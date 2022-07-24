Başkan Seçer: "İnsanlık yararına işler yapmak bizim genel ilkemiz"

Ş.'nin işlettiği Akkum, Kumkuyu ve Töbank plajlarını gezdi. Plajlarda huzurlu bir tatil geçiren vatandaşlara "İyi tatiller" dileyen Başkan Seçer, Altın Portakal ve Faruk Şıhman sitelerinde de vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Seçer, Akkum Plajı ile başlayan saha programına sırasıyla Kumkuyu ve Töbank plajları ile devam etti. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin bölgeye değer kattığını ifade eden vatandaşlar, Başkan Seçer'e teşekkür ettiler.

Programını Tırtar Mahallesi'nde bulunan Altın Portakal ve Limonlu Mahallesi'nde bulunan Faruk Şıhman tatil sitelerinde vatandaşlarla buluşarak sürdüren Başkan Seçer, vatandaşla buluşmanın kendilerine hizmet noktasında ayrı bir değer kattığını söyledi. Seçer, “Vatandaşlarımız talepleri, önerileri ve teklifleriyle bizi daha iyi işler yapmaya sevk edebiliyor. Hiç aklımıza gelmeyen bir fikir, çok güzel sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Onun için de vatandaşla buluşmayı önemsiyoruz. Bu gezilerimizin birinci nedeni bu. İkinci nedeni vatandaşa hesap vermek. Neticede biz bir ticarethane değil, kamu kurumu yönetiyoruz. ‘3 yıldır görevdesin, neler yaptın, neler yapacaksın' diye soran vatandaşa, hesap vermek zorundayız. Üçüncü neden ise son derece insani bir durum. Yani ben bir siyasetçi olarak hep bunu söylüyorum kendi kendime. Bunu samimiyetle söylüyorum. Allah beni halkın karşısına çıkamayacak duruma getirdiği anda ya canımı alsın, ya da bildiği gibi yapsın. En başta ülkemizi düşünmek, doğru, yararlı ve genel anlamda insanlık yararına işler yapmak bizim genel ilkemiz” dedi.

“Adımıza yaraşır bir hizmet yapma arzusu içerisindeyiz”

Vatandaşlar tarafından kendilerine iletilen bazı sorunların aslında belediye sorumluluğunda olmayan alanlardaki sorunlar olduğunu ve bunun sebebinin de kurumlar arası yetki karmaşasından kaynaklandığını belirten Seçer, “Şimdi D-400 Karayolu. Karayolları'na ait bir yol güzergahıdır. Ara sokağa sapın, Erdemli Belediyesine ait bir yoldur. Orman yoluna girin, ormana aittir. Çöp toplama görevi büyükşehrin değil, ilçe belediyesinindir. MESKİ'ye ödediğiniz su faturalarında yer alan Çevre Temizlik Vergisi büyükşehre değil, ait olduğunuz ilçe belediyesine gider. Vatandaşlar maalesef bu görev, yetki ve sorumluluk alanlarını pek bilmediği için, çözüm arayanın aklına hemen Büyükşehir geliyor. Biz de adımıza yaraşır bir hizmet yapma arzusu içerisindeyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kronikleşmiş sorun yoktur. Biz görevimizi harfiyen ve hakkıyla yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MESKİ'nin, büyük projeler için uzun vadeli kredi bulması gerekir”

Bazı yerlerde kanalizasyon sorunlarının olduğuna dikkat çeken Seçer, “Bu gerçeği görmek lazım. Yalnız şunu unutmayalım. Türkiye'nin bütün illerindeki sular idareleri, çok eskiden kalma İSKİ Kanunu'yla yönetilir. MESKİ'nin gelirinin yüzde 90-95'i, vatandaşın ödediği su fatura bedelleridir. Bu gelir kaynaklarıyla da size temiz içme suyunu sağlar. Vidanjör hizmetlerini verir. Kanal tıkanmalarında gelir müdahale eder ya da diğer hususlarda size projeler geliştirir. Bütün bunlar parayla olur, ama bu para ona yetmez. Mutlaka uzun vadeli krediler bulması gerekir. Bunun da kaynağı İller Bankası'dır” diye konuştu.

“Şu ana kadar gemilere 75 milyon lira civarında ceza kestik”

Teknelerin, açıktan direk geçen veya limana gelen gemilerin denizde kirlilik oluşturduğuna dikkat çeken Seçer, “Bu bölgelerde genelde, turist gezdiren tekneler ya da özel teknelerin sintinelerinden kaynaklı ciddi sorunlar var. Bir de siteler arıtmalarını kurarlar, buranın denetimi Çevre Bakanlığı'na aittir ve online izlenir. Ama görüyorum ki sitelerde bu sorunlar bölgesel olarak büyüyor ya da küçülüyor. Arıtmada çalışmadan geldiği gibi kanalizasyon denize boca ediliyor. Şimdi bütün bunlar bir başına büyükşehrin baş edeceği sorunlar değil. Denetleme görevinde bazı sıkıntılar var. Örneğin deniz içerisinde, deniz taşıtlarının oluşturduğu kirliliği denetleme görevi büyükşehrin. Çevre Bakanlığı, Mersin Limanı ve bölgesinde bana bir alan çizmiş. Halbuki ben, Anamur'a kadar olan tüm sahil şeridini talep ettim. 3 yıldır cevap dahi yazmadılar. Bugünkü dar alanda, şu ana kadar gemilere 75 milyon lira civarında ceza tahakkuk ettik. Bizim çevre koruma hiç affetmiyor. Bir gemi, denize, uygun olmayan bir kimyasalı döksün bakalım. Neyse ceza 1 milyon, 2 milyon. Cezalar çok ağır” dedi.

Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik, “Ziyaretiniz bizleri fazlasıyla onurlandırdı. Ben, mahallemizde 1 yıl önce yapımı tamamlanan ve mahallemizin çehresini değiştiren Lemas Köprüsü konusunda teşekkür ediyorum” diye konuştu.