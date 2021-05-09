Başkan Seçer: "Gücümüzü, aklımızı, heyecanımızı ortaklaşalım diye MEDEKA'yı oluşturduk"

Seçer, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ile sanatsal faaliyetlere destek vereceklerini belirterek, "Her alanda bir ortak akıl egemen olsun, efektif bir çalışma olsun, gücümüzü, aklımızı, heyecanımızı ortaklaştıralım, daha etkin bir sonuç elde edelim diye MEDEKA'yı oluşturduk” dedi.

Moderatörlüğünü Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Erkılıç'ın yaptığı zoom toplantısında konuk sanatçılar ‘Turna Misali' filminin yönetmeni İffet Eren Danışman Boz ve görüntü yönetmeni Eyüp Boz oldu. Sarıkeçili Yörükler'in yaşamının anlatıldığı, çekimleri Silifke ilçesinde yapılan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ana destekçisi olduğu Turna Misali filmi üzerine yapılan söyleşide Başkan Seçer, film, sinema ve Mersin'in sinema potansiyeli hakkında düşüncelerini aktardı. Seçer, ‘Turna Misali' filminin Mersin'in kadim kültürünü anlatan önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Çok değerli bir çalışma Turna Misali. Yörenin kadim kültürü ve kadim bir topluluğun üzerine önemli bir çalışma. Hem bölgemizin tanıtımı hem buradaki kültürlerin sadece ülkemizde değil tüm dünyada; ki uluslararası bazı yarışmalarda da bu film gösterime girecek inşallah. Önemli de başarılar elde edecek çünkü çok emek sarf edilerek yapılan bir çalışma” dedi.

“Gücümüzü, aklımızı, heyecanımızı ortaklaştıralım diye MEDEKA'yı oluşturduk”

Sinemanın son yıllarda güncelliğini yitirmiş gibi görünmesine rağmen insan yaşamında en önemli sanatsal alanlardan biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Seçer,

“Her zaman insan yaşamında önemli bir sanatsal alan olarak benim görüş çerçevemde yer alacak. Biz de kentin tanıtımında önemli bir sanatsal faaliyet olarak görüyoruz sinemayı ve katkı sunmak istiyoruz. Bölgemizde yapımların çalışmalarının olabilmesi için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu maddi çabadır, manevi çabadır, insanlarla iletişim kurmak, onlara Mersin'i anlatmak, burada yapacakları bazı filmlerde imkanlar sağlamak, çekim olanakları oluşturmak, bu çabanın içerisinde olmamız gerekiyor. Zaten MEDEKA da tam da bu konular için oluşturuldu. Her alanda bir ortak akıl egemen olsun, efektif bir çalışma olsun, gücümüzü, aklımızı, heyecanımızı ortaklaştıralım, daha etkin bir sonuç elde edelim diye MEDEKA'yı oluşturduk" diye konuştu.

Pandeminin en çok sanatsal faaliyetleri etkilediğini belirten Seçer, "Hayat ilanihaye böyle devam edecek değil. Mutlaka normalleşme sürecini hep beraber yaşayacağız. Umut ediyorum kısa süre sonra bu olacak. Daha birçok sanatsal çalışmalarda bir arada olacağımızı ben umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Doçent Doktor Hakan Erkılıç'ın, Başkan Seçer'e, “Pandeminin durumuna göre ve festival trafiğine göre Mersin'de bir galası yapılacak değil mi?” sorusu üzerine Seçer, “Tabi ki bir planlama mutlaka yapılacaktır. Biz de gerekli katkıyı sağlayacağız, olması gerekeni yapacağız. Endişeniz olmasın” şeklinde konuştu.

‘Turna Misali' filminin yönetmeni İffet Eren Danışman Boz ise filme verdiği katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.