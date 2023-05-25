Başkan Seçer 'Etik Haftası' etkinliğine katıldı

Benim gayem hizmet etmek, 10 ay sonra seçimlerde halkın karşısına çıktığım zaman başım dik, alnım açık olabilmek” dedi.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ‘etik varsa etki var' mottosuyla düzenlenen ‘Etik Haftası' etkinliğine katılarak personel ile bir araya geldi. Seçer, Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen etkinlik öncesi Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan resim ve heykel sergisini gezdi. Etkinliğe Başkan Seçer'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bürokratları, daire başkanları ve çalışanları ile Mersin Üniversitesi akademisyenleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Seçer, seçimi kazandığı an işini çok iyi yapmak için kendini hazırladığını belirterek, “Şöyle bir duyguya kapıldım; sanki sen bu belediyeyi 30 yıldır yönetiyorsun. Bu kendiliğinden gelen bir duyguydu. Çünkü, belediye başkanlığı görevine başlarken bu işi çok iyi yapmak için kendimi hazırlamıştım. Enerjim çok yüksekti, işime dört elle sarıldım. Belirli bir yaşa gelmiş insanın etik kuralları, temel ilkeleri vardır. Aslında o temel ilkeler o insanı ileriki hayatında şekillendirir. Bir adam eğer çok güzel yalan söyleyebiliyorsa, söylerken de yüzü kızarmıyorsa o adamı 40'ından, 50'sinden sonra dürüst adam haline getiremezsiniz” diye konuştu.

Etik değerlerin insanların genetik yapısında var olan bir değer olduğuna değinen Başkan Seçer, “Biliyorsunuz bizim kamuda kullandığımız paralar, kaynaklar bizim kaynaklarımız değil. Hani duygusal gelebilir ama hep şu söylenir, dinimizde de vardır; ‘bana her şeyle gel ama kul hakkı yiyerek gelme'. Kamuda çalışan bir kişi; kul hakkı yemeyi, haramı, rüşveti, yolsuzluğu bir hayat biçimi haline getirmişse o çalışanı, o memuru belirli bir yaştan sonra siz ıslah edemezsiniz. Çünkü genetik kodlarında, kafasında yazdığı değerler sistemi öyle şekillenmiş” ifadelerini kullandı.

“Çocukları küçük yaşta etik ilkeleri öğretmeliyiz”

Etik ilkelerin çocukları küçük yaşta öğretilmesi gereken ilkeler olması gerektiğine dikkat çeken Seçer, Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Bir milletin zenginliği etik değerleri, ahlakıyla ölçülmeli' sözüne atıfta bulunarak, “Atatürk, o zaman onun için söylemiş. Boşa söylememiş, laf olsun diye hiç söylememiş. Çocuklarımızı eğitelim. Onun için ‘çağdaş eğitim', ‘laik sistem' demiş. Bilimin peşinde gidelim, felsefe, psikoloji, ahlak dersi okuyalım. Şimdi olduğu gibi, hurafeler peşinden toplumları, milletleri tahakküm altına almak için onların hassas duygularıyla, diniyle, milletiyle, etnik yapısıyla oynayarak, onları kaşıyarak o topluma tahakküm etmeyelim. O toplumu eğitelim. Muhakeme kabiliyeti olsun, kendini seçecek olan siyasetçileri kendi özgür iradesiyle, küçüklüğünden beri aldığı eğitimle, birikimiyle, liyakatiyle seçsin. Atatürk onun için o tarihlerde topluma bu enerjiyi vermek, bu farkındalığı oluşturmak için bu ve bunun gibi onlarca söz söylemiş” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir Belediyesinin toplum inindeki itibarı düzenli bir şekilde artış gösteriyor”

Dört yıllık görev süresi boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesinin toplum inindeki itibar, kalite ve beğenisinin düzenli bir şekilde artış gösterdiğine vurgu yapan Seçer, “Anket sonuçlarını incelemeye gerek yok, sokağa çıkarsınız benimle beraber, yanımıza kimseyi de almadan sokakta yürüyebiliriz. Bu, bir belediye başkanının sokakta yalnız yürüyebiliyor, o belediyenin şeffaf ve hesap verebilir olduğunu, kimseden korkmadığını çünkü korkacak hiçbir nedeni olmadığı anlamına gelir” ifadelerine yer verdi.

“Belediyemiz, Türkiye'de işini en iyi şekilde yapan belediyelerin başında gelmektedir”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin iyi bir belediye olduğunun altını çizen Seçer, şöyle konuştu: “Belediyemiz Türkiye'deki emsal büyükşehir belediyeleri içerisinde her gün kendine bir şey katabilen ve işini en iyi şekilde yapma gayreti içinde olan belediyelerin başında gelmektedir. Bu da bizim için bir övünç kaynağıdır ve bu övünç hepimizin ortak övüncüdür. Bu sonuç hepimizin ortak sonucudur. Hepimizin ortak gayesiyle ortaya çıkan bir sonuçtur. Biz 11 bin kişilik Mersin Büyükşehir Belediyesi, sular iradesi tüm işte şirketlerimizde çalışanların ortak manevi yaklaşımı işimizi en güzel şekilde yaparak, Mersinli hemşerilerimize en güzle hizmeti yapmaktır.”

“Benim gayem hizmet etmek”

Kendisinin hizmet anlayışını anlayarak vatandaşlarına hizmet veren çalışanlarının kendisi için kıymetli olduğunu kaydeden Seçer, şöyle devam etti: “Kurumunuzda huzurunuzu bozacak olanlara, bozmak isteyenlere kulağınızı tıkayıp işinize ekmeğinize bakın. Her zaman şunu söyledim; benim gayem hizmet etmek. 10 ay sonra seçimlerde halkın karşısına çıktığım zaman başım dik alnım açık olabilmek. Benim 5 yıl nihai hedefim bu olarak Mersin'e hizmet ettim. Benim çalışma arkadaşım da başkanının bu düşüncesini görüp, bilip başkanına yardımcı oluyorsa, vatandaşa hizmet götürüyorsa, o çalışma arkadaşım benim için muteberdir, değerlidir, kıymetlidir. Çünkü halkıma hizmet ediyordur.”