğitim kurumlarından faydalansın. Parası olan aileler kendi çocuklarının bu ücretlerini versin ama bunu vermekten yoksun olan aileler var. Bunlara da belediye olarak biz katkı yapalım" dedi.

Kursları eğitimdeki başarının yanı sıra toplumu birleştirici bir güç haline getirmek istediklerini ifade eden Seçer, "Biz bu öğrencileri belirlerken çok net söylüyorum, çok açık söylüyorum herhangi bir torpil, herhangi bir siyasi değerlendirme, böyle bir yanlışın içerisine girmedik. Öğrencilerimiz müracaat etti. Yüzde 50 başarı önemliydi bizim için. Yüzde 50 de yoksul ya da görece olarak daha gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarını almak istedik. Böyle bir heterojen yapı oluşturalım istedik. Bu yapılar arasındaki farkı, birbirini iten bazı unsurları ortadan kaldıralım, toplumu kaynaştıralım, fakir-zengin, başarılı-başarısız ayrımı olmadan bu karma yapıyı sağlayalım ve daha sonra bir homojen sonuç ortaya çıksın. Bunu arzuluyoruz" diye konuştu.

Derslikleri ziyaretinde öğrencilerden kurs merkeziyle ilgili olumlu dönüşler aldığını dile getiren Seçer, “Önemli başarılar elde edilecek. Ben bunu gözlemliyorum. Sınıflarda çocuklarla sohbet etme imkanım oldu. O enerjiyi aldım. Çok da keyif aldım, mutlu oldum. Sordum kendilerine. ‘Buraya isteyerek mi geliyorsunuz?' dedim. Tamamı ‘evet' dedi. Onu söylerken de bana Sayın Başkan buraya kadar gelmiş, onu üzmeyelim değerlendirmesiyle değil, gönülden söylediler bunu. Bu güzel bir durumdur. Güzel bir reflekstir. Eğer bir işe ya da bir alanda herhangi bir çalışmaya siz arzunuzla gidiyorsanız, isteğinizle, keyfinizle, mutluluğunuzla gidiyorsanız bu önemlidir. Bu size başarıyı getirecek demektir. Burada önemli başarı sonuçları alınacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İlerleyen süreçte eğitim ve öğretime yapılan yatırımı arttırmayı hedeflediklerini belirten Seçer, "Gelecek dönem öğrenci sayımızı arttıracağız. Bu yıl 4 bin 200 öğrencimize bu hizmeti götürüyoruz. Umut ediyorum gelecek yıllar eğitime daha fazla kaynak ayıracağız imkanlarımız ölçüsünde. Eğitim önemli, bilgi önemli. Bilgi en büyük silah. Bilgi sahibi değilseniz babanızın parası kıymetsiz kalıyor. Servetinizin önemi olmuyor. İşte yeraltı-yerüstü zenginlikleri olup da savaştan başını kaldıramayan, kaos ortamından başını kaldıramayan geri kalmış toplumlar gibi olursunuz. Önemli olan eğitimli toplum oluşturmak, bize de bu yaraşır. Eğer Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyorsak, ‘bizim için hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyeceğiz ve bu doğrultuda da çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdemli'de Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Erdemli Şube Müdürlüğü Arpaçbahşiş Teknik Hizmetler Birimi'ni de ziyaret eden Seçer, hem koordinasyon merkezindeki birimleri gezerek personelle bir araya geldi hem de yetkililerden ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.