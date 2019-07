Başkan Seçer, İstiklal Caddesi için düğmeye bastı

Bu amaçla İstiklal Caddesi'nde esnaf gezisi yaparak talep ve önerilerini alan Seçer, “Geleneksel çarşı alışverişi ortadan kalkıyor. Yeni bir format atmak lazım. Bir kent kimliği oluşturalım istiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, esnafın sıkıntılarını gidermek, kent merkezini yeniden cazibe merkezine dönüştürmek, kaldırım ve cadde işgallerine son vermek için harekete geçti. Belediye bürokratları ile birlikte İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Seçer, cadde boyunca esnafı gezerek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Gezisi boyunca vatandaşlarla da selamlaşan ve sohbet eden Seçer, Taş Bina'dan başladığı gezisinde, dile getirilen sorunların çözümü için esnaf ve vatandaşları ilgili belediye yetkililerine yönlendirdi.

“Geleneksel çarşı alışverişi ortadan kalkıyor. Yeni bir format atmak lazım”

Gezisi esnasında gazetecilere açıklama yapan Seçer, mümkün olduğunca sürekli dışarıda olmaya ve sorunları yerinde tespit etmeye çalıştığını söyledi. İstiklal Caddesi'nin, Mersin'in en önemli, en eski caddelerinden biri olduğunu belirten Seçer, “Burada yüzlerce esnaf var, çok hareketli bir bölge. Buraya ilişkin sorunlar var. Bu sorunlarla ilgili neler yapabiliriz? Amacımız, bunları belirlemek. Genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız ve birçok bürokratımızla beraber geldik. Mersin'in merkezinin canlanması bizim için önemli. Çünkü burada birçok esnaf durumundan şikayetçi. Vatandaşlar daha çok AVM'lere yöneldi ama geleneksel esnaflık, geleneksel çarşı alışverişi ortadan kalkıyor. Yeni bir format atmak, yeni bir biçim vermek lazım. Caddenin fiziki koşullarından, burada alınacak bir takım önlemlere kadar bunu da bir an önce başlatmak lazım” diye konuştu.

“Herkes kendi kafasına göre yaşarsa kaos olur”

Kentin en önemli caddelerinden birinde, tabela kirliliğinden kaldırım işgalleri ve otopark sorununa kadar her türlü sıkıntının yaşandığına dikkat çeken Seçer, “Burada her şey var; tabela kirliliği var, her tarafta araçlar gelişigüzel park edilmiş, kimse yasalara riayet etmeden istediği gibi kaldırımı işgal etmiş. Bütün bunların bir düzene girmesi lazım. Herkes kendi kafasına göre yaşarsa kaos olur, bu memlekette düzen olmaz. Bir düzene sokmamız lazım. Onun için de çıktık arkadaşlarımızla yerinde görelim, ne yapabileceğimizi bakalım istedik” ifadelerini kullandı.

“Bir kent kimliği oluşturalım istiyoruz”

Kaldırımlarda yeni bir düzenleme yapacaklarını, ayrıca tabelaları da gözden geçirmeye başladıklarını kaydeden Seçer, şunları söyledi:

“Bir kent kimliği oluşturalım istiyoruz. Pırıl pırıl olsun her taraf. Yaya kaldırımda yürüyemiyor. Kaldırım yayanın ama hak sahibi o kaldırımı kullanamıyor. Araçlar park ediliyor, esnaf satış ürünlerini kaldırıma koyup işgal ediyor. Tüm bunların bir düzene girmesi lazım. Onun için bizzat çıktım. Esnafla da konuşuyorum. Onlarla da değerlendirme yapacağız ve makul bir süre içerisinde uygun bir projeksiyonla bu sorunları ortadan kaldıracağız.”

Gezisinde esnafın fikrini aldığını belirten Seçer, “Neticede sorunu onlar yaşıyor. Memnuniyet de onların olacak. En çok kaldırım işgallerinden şikayetçiler. Kaldırımlar esnaf ya da araçlarla işgal ediliyor. Bunun çözülmesi lazım. Bir düzensizlik var. görsel olarak daha şık bir cadde olabilir. Tabela kirliliğinden şikayet var. Tabi esnaf alışveriş noksanlığından da şikayet ediyor. Bütün bu düzensizlikler onların işine olumsuz olarak yansıyor. Bunları düzene koyacağız. Sadece burayı değil, Çamlıbel ile Uray ve Atatürk Caddeleri de gündemimizde. Belli bir süreç içinde bir farklılık oluşturacağız. Eskisi gibi olmayacağı kesin. Projeler üzerinde çalışıyoruz. Göreve geldiğim andan itibaren bu konuda çalışıyoruz. Daha önce proje çalışmalarımız oldu ama şimdi tekrar bir revize çalışmamız var. Bunun için de esnafla konuşuyoruz” dedi.