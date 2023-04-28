Başkan Seçer, iş dünyasıyla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke'ye gerçekleştirdiği ziyarette iş dünyasıyla bir araya geldi. Seçer, halkın içerisinde yer almaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, “Tabiatım itibarıyla çok gezen bir başkanım. Bunu keyifle ve kendimi zorlamadan yapıyorum. İnsanları dinlemek, sorunları görmek, öneriler almak ve kendimizi onlara anlatabilmek önemli” dedi.

Belediyeler olarak hiçbir tesir altında kalmadan görevlerini yapmakla mükellef olduklarını ifade eden Seçer, ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesinin eşgüdümlü ve uyumlu çalışmasının önemine dikkat çekti. Seçer, “Uyumlu 2 belediye başkanının olması o kent için muazzam bir avantajdır. Çünkü büyükşehir, ilçe belediyesine göre imkanlı bir yerdir. Belediyenin insan ve para kaynağı ile liyakat ve birikimi çok farklıdır. Ben de uzlaşabileceğim arkadaşlarla çalışmak isteyeceğim. İnşallah bütün ilçelerde hem partilim hem de uzlaşacağım arkadaşlarla çalışma fırsatı bulacağım” şeklinde konuştu.

Seçer, esnaf camiası ile ilişkilerinin ve irtibatlarının da her zaman iyi olduğunu dile getirdi. 4 yılı geride bırakırken, kentin ikinci bütünşehir belediye başkanı olduğunu söyleyen Seçer, "Sizler gibi iş dünyasını bilen, işin sokağından gelen bir insanım. Bu durum belediye başkanlığında çok büyük bir avantaj. Bir belediye başkanının parayı ve insan yönetimini bilmesi önemli. Siyasette gördüm ki doğru zamanda doğru işlerde net adam olursanız çok da rahat belediye başkanlığı yaparsınız. Emin olun belediye başkanlığında hiç zorlanmıyorum. Birçok engel gördüğüm hadiselere rağmen işlerim yürüyor” diye konuştu.

Belediye hizmetlerinde ayrım yapmadan her vatandaşa hizmet ulaştırdıklarını, bu durumun başarı getirdiğini kaydeden Seçer, “Hizmetlerimizdeki başarımız partimize yansıyor. Partimize katkısı o. Genel Başkanımızı Kemal Kılıçdaroğlu ile zaman zaman bir araya geliyoruz. ‘Ayrımcılık yapmayın, bu şikayeti bana getirmeyin. Her yere hizmet götürün' diyor. Biz bu düsturla çalışıyoruz” ifadelerini kulandı.

Mersin'de bazı sektörler dolayısıyla nüfusun arttığını kaydeden Seçer, "Mersin gelişiyor, Silifke gelişiyor. Bu coğrafya, buradaki stratejik sektörler bunu zorunlu kıldı. Şimdi buraya siz getirir nükleer santrali yaparsanız nüfus artar. Bu doğal. Binlerce kişi çalışıyor. Tesis devreye girecek, mühendis, teknisyen, aşçı, temizlikçi çalışacak, nüfus artacak. Limanı yaparsanız nüfus artacak. Nerede bunun yolu, nerede bunun altyapısı. Siz buna bakın” dedi.

“Bizim derdimiz Mersin” diyen Seçer, “Benim bir kimliğim, çizgim var. Ben CHP'nin belediye başkanıyım, çizgim belli. Benim partimin kurucusu belli. Ben Atatürkçü, çağdaş bir insanım. Benim dünya görüşüm bu. Ama herkes benim başımın tacı, milliyetçi, muhafazakar, komünist görüşler. Asla ayrım yapmayız. Partimizin görüşü de, genel başkanımızın görüşü de budur” şeklinde konuştu.

Limanların şehre büyük hareketlilik sağladığından da bahseden Seçer, “Liman deyip geçmeyin. Size müthiş farklı türev sektörler oluşturacağım. Liman buraya muazzam bir hareketlilik sağlar. Burada sosyal hayat değişir, yeni sektörler çıkar. Hizmet sektörü, gıda sektörü çok canlanır. Bunları bir iş insanı olarak söylüyorum, bu sizin için avantaj” diye konuştu.