Başkan Seçer: "İnsanları seviyorsan iyi bir belediye başkanı olabilirsin"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Yönetim Bilimleri' konulu Hayat Bilgisi dersi dolayısıyla kendisini ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi. Hayata geçirecekleri projeler hakkında sorular sorarak, belediye başkanı olmak için tavsiyeler isteyen öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Seçer, "Herkes belediye başkanı olabilir ama iyi bir belediye başkanı, halkına huzur veren ve insanları seven bir belediye başkanı olmalıdır" dedi.

Özel bir okulundan gelen 3. sınıf öğrencileri, ‘Yönetim Bilimleri' konulu Hayat Bilgisi dersi dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, belediye başkanının görevleri, belediyenin öğrenciler ve çocuklar ile ilgili hizmetleri, hayata geçirecekleri projeler hakkında sorular sorarak, belediye başkanı olmak için Başkan Seçer'den tavsiyeler istedi. Başkan Seçer de öğrencilerin sorularını yanıtlayarak çocuklar ve gençler için hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

"Toplamda 7 bine yakın öğrenci kitlemiz var"

Bir öğrencinin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimle alakalı ne gibi çalışmalar yaptıklarını sorması üzerine konuşan Seçer, bu konusunda son derece hassas çalıştıklarını ve eğitimi önceleyen bir anlayışa sahip olduklarını söyledi. Seçer, kreşler, bilim atölyeleri ve kurs merkezleri ile Mersin'deki çocuklar ve gençlerin iyi bir eğitim alabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için çalıştıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim konusunda öğrenciler için yararlı projeleri hayata geçirdiklerinden söz eden Seçer, "“Şu anda bizim eğitim merkezlerimizde yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ücretsiz kurs alarak Liselere Geçiş Sistemi sınavına hazırlandılar. Ayrıca 4 bin 500 öğrencimizde üniversiteye giriş kurslarına devam ediyor. Daha yüksek başarı elde etsinler diye bizim eğitim merkezlerinde derslere giriyorlar. Üniversiteye giriş kursları ya da liselere giriş sınavı için kurslara devam eden toplamda 7 bine yakın öğrenci kitlemiz var" ifadelerini kullandı.

"Mesele eğitimde fırsat eşitliği"

Öğrencilerin ders çalışma ortamlarının da çok önemli olduğunu kaydeden Seçer, "Mersin'in her bölgesinde bizim okuma salonlarımız var. Adres Okuma Salonu'na ek olarak yine sahilde bir tane daha yapıyoruz. Hatta merkeze uzak mahallelerde, beldelerde de okuma salonlarımız var. O da öğrencilerimize rahat bir ders çalışma imkânı sağlıyor" diye konuştu. Eğitimin küçük yaşta başladığını ifade eden Seçer, özellikle sebze halinde açtıkları kreşin bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

"İnsanları seviyorsan iyi bir belediye başkanı olabilirsin"

Bir öğrencinin 'Belediye başkanı olmak isteyenlere hangi tavsiyeleri verirsiniz?' diye sorması üzerine ise Seçer, "İnsanları seviyorsan iyi bir belediye başkanı olabilirsin. Herkes belediye başkanı olabilir ama iyi bir belediye başkanı, halkına huzur veren ve insanları seven bir belediye başkanı olmalıdır. Belediye başkanlığı bir iş değil, görevdir. Çünkü bu görevi size halk verir. Hizmet etmek ve insanları mutlu etmek benim için önemli olduğu için belediye başkanı olmak istedim. Mersini de çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Yaklaşan tatil dolayısıyla öğrencilere ‘İyi tatiller' dileyen Seçer, yaz tatillerini geçirmek için de öğrencileri Büyükşehir'in etkinlik ve 8 farklı branşta verilen spor kurslarına davet etti.