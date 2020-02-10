Başkan Seçer: “Gayrimenkul kiralarını makul seviyeye getireceğiz”

Sonuçta orada faaliyet gösteren esnaf mağduriyet yaşıyor. Ben de bakıyorum, akıl karı değil. Kısa bir süre sonra bunları bir standarda oturtacağız, makul bir seviyeye getireceğiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayı olağan toplantı döneminin birinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Toplantıda, 24'ü idare teklifi, 12'si komisyon raporları, 7'si gündem dışı olmak üzere 43 madde görüşüldü.

Mahalle Mutfakları geliyor

Toplantıda, idareden gelen teklifler arasında yer alan Mahalle Mutfaklarında satışı yapılacak yemek ücreti tarifesine ilişkin madde görüşüldü. Yoksul kesimin yaşadığı mahallelerde ucuz yemek satışı yapılmasına ilişkin teklifle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, “Daha çok düşük gelirli yurttaşlarımızın yaşadığı bölgelerde Mahalle Mutfağı kuracağız. Mahalle Mutfağını, Toroslar ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinde açacağız. Orada, kendi aşhanemizde yapılan yemekleri çok düşük fiyatlara sunacağız. Belediye olarak maliyetin yüzde 50'sini biz karşılayacağız, yüzde 50'sini de vatandaştan alacağız. Doyurucu bir porsiyonun yoksul bir yurttaşa maliyeti 3 TL olacak. Oluşturduğumuz yerler fakir yerler. Belli bir kapasitede yemek miktarı olacak ve isteyen yoksul vatandaşlarımız yiyebilecek. Ayrıca çok yoksul yurttaşlarımıza bedelsiz de verilecek. Zaten çok yoksul yurttaşlarımıza ücretsiz yemek hizmetimiz de var. Ama bazı kesimler rencide olmasın diye düşük ücretlerle hizmet verme amacımız da var. Bizim envanterimizde yoksulluk haritası var. Hangi mahalle, hangi sokak, hangi hanede neler oluyor, bunların farkındayız ve buna göre uygulamalar yapıyoruz” dedi.

Teklif, daha sonra oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'de mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında, AB kaynaklarından Fransız Kalkınma Ajansı aracılığı ile temin edilen 17 milyon Euroluk hibe kapsamında “Mezitli İçme Suyu Projesi” yapım işinin yürütülmesi için İller Bankası ile MESKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak olan Alt Finansman anlaşmasına yönelik Başkan Seçer'e yetki verilmesini içeren teklif ise direk oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümün meclis üyelerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Seçer, tek tek bunlara yanıt verdi. Engellilere yönelik duraklara önem verilmesi talebine karşılık Seçer, sadece duraklara değil, yaptıkları bütün uygulamalarda engelli yurttaşları düşünerek çalışma yaptıklarını söyledi. Duraklarda da engellilere yönelik hassasiyetlerini mutlaka göstereceklerini belirten Seçer, “Durak ihtiyacımız var ve bu gideriliyor. Daha önce bir ihaleye çıktığımızı söylemiştim. Bu ihale neticelendi, sözleşme yapılmak üzere. Kısa süre içerisinde de bunların teslimatları yapılacak. Bunları dağıtacağız. Kendi atölyemizde de yapıyoruz, çıktıkça da süratle ihtiyaç noktalarına ulaştırıyoruz” dedi.

“Gayrimenkuller yüksek fiyatlarla kiraya verilmiş. Esnaf mağduriyet yaşıyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak'ın, Zafer Çarşısı kiracılarının borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili esnafın talebini aktarmasını da değerlendiren Seçer, bunu birkaç referansla yapacaklarını kaydetti. Daha önce bu dükkanların uygun bedellerle kiralandığını dile getiren Seçer, “Bunlar belediyenin yerleridir. Encümende ihaleye çıkılıyor, insanlar uygun fiyatlara buraları kiralıyorlar. Kimse zorla ‘buraları tut' da demiyor, ‘tutma' da demiyor, engellemiyor da. Biz de devraldığımız bir tabloyu sürdürmeye çalışıyoruz. İkincisi, daha önce şu veya bu sebeplerle yüksek fiyatlarla belediyemize ait bazı gayrimenkuller kiraya verilmiş. Örneğin yeni otogarda, Nakliyeciler Sitesinde, Tarsus'ta böyle bir sorun var. Yanlış uygulamalar olmuş bir şekilde. Sonuçta orada faaliyet gösteren esnaf mağduriyet yaşıyor. Ben de bakıyorum, akıl karı değil. Yani bu kiralara bu adam yazıhane işletmeciliği yapıyor, mümkün değil bunun altından kalkamaz. Biz bunlara müdahale ediyoruz ama yasalar ölçüsünde bunu yapabilirim. Bunu yerine getiriyoruz ve samimiyetimle yapıyorum. Arkadaşlarımız da bu konuda çalışıyorlar. Hem yeni otogarda hem Nakliyeciler Sitesinde hem Tarsus'ta bu çalışmalar yapılıyor. Kısa bir süre sonra bunları bir standarda oturtacağız, makul bir seviyeye getireceğiz. Bazı çalışmalar da neticelendi. Ama idarenin iyi niyetli bir yaklaşımı bu. Benim malım değil oralar. Ben belediye başkanıyım, kamunun emaneti bende, ben onu korumak zorundayım. Vatandaşımızın da bu iyi niyetimizi suiistimal etmemesi lazım. Zafer Çarşısında da diğer bölgelerde de bu konuların farkındayız. Çalışmalarımızı usulüne uygun yapıyoruz. Makulü yakalamaya çalışıyoruz. Kısa bir süre sonra umut ediyorum hepsi yoluna girecek” diye konuştu.

“Türkiye'de bir sıkıntı var; kamuda bürokrasi ağır aksak işliyor”

Meclis üyelerinin dile getirdiği imar planlarına ilişkin yaşanan sıkıntılarla ilgili de açıklama yapan Seçer, hiçbir dönemde bu konuların bu kadar açık seçik, danışarak, konuşularak yapılmadığını vurguladı. Meclis üyelerinden, bu konuda haklarını vermelerini isteyen Seçer, “Ben bu konuda komisyonlar oluşturdum, uzmanlardan destek alıyoruz. Tüm ilçe belediyelerimizden bürokrasiyi, belediye başkanlarımızı çağırıyoruz ve her ilçenin kendine münhasır sorunlarını beraber irdeliyoruz. Benim amacım; çağdaş, kentin geleceğini temsil eden bir imar planı ve bunun için de çalışıyoruz. Sizler de katkı veriyorsunuz, çok teşekkür ediyoruz. Bunları bir siyasi polemik konusu yapmayalım, ki yapmıyoruz, 1/5000'lik planda görüldüğü gibi. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığına yazı yazıldı. Bizler de takip ediyoruz. Bakan da vali de herkes yardımcı oluyor. Bana göre işler iyi gidiyor. Ama maalesef Türkiye'de bir sıkıntı var; kamuda bürokrasi ağır aksak işliyor. Bu önemli bir sıkıntı. Bunları hep beraber aşabileceğimizi umuyorum” ifadelerini kullandı.

“Suların hemen kesildiği konusunda yanlış bilgilendirme var”

HDP'li Meclis Üyesi Bedriye Kuş'un, su faturalarının ikincisi gelmeden vatandaşın suyunun kesildiğine, borç dosyalarının avukata verildiğine ve bu konuda büyük tepki olduğuna ilişkin değerlendirmesine de açıklık getiren Seçer, bir yanlış bilgilendirme olduğunu söyledi. Suların hemen kesilmediğini, depozitonun aşıldığı süreye kadar beklendiğini ifade etti. Seçer, “Ama siz vatandaş olarak bunu umursamazsanız biz de idare olarak bir düzen tutturmak zorundayız. Vatandaşlarımız bunları yakın takip ediyorlarsa, bizlerle iletişim halindelerse hiçbir sorun yaşamazlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. Gidelim bir dosya açalım, avukata verelim, semeriyle 80'e patlasın, böyle bir derdimiz olamaz. Böyle bir anlayışımız yok. Yanlış bir bilgilendirme var. Bu konuda bildiğiniz bir şikayet varsa hemen ulaştırın, vatandaşımızla irtibat kurabiliriz” şeklinde konuştu.

“Altyapıda koordinasyon eksikliğinden biz de şikayetçiyiz”

Altyapı çalışmalarında koordinasyon eksikliği olduğu konusuna hak veren Seçer, şunları söyledi:

“Bundan biz de şikayet ediyoruz. İşin ilginç tarafı, bütün kurumlar şikayet ediyor. Belediyemiz bünyesinde bir AKOME şube müdürlüğümüz var. Onlar bu çalışmayı yapıyor ama MESKİ bir taraftan bir yatırım yapıyor kapatıyor, geliyor bir başkası yatırım yapıyor, o kapatıyor, doğalgazcı geliyor, Telekom geliyor ve kamu kaynakları israf oluyor. Bu sorunlardan birçok ilçemiz mustarip. Bu konuda daha dikkatli bir çalışacağız. Arkadaşlar bir komisyon oluşturdular. Konuyu tekrar gündeme taşıdık ve yeni bir yapılanmayla bundan sonra koordinasyonu daha iyi sağlamak için gerekli tedbirleri alacağız.”

“Konuya muhatap kişi son derece az, çıkan gürültü çok fazla”

Toplantıda, bir kez daha gündeme getirilen su aboneliğinde katılım payı alınmasının, meclis üyelerinin oylarıyla meclisten geçtiğini belirten Seçer, bu konuda bilgi kirliliği olduğuna dikkat çekti. Katılım payının bir kez ödendiğine işaret eden Seçer, şöyle devam etti: “Aslında konuya muhatap kişi son derece az, çıkan gürültü çok fazla. Bir yeni ev aldınız, gideceksiniz su abonesi olacaksanız. Buraya bir kereye mahsus bir katılım payı ödeniyor. Hesaplama yönteminde birçok veri değerlendiriliyor ve bir rakam ortaya çıkıyor. Bu rakam katılım payı olarak alınıyor abonelerden. Şu anda aldığımız yüzde 1 su için, yüzde 1 kanalizasyon için. Katılım payı emlak vergi değerinin yüzde 2'sini geçmesin dedik ve bize beyan edilen emlak vergi değerinin yüzde 2'sini alıyoruz. Bize verilen en yüksek limiti almıyoruz. Bu konuda tekrar bir çalışma yapıyoruz. Ama diyorsunuz ki, ‘bazı bölgelerde sular yüksek katlara çıkmıyor, kanalizasyon yola akıyor, bazı bölgelerde arıtma yok'. Peki biz bu yatırımları neyle yapacağız. Biz bu işi popülizmle götürürsek bu yatırımları yapamayız. Yüksek katlara su çıkmamasının nedeni, ekonomik ömrünü doldurmuş tesisatlar. Bunları değiştirmek lazım. Bunlar için de bir bedel ödemek lazım. Kanun da bunun için al bunu diyor. Tamamen yaptığımız bu.”