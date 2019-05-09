Başkan Seçer, meclisten 349,5 milyon TL borçlanma yetkisi isteyecek

Belediye gelirlerinin mayıs ayında 73 milyon TL'ye düştüğüne dikkat çeken Seçer, “Benim borçlanmam lazım ve meclisin bana bu yetkiyi vermesi lazım. Meclisten 359 milyon 500 bin TL borçlanma yetkisi isteyeceğim. Kamuoyundan bu konuda destek istiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdikleri çalışmalar ve aldıkları kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Mazbatayı almasının üzerinden kısa bir süre geçmesine karşın iyi işler yaptıklarını belirten Seçer, süratle bazı düzenlemeler yaptıklarını, her geçen gün arzu ettikleri yönetim anlayışını Büyükşehir'de ve MESKİ'de bir bir uygulamaya başladıklarını söyledi.

Öğrenci, öğretmen, emekli, engelli ve 65 yaş üstüne belediye otobüsleri 1 TL oldu

Seçim öncesinde, ilk 200 günde hayata geçirecekleri projelere dair söz verdiklerini ifade eden Seçer, bu çerçevede ilk olarak UKOME toplantısında öğrenci, öğretmen, 65 yaş üstü, emekli ve engellilerin 1,25 TL olan ulaşım ücretlerini 1 TL'ye düşürme kararı aldıklarını anlattı. Kararın birkaç gün içerisinde uygulanmaya başlanacağını dile getiren Seçer, parkomat uygulamasını da UKOME alt komisyonuna havale ettirdiklerini, ilçeler dahil kısa süre içerisinde parkomat sisteminin başlayacağını kaydetti.

“Otoban bağlantısı direk limanın içine girecek”

Mersin Limanı önünde oluşan trafik sıkışıklığı ve araç yığılmalarının önüne geçmek amacıyla bir adım attıklarını da ifade eden Seçer, “Otoban bağlantısını direk limanın içerisine indirmek için seçim öncesi görüşmeler yapmıştım. Bunu hayata geçiriyoruz. Otoban bağlantı yolu direk limanın içerisine girecek ve araçlar trafikte sıkıntı oluşturmadan yükünü boşaltacak. Bu yeni düzenlemeye başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Mersin Ticaret Borsası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş (MIP) katkı sunacak. Büyükşehir Belediyesi imar planı revizyonu yapacak. Belediyeden para çıkmayacak. Asıl işi MIP üstlenecek. Bu 4 kurumun işbirliğiyle çok kısa süre sonra liman önündeki trafik sıkışıklığı ortadan kalkmış olacak” diye konuştu.

Mersin en temel sorununun trafik olduğunun altını çizen Seçer, bu çerçevede yeni katlı otopark yapımına yönelik bitirilmiş iki projeyi hemen başlattıklarını bildirdi. Bu kapsamda, Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin yanında 800 araçlık yeraltı katlı otopark inşaatına hemen başlayacaklarını, buranın üst kısmının da kent meydanı olacağını kaydeden Seçer, Mersin Adliyesi yanındaki arsada da aynı uygulamayı yapacaklarını söyledi. Seçer, Kuvayi Milliye Anıt Katlı Kavşağının açılışını ise 19 Mayıs'ta yapacaklarını anımsattı.

Yoğun ziyaretlerde vatandaşların en çok kendisinden çocukları için iş istediklerini vurgulayan Seçer, bu çerçevede Kariyer Ofisi'ni hemen kurduklarını belirterek, “Herkese iş sağlama imkanımız yok. Asla adam için iş oluşturmayacağız. Bizim, işlerimiz için yetişmiş elemana ihtiyacımız var. Ama bu insanlara da yardımcı olmak zorundayım. Bizden iş isteyenlerden müracaat formu alıyoruz. İş arayan özel sektör kuruluşlarıyla onları bir araya getirmek için çalışmaları başlattık” şeklinde konuştu.

Belediye taşınıyor

Belediyeyi taşıma işlemine başladıklarını da aktaran Seçer, Taş Binanın şehir müzesi olacağını kaydetti. Önceki yönetim döneminde Silifke Caddesi'nde Gençlik Merkezi olarak yapımına başlanan binayı, geçici belediye hizmet binası olarak kullanacaklarını ve inşaatına hızla devam ettiklerini söyleyen Seçer, Başkanlık makamı, Genel Sekreterlik, hukuk ve yazı işleri, basın gibi bazı birimleri derhal oraya taşıyacakları bilgisini verdi.

Seçer, 5 yıllık Stratejik Plan çalışmalarına da başladıklarını ve bu planın hayali değil, gerçekçi, daha katılımcı olacağını dile getirdi.

“Ödemeler konusunda sıkıntılarımız var”

Özellikle para ve ödemeler konusunda bazı sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çeken Seçer, borçları olduğunu ancak şevkleri ve bilgi birikimi olan kadroları da bulunduğunu vurguladı. Mersin halkına asla umutsuzluk vermeyeceğini vurgulayan Seçer, “Mersin halkına sesleniyorum; borcumuz var ama kısa sürede bunların üstesinden bir bir geleceğimizi de bilmelerini istiyoruz. Bizim para ihtiyacımız; zorunlu ödemelerimize, cari giderlerimize, birikmiş piyasa borçlarımızı ödemeye ilişkin sıkıntılar. Özellikle gelir getirici yatırımlar konusunda para gani, yurt dışı krediler var. Yeter ki, ayakları yere basan, rasyonel projeler olsun. Dünyada birçok fon var, Hazine kefaleti istemeksizin kredi verebiliyor. MESKİ AB fonlarıyla ilgili özel bir ekip kurdu, çalışmaları sürüyor” dedi.

“Yaklaşık 2,2 milyar borç yükümüz var. Şu anda sadece zorunlu ödemelerimizi yapabiliyoruz”

1 Nisan itibariyle 2 milyar 40 milyon TL borç devraldıklarını anımsatan Seçer, şunları söyledi: “Bunun yaklaşık 1,6 milyar lirası bankalara, yaklaşık 450 milyon lirası da piyasaya olan borçlardı. O günden bugüne tahakkuk edilmeyen borçlarla bunun üzerine yaklaşık 150 milyon lira daha eklendi. Yani Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 2,2 milyar borç yükümüz var. Şu anda biz sadece zorunlu ödemelerimizi yapabiliyoruz. Bankalara olan taksitler, SGK primleri, çalışanlarımızın ücretleri gibi zorunlu giderlerimizi ödüyoruz.”

“Belediyenin bu ayki geliri 73 milyon liraya düştü”

Ekonomik krizin oluşturduğu travmatik durumun kendilerini de etkilediğini belirten Seçer, “Bizim şanssızlığımız. Normal şartlarda, merkezden gelen ve öz kaynaklarımızdan elde ettiğimiz 90-110 milyon lira olan aylık belediye gelirlerimiz, Mayıs ayı itibariyle 73 milyon liraya düştü. Bizim bir şekilde bu açığı kapatacak kaynaklar oluşturmamız lazım. En önemlisi de tasarruf tedbirleri almamız gerekiyor. Kovanın altı delik. Delik de büyüyor. Hele bu ay geliriniz 73 milyona düştüyse kovanın altındaki deliği tıkamanız lazım. O da mali disiplin ve tasarruftur” dedi.

Kiralık araç, akaryakıt ve kiralık binalardan toplam 6 milyon lira tasarruf

Bu çerçevede hızla tasarruf tedbirleri aldıklarını söyleyen Seçer, araç, akaryakıt gibi kalemlerde tasarrufa gittiklerini anlattı. Seçer, “Bizim bin 382 resmi, 374 kiralık aracımız vardı. Şu ana kadar 49 resmi, 75 kiralık olmak üzere 124 araç fazlası tespit ettik. 75 kiralık aracı iade ettik. 49 resmi aracı bir havuzda topladık, ihtiyacı olan oradan alacak. 17 kiralık bina var. Bunları da süratle boşaltıyoruz. Kiralık araç, akaryakıt ve kiralık binalardan elde ettiğimiz toplam tasarruf 6 milyon lira civarında” diye konuştu.

Bugün itibariyle yüzde 15 civarında olan belediye öz gelirlerini yüzde 20-25'e çıkarmaları gerektiğinin de altını çizen Seçer, belediyeye ait 217 taşınmazın tamamını kiraya vereceğini, bazı gayrimenkulleri de satışa çıkaracağını bildirdi. Belediyenin 135 milyon lira alacağı olduğunu bildiren Seçer, bunları da mutlaka kısa sürede tahsil edeceklerini kaydetti.

“İç denetimi ve Teftiş Kurulu'nu harekete geçirdik”

Denetim konusuna da değinen Seçer, Sayıştay'ın zaten sürekli belediyede olduğunu, kendilerinin de iç denetimi ve Teftiş Kurulu'nu harekete geçirdiklerini, en çok paranın konuşulduğu birimlerde araştırmaların başladığını ifade etti. Denetim sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağını dile getiren Seçer, gerekirse yargıya da gideceğinin altını çizdi. Seçer, Teftiş Kurulu'nun çalışmaları sonucunda, sahil şeridinde yapılan çalışmalar kapsamında 3 mühendis hakkında soruşturma açtığını paylaştı.

“Benim borçlanmam lazım ve meclisin bana bu yetkiyi vermesi lazım. 349 milyon 500 TL'lik borçlanma yetkisi isteyeceğim”

13 Mayıs'ta yapılacak Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda önemli kararlar alacaklarını belirten Seçer, meclisten borçlanma yetkisi isteyeceğini ifade ederek, şunları söyledi: “Esnafın benden 500-600 milyon lira alacağı var. Diğer taraftan zorunlu ödemelerimi kör topal yapıyoruz. Benim borçlanmam lazım ve meclisin bana bu yetkiyi vermesi lazım. Herkesi, meclis toplantısını televizyon ekranlarında izlemeye davet ediyorum. Benim kamuoyundan gizleyecek hiçbir şeyim yok. Kamuoyunun da desteğini istiyorum. Değerli meclis üyeleriyle konuşsunlar. Ankara'dan talimatla değil, ferasetleriyle, akıllarıyla, ortak payda Mersin düşüncesiyle lütfen bu konuda kararlarını versinler istiyorum. 13 Mayıs'ta, 2019 Bütçe Kararnamesinde yer alan 349 milyon 500 TL'lik borçlanma yetkisi isteyeceğim. Zaten hepsini meclis kararıyla kullanma yetkimiz yok. Ayrıca, sahilde yapılan 9 kafenin bize bağlı üç şirketten herhangi birine verilmesi, ancak üçüncü şahıslara verilmemek kaydıyla meclisten yetki istiyorum. Biz bu kafeleri belediyenin çalıştırmasını istiyoruz.”

“MESKİ'yi Macit Özcan tesislerine taşıyoruz”

MESKİ'nin ise yaklaşık 700 milyon lira borcu olduğunu söyleyen Seçer, burada da tasarrufa gideceklerini, kiralık bina ve araçlardan yıllık 740 milyon liralık tasarruf gerçekleştireceklerini kaydetti. Kiralık binaları süratle boşaltacaklarını belirten Seçer, “Macit Özcan Tesisleri içinde yapımı devam eden binayı süratle tamamlamaya çalışıyoruz. MESKİ'yi oraya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Seçer, gazetecilerin soruları üzerine, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'nden 51, MESKİ'den 112, şirketlerden de 9 çalışanın işlerine son verildiğini; bu kişilerin 1 Kasım 2018 itibariyle seçim sürecinde işe alındıklarını belirtti.