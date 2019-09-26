Başkan Seçer, itfaiye personelini ağırladı

Personele, Mersin ve şehir dışındaki başarılı arama kurtarma çalışmalarından dolayı teşekkür eden Seçer, “İtfaiye, insanlarla birebir temas halinde olduğumuz bir birim. Siz insanların psikolojisinin, moralinin en bozuk olduğu anda müdahale ediyorsunuz. Sizler önemli bir görev üstlenmişsiniz. Tarsus'tan Anamur'a kadar çok geniş bir hinterlant. Çok dağınık bir coğrafyada yangına müdahale ediyorsunuz, afette, olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmaları yapıyorsunuz” dedi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelinin vatandaşlar ve hayvanlar için oldukça hayati bir görev üstlendiklerini ifade eden Seçer, personelinin İtfaiye Haftası'nı kutlayarak, yapının önemine değindi. Seçer, “İtfaiye Haftanız'ı kutluyoruz. İtfaiye Dairesi, Belediyemiz için önemli bir birim. Biz kadrolarımızı da revizyona, güçlendirmeye tabi tutmak istiyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin şehir dışında da önemli arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ve bu durumla gurur duyduklarını ifade eden Seçer, personelini tebrik ederek, “Su altı kurtarma faaliyetleriniz de var. Bu faaliyet önemli bir birikim ve eğitim gerektiriyor. Bu sebeple bizim yapımızı hem kalite hem rakamsal anlamda iyi yetişmiş kadrolardan oluşturmamız lazım. Olaylara daha rahat müdahale edebilmeniz açısından teknik araç gerecimiz son sistem olmalı. Bizlere yakışmalı” şeklinde konuştu.

İtfaiye Dairesi'ni daha modern ve teknik altyapılarla donanımlı bir hale getirerek, vatandaşlara daha hızlı hizmet verme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Seçer, “Burası modern bir kent. Daha da modern, zengin bir kent haline getirmek istiyoruz. İtfaiye Dairemiz'in de bu görüntüye uygun bir yapı olması lazım. Eğitimli insanların olması, giyimi, kuşamı, personelin hal ve hareketleri çok önemli. İtfaiye, insanlarla birebir temas halinde olduğumuz bir birim. Siz insanların psikolojisinin, moralinin en bozuk olduğu anda müdahale ediyorsunuz. Örneğin yangın vakasına gidiyorsunuz. İnsanlar orada şoka girmiş, travma geçiriyor. Sizin her hareketiniz çok önemli" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekibi için tüm imkanlarını seferber edeceklerini dile getiren Seçer, "Personelimizin iyi eğitimli olması lazım. Biz bu konuda kararlıyız. Size bütçe konusunda ayrıcalık yaptık. Bu işi tamamen bilimsel ve teknik yapalım. Burası siyaset makamı olabilir ama sizin yaptığınız görevler siyasetin üzerinde. İtfaiye Dairemiz'i en kısa sürede yüksek standartlara taşımamız gerekiyor. Hem kuruluş yılınızı hem de İtfaiye Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Daire Başkanı Aydın ise kendisine ve personeline olan desteğinden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti.