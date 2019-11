Başkan Seçer, logo tartışmalarına yanıt verdi: “Değişim istiyoruz”

Mersin'in bir değişime ihtiyacı olduğunu belirten Seçer, “Biz değişim istiyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği koordinasyonunda 9. İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen zirve, dünya markalarının temsilcileri ile Mersin iş dünyasının temsilcilerini buluşturdu. Zirveye Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de katıldı.

“10 bin insan kaynağını en akılcı şekilde yönetmek zorundayım”

Seçer, zirvede yaptığı konuşmada, Mersin'i sadece bölgenin değil, dünyanın müstesna bir köşesi olarak değerlendirdiklerini ve bu çerçevede var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesinde bazı değerlendirmeler yapacaklarını belirten Seçer, “İnsan yönetimi, belediye başkanları için en önemli ve netameli konuların başında geliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının toplam çalışan sayısı 10 bin ve ben bu 10 bin insan kaynağını en akılcı şekilde yönetmek zorundayım. Benim Mersin'e hizmet edebilmem için iki önemli kaynağa ihtiyacım var; bir insan kaynağı, iki finansal kaynak. Bunları sağladığım takdirde Mersin'e çok büyük hizmetler kazandırabiliriz. Ama bu iki ayaktan birinin sakat olması durumunda da işimiz zorlaşır. Yönetime gelir gelmez de ilk üzerinde durduğumuz konuların başında bu iki temel konu geliyor” dedi.

“Mersin'in değişime ihtiyacı var. Biz değişim istiyoruz”

Bölgede çok sektörlü bir ekonomik yapı olduğuna işaret eden Seçer, Mersin'in sanayi, lojistik, tarım ve turizm alanlarında çok önemli bir potansiyele sahip olmasına karşın, bugün arzu ettikleri noktada olmadığına dikkat çekti. Klasik söylemlerle ve aynı şeyleri yapmakla Mersin'de bir şeylerin değişmediğini belirten Seçer, son günlerde Mersin'de tartışma konusu haline gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi logosunun değiştirilmesine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Seçer, “Mersin'in bir değişime ihtiyacı var. ‘Mersin'i daha çağdaş bir logoyla temsil ettirebilir miyiz diye düşündük' ve böyle etkinliklerde simgesel anlayışla kullandığımız bir logo hazırlığı yaptık. Kızılca kıyamet koptu Mersin'de. Değişim öyle bir şey ki, hele insanlar önyargılıysa Einstein'in dediği gibi atomun çekirdeğini parçalayabiliyorsunuz ama bu önyargıları ortadan kaldıramıyorsunuz. Biz değişim istiyoruz, her anlamda değişim” diye konuştu.

“Mesele, Mersin'i dünyada marka kent yapmak”

Bugün endüstri 4.0'ın konuşulduğunu vurgulayan Seçer, “Endüstri 5.0 kavramından bahsediliyor artık. Belki bu kavramı yeni duyanlar var aranızda. Yeni şeyler söyleyelim. Dün olan dünde kaldı, artık yeni şeyler söylemek lazım. Bunları çözdüğümüz takdirde Türkiye'yi her anlamda belli noktalara getiririz. Türkiye'de sanayi var, sanayi ürünü var, ihracat var. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payına baktığınız zaman yüzde 3-3,5 seviyelerinde. Sıkıntı burada. Kaliteli iş gücü, kaliteli üretim, kaliteli hizmet, kaliteli ihracat; her şeyin kalitelisi. Mesele sokakları temizlemek, ağaçları budamak değil, Türkiye'ye buradan bir enerji göndermek, canına can katmak, Mersin'i dünyada marka kent yapmak. Bütün derdimizin bu olması lazım” diye konuştu.