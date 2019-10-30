Başkan Seçer: “Mahkeme bizim lehimize karar verdi”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Mobilya, Halı ve Ev Eşyası Komitesi temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i makamında ziyaret etti. Sektörün sorunlarının ve esnafın düzen konusunda yaşadığı sıkıntıların konuşulduğu ziyarete, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da katıldı.

“Biz gerekli önlemleri almak ve müdahaleleri yapmak zorundayız”

Ziyarette, sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Seçer, amaçlarının iş birliği içerisinde, el ele vererek, kenti daha temiz ve düzenli bir hale getirmek olduğunu vurguladı. Gerekli önlemleri almak ve müdahaleleri yapmak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Seçer, “Ceza ile bu işi yapmaktan ziyade, bu konuyu esnafa aktararak, onların da anlayışını bekleyerek, bir işbirliği halinde yapalım. Yoksa yasa neyi gerektiriyorsa gider arkadaşlarımız gereğini yapar, yapıyor. Tabela temizliği yaptık. Şikayetler geliyor, direnenler oluyor. Her tarafı temizlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Artık kimse, aydınlatma direklerinde bir tane reklam panosu göremeyecek”

Para ve gelir uğruna kent estetiğine zarar vermeyeceklerini dile getiren Seçer,

aydınlatma direklerine asılan reklamlarla ilgili mahkemeden karar çıktığını ve bu kararın lehlerine sonuçlandığını söyledi. Seçer, “Aydınlatma direklerindeki reklamlara kadar kent tertemiz olacak. Biz o konuda da ‘uygulama yasalara aykırı olmuştur' dedik ve mahkemeye müracaat ettik. Reklamları topladık. Yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Dün mahkeme bizim lehimize karar verdi. Şimdi yasal tebliğ süresini bekliyor. Kentte artık kimse, aydınlatma direklerinde bir tane reklam panosu göremeyecek” ifadelerini kullandı.

“Kamu alanlarında kafana estiği gibi bir tavır içinde olamazsın”

Seçer, tabela kirliliği problemini kısa süre içerisinde çözeceklerini ve belirli bir standarda oturtacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Önüne gelen her yere tabela koyuyor. Refüjlere koyuyor, trafik kurallarını çiğniyor, trafiği tehlikeye sokuyor. Kaldırımın üzerine koyuyor, yaya geçidini engelliyor, yayalara engel teşkil ediyor. Bütün bunları belirli bir süre içerisinde çözeceğiz. Belirli bir standarda oturtacağız. Bizim için kent estetiği önemli. Kent estetiğini bozan en önemli unsurların başında da esnafımızın kaldırım işgali geliyor. Lokantacı, tatlıcı, mobilyacı veya bir başka sektörde çalışıyor, başım üstüne, Allah işini, gücünü rast getirsin ama ortak kullanım, kamu alanlarında kafana estiği gibi bir tavır ve davranış içinde olamazsın. Yasalar var, belirli nizam var. Bu ölçüde hareket etmemiz gerekiyor. Herkes kendi yargı ve değerlendirmelerine göre kamu alanlarını kullanacak olsa bu kentte keşmekeş bir durum söz konusu olur.”

“Çağdaş bir Mersin oluşturmak için çabalıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini vurgulayan Seçer, amaçlarının çağdaş bir Mersin oluşturmak olduğunu ifade etti. Seçer, “Bunu zamana yayıyoruz. Belirli bir düzen içerisinde yapmak istiyoruz. Geriden gelen bazı geleneksel anlayışları da kırmak, bu teamülleri ortadan kaldırmak kolay olmuyor. Dolayısıyla belirli bir süre zarfında, insanları da kırmadan dökmeden, onların da yardımına ihtiyacımız var. Esnafımız bizi anlayışla karşılasın. Esnaf Odaları Birliğimiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, STK'lar bize katkı yapsın, yardımcı olsun. Benim bir başına bunu çözmem mümkün değil. Çözerim ama komplikasyonlar olur, farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Ben de istiyorum kentimde hakikaten Mersin'e yaraşır bir görüntü olsun, tiril tiril, düzenli olsun. Biz çağdaş bir Mersin oluşturmak için çabalıyoruz. İnşallah zaman içerisinde çözeceğiz” dedi.