Başkan Seçer, kesimhanelere el attı

Sorunların masaya yatırıldığı görüşmede Seçer, amaçlarının Mersin'de bir yol haritası çıkarıp, Mersin halkının sağlıklı et tüketmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi toplam 8 mezbahada, 86 personel ile hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi, Mersin halkının sağlıklı et ihtiyacını karşılamak için yapılan kesimhanelerin, bugüne kadar istenilen seviyeye gelmediği için bundan sonra daha işlevsel kullanılmasını hedefliyor. Problemi disipline edebilmek için konuyu sektör temsilcileri ile birlikte masaya yatıran Seçer, kentte kaçak et kesimini engellemek ve bu problemlere çözüm bulmayı hedefliyor.

Başkan Seçer, bu amaçla gıda güvenliği konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, meslek odaları temsilcileri ve belediye bürokratları ile makamında bir araya geldi. Kaçak et kesiminin engellenmesi, kesimhanelerin daha verimli kullanılması ve sektördeki problemlerin çözümüne dair önerilerin görüşüldüğü buluşmaya, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Arslan, Mersin Kasaplar Odası Başkanı Erdal Pekmez, Tarsus Kasaplar Odası Başkanı Nail Uçak, Mersin Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Yakup Demir, Mut Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Ali İhsan Şahin, Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nuri Demirbaş, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Mehmet Akdoğan ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

“Biz doğru işler yapmak istiyoruz”

Toplantıda, sektör temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunan Seçer, sorunları birlikte çözüme kavuşturmak istediklerini belirterek, “Biz doğru işler yapmak istiyoruz. Çok da para harcanmış, bir sürü mezbaha yapılmış ama harcanan para şu anda ekonomiye tekrar dönmemiş. Orada atıl duruyor. Mevcut buradaki mezbaha da Mut'taki de içler acısı. Çok güzel bir mezbaha ama istediğimiz performansta çalışmıyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yakaköy Kesimhanesine gittiğini ve orada bulunan hayvan pazarının da içine sinmediğini dile getiren Seçer, “Buranın tiril tiril olması lazım. Buraya bir formül bulalım. Bu iptidai, çok ilkel bir görüntü. Tesisleşme var ama burayı nasıl düzene koyabiliriz? En güzel şartlarda, uygun koşullarda, teknik olarak her türlü koşulu yerine getirerek bu kesimleri yapalım. Bütün bunları konuşmak lazım. Yetiştiricilerin de ayrı bir sorun alanı var. Biz de belediye olarak yine oraya kadar da müdahale ettiğimiz kadar edelim. Ama bunu beraber yapmak lazım. Olumlu bir şey yapacaksak hepimiz üstlenelim. Ortak bir fikirle gidelim. Kamuya zarar vermeyen kararı alın getirin uygulayalım, getirin altına imza atalım. Burası belediye. Bizim için kamu önemli, kamu sağlığı önemli, kamunun menfaati önemli” diye konuştu.