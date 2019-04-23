Başkan Seçer, koltuğunu minik İdil'e devretti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu Muhittin Develi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi ve Okul Meclisi Başkanı İdil Kılın'a devretti.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Başkan Seçer, makamında İdil Kılın ve öğrenci arkadaşları ile öğretmen ve okul idarecilerini kabul etti. 23 Nisan'ın en anlamlı anlarını yaşadıklarını belirten Seçer, koltuğunu Kılın'a devretti. Minik İdil ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ilk icraatı olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bircan Kumru'ya talimat vererek, Muhittin Develi Anaokulu için oyun parkı yapılmasını istedi.

“Sizler bizim geleceğimizsiniz”

Ziyarette öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Seçer, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulusal egemenlik kavramı çok büyük bir kavram. Milletin hakimiyetini ifade ediyor. Egemenliğin millette olduğunu, yani demokrasiyi, onun erdemlerini temsil ediyor. Ben parlamentoda görev yaptım. Milletvekilliği yaptım. Parlamentonun duvarında şu yazılı; ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Kemal Atatürk.' Bu sebeple başta Mustafa Kemal Atatürk'e ve bize bu cumhuriyeti, bu ülkeyi armağan eden, bizi hür, bağımsız yaşatan tüm atalarımıza minnet borçluyuz çocuklar. Onların emanetini korumak zorundayız. Sizler bizim geleceğimizsiniz; geleceğimize ışık tutan fenerlerimizsiniz. Sizleri çok önemsiyoruz. Anneniz, babanız, öğretmenleriniz ve ben belediye başkanınız olarak sizlerle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. İnşallah sizlerin elinde ülkemiz çok daha iyi noktalara gelecek, refah toplumu olacak. Herkesin işi olacak, eğitimi olacak, temiz ve yeşil bir çevreye sahip olacağız. İnsanlar birbirine hoşgörülü davranacak. Kavganın, savaşın olmadığı bir ülkede, bir toplumda ve bir dünyada sizlerin sayesinde yaşayacağız. Her zaman keyifle, zevkle eğitime, çocuklarımıza, gençlerimize hizmet edeceğiz. Yeni dönemde de belediyemizin en çok önemseyeceği ve yardımcı olacağı alanların başında eğitim geliyor. Bu konuyu birçok konunun önüne koyuyorum” dedi.

Başkan koltuğuna oturan İdil Kılın'ın eğitimde üreterek ve eğlenerek öğrenmenin çok daha önemli olduğunu, ezberci eğitimden ziyade bilgileri kavrayarak öğrenmek gerektiğini söylemesi üzerine Seçer, “Çocuktan al haberi. İşte eğitim sistemine ilişkin bir şey söylüyor. Tabi Türkiye'nin eğitim sistemine ilişkin bazı değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Daha çok muhakeme eden, düşündüren bir eğitim sistemi lazım. Ezberden uzaklaşma, kalıplaşmış eğitim sisteminin dışına çıkmamız lazım” diye konuştu.

İdil Kılın'ın aynı zamanda Okul Meclis Başkanı olduğunu duyan Başkan Seçer, “İnşallah önümüzdeki süreçte seni milletvekili olarak, belediye başkanı olarak, seçilmiş bir yönetici olarak görürüz İdilciğim” ifadelerini kullandı.

İdil, ücretsiz bilim merkezi kurmak istiyor

İdil Kılan ise başkanlık makamına oturduktan sonra kent hakkında planladığı projelerini dile getirdi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde önceliğinin trafiği rahatlatmak, hava kirliliğini önlemek adına Mersin'e metro yapmayı düşündüğünü, engellilerin oynayabileceği, kendilerini rahat hissedebilecekleri oyun parkları kurmak istediğini söyledi. Minik İdil ayrıca, üreterek öğrenmek için okullarda seralar kuracağını, bilim merkezi kurmak istediğini de ifade etti. İdil, “Ben bilim merkezinin ücretsiz olması gerektiğini üstüne basa basa söylemek istiyorum. Çünkü çok zeki ama buna parası yetmeyen, hayalleri bilim merkezi olan çocuklar olabilir. Ücretsiz olursa bu çocuklar da gelip bir şeyler öğrenip zekalarını kullanarak çok yararlı şeyler icat edebilirler” dedi.

İdil ayrıca, her ilçeye kütüphane yaptıracağını, sanata önem vereceğini, daha yeşil okul bahçeleri inşa edeceğini, spor tesislerini artırmak istediğini ve böylelikle Mersin'i yükseltirken dünyayı da yükseltmek istediğini vurguladı.

“Dünya sizlere atalarınızdan miras değil, biz çocuklardan emanettir”

İdil, sembolik başkanlığı çerçevesinde yaptığı konuşmada, “Ben bu koltuğa oturduğum andan itibaren Mersin'in adaletli olacağını belirtmek isterim. Sözlerime modern Türkiye'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı. Böyle bir vatanın, Ata'nın evladı olmaktan kıvanç duyuyorum. Yarının büyükleri olacak bizlere olan inancın ve güvenin bilincindeyiz. Sorumluluklarımız büyük. Hedefimiz ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bugün sembolik olarak oturduğumuz bu koltuk, yarın tüm sorumlulukları ile bizlerin olacaktır. Bana bu unutulmaz günü yaşatan büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Unutmayınız ki, bu dünya sizlere atalarınızdan miras değil, biz çocuklardan emanettir” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Başkan Seçer, çocuklara hediyeler verdi.