Başkan Seçer, İller Bankası Genel Müdürü Büyük'ten hibe desteği istedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin merkez ve ilçelerdeki atık su ve içme suyuna ilişkin projeleri hayata geçirmek için İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ten hibe desteği istedi. Seçer, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde katı atıkların düzenli depolanması için İller Bankasından ilk 7 yıl ödemesiz ve toplam 25 yıl JICA kredisi destek sözü aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in Anamur'dan merkez ilçelere kadar içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi sorununun çözümü için İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Mersin'in ilçelerinin uzun yıllardır süren atık su ve içme suyu altyapı sorununu çözüme kavuşturacak projelere hibe alınması için gerçekleştirilen görüşmeye, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç da katıldı.

Seçer, Genel Müdür Büyük ile Anamur İçmesuyu İsale Hattı Projesi, Mezitli İçmesuyu Projesi, Erdemli Tömük-Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi ile Derin Deniz Deşarjı Projesi ve Toroslar-Kazanlı-Homurlu kanalizasyon projelerinin hayata geçmesi için istişarelerde bulundu.

Başkan Seçer, görüşmelerin Mersin adına son derece verimli geçtiğini belirtti.

Anamur'un yıllardır süren su sorunu için destek talep edildi

Anamurlu vatandaşların içme suyu ihtiyacı, Dragon Çayı ve Sultan Suyu'nun kenarında bulunan artezyen kuyularından karşılanıyor. Kış aylarında su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak çamurlu, yaz aylarında ise su seviyesinin düşmesine bağlı olarak deniz suyunun içme suyuna karışması nedeniyle tuzlu su içmek zorunda kalan ve yıllardır yapılacak projeyi bekleyen Anamurluların temiz içme suyu sorunu için harekete geçen Seçer, İller Bankası yetkilileri ile hibe desteği için görüşmelerde bulundu.

Bu doğrultuda; Anamur İçmesuyu Projesi ile Arıtma Tesisi ihtiyacı gerektirmeyen memba kalitesindeki Otluca kaynağından temin edilecek 800 milimetre çapında, 44 kilometre uzunluğunda cazibeli isale hattı ile Anamur merkez ve 2. aşamada 28 mahallenin içme suyu teminini sağlayacak, yaklaşık 95 milyon lira yatırım bedelli projenin hayata geçirilmesi için ihale hazırlık aşamalarının devam ettiği bildirildi.

Projeler için önemli mesafe kat edildi

Ayrıca, İller Bankası A.Ş. ve Fransız Kalkınma Ajansının (AFD) ortaklaşa yürüttüğü, Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında bulunan tamamı hibe 17,15 milyon avro bütçeli Mezitli İçmesuyu Projesi ile Tece, Davultepe, Kuyuluk ve Mezitli merkez mahallelerine yönelik 48 kilometre isale, 586 kilometre şebeke ve toplamda 15 adet içme suyu deposu inşaatının ihale süreçleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Alt Hibe Anlaşması ile ihale dokümanlarının hazırlık aşamasında olduğu bilgisi alındı.

FRIT II hibe fonuna ek başvuru ile programa alınan projelerden; 35 kilometre şebeke, 2050 hedef yılına göre 120 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek olan 20 bin metreküp/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi ile bin 500 metre uzunluğunda derin deniz deşarjı imalatlarını kapsayan Erdemli İlçesi Tömük-Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebeke, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projeleri ile 2050 hedef yılına göre 8 bin 500 kişinin atık sularını toplayarak Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletimini sağlayacak yaklaşık 63 kilometrelik kanalizasyon şebeke imalatlarından oluşan Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Kanalizasyon Projelerinin de Alt Hibe Anlaşması ile ihale dokümanlarının hazırlık aşamasında olduğu bilgisi verildi.

Katı Atıkların Düzenli Depolanması projesi için 25 yıl JICA kredisi

Görüşmede, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin katı atıklarının düzenli depolanması ve değerlendirilmesi amacıyla uzun süredir gerek proje hazırlıklarıyla gerekse de hibe desteği konusunda çalışmaları yürütülen proje ile ilgili İller Bankası Genel Müdürü Büyük, Genel Müdür Yardımcıları Emrah Baydemir ile Volkan Bektaş ve teknik ekiplerle yapılan görüşmelerde, projelerin ilk 7 yıl ödemesiz ve toplam 25 yıl JICA kredisiyle destekleneceği sözü de alındı.

Dünyanın önde gelen ODA (Resmi Kalkınma Yardımı) ajanslarından biri olan JICA, Japon hükümetinin iki taraflı ODA ajansı özelliğini taşıyor. İki taraflı ODA, dünya ülkeleri arasında karşılıklı sağlanan teknik ve finansal yardım akışını oluşturuyor.

JICA tarafından sağlanacak olan kredi ile Mersin'in katı atık sorununun tarihe karışacağı bildirildi.