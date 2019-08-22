Başkan Seçer: "Mersin'de tiyatro konuşulacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, sezon oyunları ile ilgili oyunculardan bilgi alan Başkan Seçer, oyuncuların eksiklerini sordu. Mevcut eksikleri gidermek için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade eden Seçer, oyunculara tam destek verdi. Mevcut sezonun oldukça verimli geçtiğini ve kırsal mahallelerden tiyatro oyunlarına çok fazla talep olduğunu Seçer'e ileten oyuncular, tiyatro sezonunun 15 Eylül'e kadar uzatıldığını söyledi. Toplumun düşünce yapısına şekil veren en önemli sanat dallarından birinin tiyatro olduğunu ifade eden Seçer, tiyatronun içinde bulunduğu mevcut siyasi yapılara ve otoritelere göre şekillenebildiğini söyledi. Seçer, “Her dönemin kendine göre gerçekleri ve koşulları vardır. Bizler siyasi makamlardayız. Bu sizler için önemli. Sanat bir topluma şekil vermek için çok önemli bir araç. Dolayısıyla burada oturan insanın dünya görüşü sizi birebir ilgilendiriyor. Sizin yaptığınız sanata uygun bir kafa yapısına sahipse farklı bir anlayışla bu işi yapar. Bir başkası daha farklı bir anlayışla yapar. Ama siz tiyatro sanatı yapıyorsunuz. Çünkü bu işi seviyorsunuz. Bu işi sevmezseniz ve kabiliyetiniz yoksa yapamazsınız. Herkes bir alanda uzman olur ama sizin işiniz buna benzemiyor” dedi.

Tiyatro oyuncularından yeni dönem planları hakkında da bilgi alan Seçer, yeni dönemde Mersin'de sanat alanında çok konuşulacak projeler ve faaliyetler olacağını ifade etti. Kendi görev süresi boyunca sanatçıların özgür bir şekilde sanatını yerine getireceğinin de altını çizen Seçer, “Benim Belediye Başkanı olduğum dönemde Mersin'de tiyatro çok konuşulan sanatsal bir faaliyet olacak. Daha yoğun çalışacağız. Bu konuda tabii ki sizden gayret isteyeceğim ama ben de bunu isterken sizlere sanatınızı en iyi şekilde yapabilmeniz için uygun koşullar hazırlayacağım” diye konuştu.

Mevcut eksikleri görmek ve bu eksiklikleri gidermek için gerekli desteği vereceğini söyleyen Seçer, “Eksiklerimizi görmeniz ve bunları tamamlamamız lazım. Tiyatrocu arkadaşlarımızın belki takviye ekibe, oyuncuya ihtiyacı olacak. Prova yaptığınız fiziki koşullarınız sizin şartlarınıza uygun mudur? Sizin kişisel, sosyal beklentileriniz nelerdir? Tüm bunları göz önünde bulundurarak, uygun olanı, yakışanı yapmak bana düşüyor. Bu konuda karşılıklı olarak mutabık olursak hiçbir sorun olmaz. Beş yıl sonra hepimiz yaptıklarımızla mutlu oluruz, ben de çok mutlu olurum. Benim bundan ‘dünya görüşü' anlamında bir kazancım olur" şeklinde konuştu.

Var olan birçok toplumsal sorunun sanatla aşılabileceğine inandığını vurgulayan Seçer, "Ben toplumda var olan birçok sorunun sanatla çözülebileceğini düşünüyorum. Eğer toplumsal bir barış sorunu yaşanıyorsa bunu sanatla çözebilirsiniz. İnsanları tiyatro gibi, spor gibi, müzik gibi evrensel kavramlar bir araya getiriyor. Onun için tiyatroyu önemsiyorum. Aslında toplumun da bizden beklentisi bu. Ben biliyorum ki, Mersinli vatandaşlarımızın benden temiz bir sahil, deniz, sokak, alt yapı hizmetlerinin yanında sanatla ilgili de birçok beklentisi var. Toplumsal yaşamda çağdaş, modern anlayışta bir kent istiyor, yaşam istiyor. İnşallah hep beraber güzel işler yapacağız" dedi.