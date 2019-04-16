Başkan Seçer, hattat, ressam ve gazeteci Ethem Çalışkan ile bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından biri olan ve Atatürk'ün imzasını stilize ederek Anıtkabir kitabelerini yazan ünlü Türk hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan ile bir araya geldi.

1928 yılında Tarsus'un Göçük köyünde dünyaya gelen ve Türkiye'deki kaligrafi sanatında önemli işlere imza atan Etem Çalışkan, Başkan Seçer ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Tatil için konakladığı otelde, Başkan Seçer'in de bir programı olduğu bilgisini alan ve kendisini görmek için randevu talebinde bulunan Çalışkan'ın isteği geri çevrilmedi ve Başkan Seçer ile ünlü Türk hattat Çalışkan bir araya geldi.

Başkan Seçer'in kültür ve sanata verdiği önemi duyan ve kendisine görevinde başarılar dilemek isteyen 91 yaşındaki asırlık çınar Etem Çalışkan'ın çalışmalarını bildiğini söyleyen Seçer, “Kültür ve sanat konusunda bizden desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyoruz. Bu işin duayeni, gönüllüsü ve emekçisisiniz. Emrimiz değil, sizin gibi değerlere ricamız olur. Bizler de Mersin'i bir kültür ve sanat kenti yapabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Hattat, gazeteci, ressam Etem Çalışkan ise “Buraya Büyükşehir Belediye Başkanlığınızı kutlamak için geldim. Bir rastlantı oldu. Sanat ve kültür konusunda elimizden ne gelirse yardım etmeye hazırız. Sanata, kültüre ne kadar önem verdiğinizi biliyorum. Bu toplumun birinci ihtiyacı sanat ve kültür. Benim birtakım projelerim vardı. Hep askıda kaldı. Bu projelerimi ilerleyen günlerde rapor halinde sizlerle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.