Başkan Seçer, iki kız kardeşin kitap talebini karşıladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesinde ikamet eden 15 yaşındaki 9. Sınıf öğrencisi Sema Nur ile 13 yaşındaki 8. Sınıf öğrencisi Esma Nur Işık kardeşler, eğitimlerine katkı sunacak ders kitaplarının temini için sosyal medya üzerinden Başkan Seçer'den talepte bulundu. Kız kardeşlerin kitap talebine duyarsız kalmayan Başkan Seçer, Işık kardeşlerin eğitimleri için gerekli olan ders kitaplarının Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kendilerine ulaştırılmasını sağladı. Kitapları teslim alan kardeşler, daha öncesinde arkadaşlarının da yapmış olduğu kitap taleplerini yerine getiren Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti.

“Sosyal medya üzerinden başkanıma ulaştım”

Talep ettikleri test, konu anlatımlı ve okuma kitaplarını teslim alan kız kardeşler mutluluklarını gizleyemedi. Kardeşlerden Sema Nur Işık, “Daha önce annemin bir arkadaşının kızları da kitap talep etmişti. Onlara kitapları verildi. Vahap Seçer kitap dağıtıyormuş. O yüzden biz de yazdık. Sosyal medya üzerinden başkanıma ulaştım. Bize geri dönüş yaptığı ve kitapları buraya kadar gönderdiği için çok teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz” diye konuştu.

“Kızlarımız mutlu, bizler de aracı olduğumuz için mutluyuz”

Kitapların kız kardeşlere ulaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Merkez Kütüphane görevlisi Mutlu Köse ise “Kızlarımız sosyal medya üzerinden Vahap başkanımıza kitap talebinde bulundular. Başkanımız talebe kayıtsız kalmadı. Kızlarımıza istedikleri deneme, test ve okuma kitaplarını temin etti. Başkanımız adına buradayız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kızlarımız mutlu. Bizler de aracı olduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.