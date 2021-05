Başkan Seçer, Mersin'e yeni liman için çağrıda bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Mayıs Ayı 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Başkan Seçer'in Meclis gündemine taşıdığı önemli konulardan biri Mersin Limanı'nın genişlemesi konusu oldu. Seçer, “Ben buradan Meclisime, kamuoyuna bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Ankara'ya çıkarma yapalım hep beraber. Bize Ulaştırma Bakanlığı bir an önce ana konteynır limanımızı yapsın” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayından yapılan toplantıda konuşan Başkan Seçer, Mersin Limanı'nın genişlemesine yönelik çalışmaların yasal olarak durması gerektiğini savundu. Seçer, "Toplamda 190 bin 385 metrekarelik Atatürk Parkı yönünde dolgu yapılması, imar planında değişiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onanmıştı ama biz burada Meclis olarak olumsuz görüş vermiştik. Buna rağmen temel atıldı, inşaat başladı. Şu anda yasal olarak inşaatın durması lazım. Ne durumdadır merak ediyorum. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bunun uygun olmayacağını; zaten Meclis kararıyla da bu sabit; tüm kamuoyuyla paylaştık. Bu konuda gerekli mercilere, gerekli görüşleri aktardık ancak bir netice alamadık. Hatta Meclis'ten şu sesler yükselmişti. 'Her şey olmuş bitmiş neyin çabası içerisindeyiz?'. ‘Berlin'de hakimler var.' Bu çok ünlü bir sözdür. Türkiye'de de hakimler var. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bunu yargıya taşıdık. Ben idareyim. Şehircilik Bakanlığı da idare. İdarenin işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır. Ben bir anayasal hak kullanıyorum ve 22 Haziran 2020 tarihinde ÇED raporuna dava açtık. Davaya limanın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ile limanın şu anda işletmecisi de dahil oldu. Yani MIP.”

Dava sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunu Meclis üyeleri ile paylaşan Seçer, “Raporda dava konusu planların üst ölçekli planlarla uyumsuz olduğu, liman mendireğinin güneyinde liman genişlemesi için daha uygun alanlar olduğu tespitleri yer aldı. Mersin 2. İdare Mahkemesi 29 Nisan 2021 tarihinde kamuoyu açısından önemli bir kararın altına imza attı ve mahkeme heyeti bilirkişi raporuyla hüküm kurdu ve 1/1000'lik ve 1/5000'lik imar planı değişikliği kararları hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu önemlidir. Bizim ortaya koyduğumuz argümanların, yani neden bunun yanlış olduğunu izah ederken ortaya koyduğumuz iddiaların tamamı ama tamamı mahkemenin gerekçesinde var. Demiş ki kararda; ‘Bilirkişi raporunda yer alan limanın genişlemesinin D-400 karayolunda oluşturacağı trafik dikkate alınmamıştır.' Bunu biz de söyledik. Şu anda da aynı uygulama devam ediyor. Tekrar söylüyorum, bu yapılan doğru değildir. O caddenin limanın bir kullanım alanı gibi tırların, kamyonların park alanı olarak kullanılması yanlıştır. Buna kim izin veriyorsa, hangi kurum izin veriyorsa buradan Mersin halkı adına uyarıyorum, yanlış yapıyorsunuz. Sizin için Mersin halkının menfaatleri önemli olmalı. Limanmış, bize vergi veriyormuş. Benim için liman önemli, içindeki değil. Biz Türk halkı olarak özelleştirme yaparken bu limanın içini kiraya verdik, Mersin'in holünü, Mersin'in girişini, koridorunu kiraya vermedik bir kez daha uyarıyorum buradan” dedi.

"Ben milletten talimat alırım"

Mahkemenin çevre düzeni planında ve belediyenin yaptırdığı mevcut 1/5000'lik planda liman genişleme alanı olarak serbest bölgenin güneyinin gösterildiğini anımsatan Seçer, “Yani yine başa döndük. Çünkü planı yapılmış daha önce. Orada trafiği aksatmayacak, mevcut yapılan genişleme çalışmalarında elde edilecek kapasitenin yaklaşık olarak 5 katı, 6 katı daha büyük bir liman yapabiliriz, ana konteynır limanı. Ona işaret ediyor. ‘Orada zaten uygun bir yer var' diyor. Ayrıca diyor; ‘Atatürk Parkı ve devamındaki Kültür Parkı'nın Mersin'in karakteristik özelliğini yansıttığı, Atatürk Parkı'nın tarihi kent merkezi ile bütünleştiğine dikkat çekildi. Mahkeme kararında salgın döneminde Atatürk Parkı gibi kent parklarının öneminin arttığını ifade etmiş bilirkişi raporunda. Kararda, liman genişleme projesinin doğrudan Atatürk Parkı'yla temas etmese de liman faaliyetlerinin Atatürk Parkı önlerine doğru genişleyeceği, manevra ve yanaşma alanları ile depolama alanları oluşturacağı, bunun da Atatürk Parkı ile yeni yapılan Millet Bahçesi'nin ve tarihi kent merkezinin denizle ilişkisini keseceğini vurgulamış. Mahkeme kararında bunlar yer alıyor. Takdir sizin. Ben Vahap Seçer olarak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin'e sahip çıkmak zorundayım. Bunu yaparken yasal çerçevede yaparım, halkla yaparım, Meclisimle yaparım. Benim gücümü nereden aldığım belli. Ben kimseden talimat almam. Ben atamayla gelmedim. Beni millet seçti. Ben milletten talimat alırım. Sizler de öyle. Sizler de milletten talimat alacaksınız. Buna halk da karşı çıkıyor, Meclis çoğunluğu da. Oy birliğiyle geçmesini isterdim oy çokluğuyla geçti. Bunun yanlış olduğunu söylüyor. Buraya yakışanın ikinci bir liman ya da daha doğru bir tabirle ana konteynır limanı olduğunu söylemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

“Gelin Ankara'ya çıkarma yapalım hep beraber”

Türkiye genelinde beşinci, altıncı sırada vergi ödeyen Mersin'in, merkezi yönetimden istediği katkıyı alamadığını iddia eden Seçer, “Orada TÜİK'in bazı değerlendirmeleri var. Oradan bakın 20 kaçıncı sırada olduğunu görürsünüz. Ben buradan Meclisime, kamuoyuna bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Ankara'ya çıkarma yapalım hep beraber. Odaları alalım, temsilcileri alalım, Meclis üyelerimiz, parti temsilcilerimiz; bize Ulaştırma Bakanlığı bir an önce ana konteynır limanımızı yapsın. 11. Kalkınma Planı'nda var, 10. Kalkınma Planı'nda var, 9. Kalkınma Planı'nda var. Gerçi 12. Kalkınma Planı'nda Doğu Akdeniz olarak değiştirildi, Mersin, Doğu Akdeniz'e dönüştü. Zaten kalkınma planımızda da var. Zaten daha önce planlara da işaretleniş her şey tamam, yol bağlantıları bile her şeyi belli. Kulağımızı niye tersten tutuyoruz. Niye Mersin'e vakit kaybettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Meclis'te gündem maddelerine geçmeden önce dilek ve temenniler bölümünde 17 günlük tam kapanma sürecinde hayata geçirdikleri hizmetleri anlatan Seçer, “17 günlük tam kapanma süresi boyunca Büyükşehir Belediyesi olarak Mersinli hemşerilerimize hizmet etme çabası içerisinde olduk. Günlük 10 bin vatandaşımıza sıcak yemeği evlerine kadar ulaştırdık. 38 noktada, 155 araç, iş makinası ve 427 personelle yol yapım çalışmaları gerçekleştirdik. 17 günlük kısıtlamalarda 62 mahallede bu çalışmaları sürdürdük. Sarıibrahimli, Evci yolu, Bağlarbaşı DSİ kanal üzerine köprü projesini bu süreç içerisinde tamamladık. Yol trafiğe açıldı. Bu köprü üreticinin de nakliyecinin de önemli bir ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Limonlu Lamas köprüsünde yol ve köprü çalışmaları devam ediyor. Erdemli'de Mergin köprüsünün köprü yapım çalışması bitti, asfalt kaplaması bir haftaya kalmaz tamamlanacak. Servis yollarıyla beraber Allah izin verirse önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Erdemlili hemşerilerimizin de uzun yıllardır beklediği bir çalışmaydı. Bunu tamamlamak bize nasip oldu” dedi.

“Engelsiz Yaşam Parkı Haziran ayında hizmet vermeye başlayacak”

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın geçtiğini ve özel gereksininimli bireyler için önümüzdeki günlerde akülü araç dağıtımı olacağını ifade eden Seçer, Engelsiz Yaşam Parkı'nın hizmete gireceğini söyledi. Seçer, “Mersin'de engellinin yararlanacağı ve açık alan bulunan bir tesis yoktu. En azından belediyemizin hizmet verdiği. Bu amaca hizmet vermesi için Engelsiz Yaşam Parkı'nı kentimize kazandırdık. Yenişehir Belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum, yer tahsisini yaptı. İnşaatı bitti ancak pandemiden dolayı biraz hizmete geç açmak zorunda kaldık. Haziran ayı başından itibaren de orada ailelerimize hizmet başlayacak. Bizden yoğun bir akülü engelli aracı talebi oluyor. Biz de bu talepleri tabii ki yaptığımız uygunluk çalışması neticesinde değerlendiriyoruz. İmkanlarımızı da azami kullanıyoruz. Hayırsever bağış yapan vatandaşlarımız da oluyor. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta engelli yurttaşlarımızın taleplerini gerçekleştirip dağıtımlarını yapacağız” diye konuştu.

“33 yeni otobüsümüz yeni hatlarda seferlere başlamış olacak”

Büyükşehir Belediyesi olarak alımını gerçekleştirdikleri ve Mersinlilere hizmet vermeye başlayan Sarı Limonlar hakkında bilgi veren Başkan Seçer, “22 Nisan'da 30 adet 12 metre solo limon otobüsleri hizmete sunmuştuk. İkinci parti olan 33 yine 12 metrelik solo otobüsleri teslim aldık. Şu anda otoparkta. Ruhsat ve plaka çalışmaları süratle tamamlanıyor. Sanıyorum yarın devreye girecek. 33 yeni otobüsümüz yeni hatlara, Mersinlilerimize hizmet etmek üzere seferlere başlamış olacak. 10 körüklü otobüsümüz de 31 Mayıs'ta teslim alınacak. Körüklü limonlar da 1 Haziran itibari ile Mersinlilere hizmet etmeye başlamış olacak. Yine otobüs fiyatlarında artış sebepli bir iş artışı yapmıştım bu ihalede. 14 ilave otobüs eklemiştik. 12 adet 12 metrelik solo. İki adet de körüklü otobüs. O da Eylül ayı içerisinde bizlere teslim edilecek. Toplamda 87'si CNG'li yeni limon Mersinlilere Eylül ayına kadar hizmet vermiş olacak” ifadelerini kullandı.

"Yılda 10 milyon lira yakıt tasarrufu olacak"

Seçer, özelliklerini anlattığı çevre dostu sarı limonların sağlayacağı yakıt tasarrufunu “87 otobüsün yılda bize 10 milyon lira gibi bir yakıt tasarrufu var” sözleriyle özetlerken, yeni alımlar yapacaklarını vurguladı. Seçer, alınacak yeni otobüslerle ilgili IBRD kredisinin onaylanması için Cumhur İttifakı üyelerinin desteğini beklediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Burada önemli bir ayrıntı var. Bunu çok dile getiriyorum ama getirmek zorundayım. Sizlerin de desteğiyle 22 milyon avroluk IBRD kredisini henüz kullanmış değiliz. Sadece Cumhurbaşkanlığı'nda ve Hazine'de bir imzaya kaldı. 22 milyon Avroluk IBRD, yani Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın 7 milyon hibeli. 22 milyon kredi alıyoruz, 7 milyon hibeli. Bunun faiz giderleri 3 milyon Avro. 22 alıp 18 ödeyeceğiz; iki yıl ödemeyeceğiz. Üzerine 8 yıl ödeyeceğiz. Yani toplamda 10 yılda bu para geri dönecek. Cumhur İttifakı üyelerine de rica ediyorum. Başta grup sözcümüze. Ankara'da bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyemize lütfen yardımcı olunuz. Bu imzalar bir an önce atılsın ve bu kredi geri gitmeden belediyemiz bu otobüslere sahip olsun. Netice itibari ile bundan da Mersin halkı kazansın. Çünkü o tutarla biz yaklaşık olarak 100-110 civarında yeni otobüs alacağız. Bunu borçlanmada da yaşadım. O zaman değerli Meclis üyelerimize anlatmaya çalıştım. Çok uygun koşullarda para kullanabiliyorduk. Finansman giderleri şimdikinin yüzde 50 nispetinde daha düşüktü. Biz bu otobüsleri iyi bir zamanlamayla toplamda 24 ayda 152 milyon TL'ye aldık. 24 ayda ödeyeceğiz. Otobüsler teslim edildi 30 tane. Hak ediş yapılıyor 24 aya bölünüyor. 33 tane geldi, hak ediş yapılıyor 24 aya bölünüyor. Eylül'de gelecek her biri 24 ay vadeye yayılacak. 152 milyon TL para ödeyeceğiz. Biz şu anda yine otobüs alımına çıkacağız. Ben bu otobüslere aynı koşullarda alsam 255 milyon TL para ödemem lazım. Araştırabilirsiniz. Otobüsün markası, modeli, tipi, standardı belli. Bakın yüce Meclisten ben bunu geçireli yaklaşık 7 ay oldu. IBRD imza bekliyor parayı serbest bırakmak için. Ben bunu bu fiyat dalgalanmaları olmadan iadesini yapmıştım ve o parayla belki de bugün alacağımın çok üzerinde bir adet otobüse sahip olacaktım. Dolayısıyla yaptığımız işlerde zamanlama çok önemli. Doğru zamanda, doğru mecrada, doğru kararlarla iş yapmamız belediyemize, kentimize değer katıyor.”

Açılacak yeni hatların bilgilerini tek tek anlatan, çalışmaların bilimsel tekniklerle yapıldığını ifade eden Seçer, “Ulaşımda, ‘muhtar aradı, partili aradı rica etti' meselesi değil. Teknik olarak bunu analiz etmek lazım. Biz çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Yeni hatlarımızı, güzergahlarımızı, hatlarımızdaki araç sayılarımızı tamamen bu reel, bilimsel kriterlere göre hazırladık” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı duraklar, yapımı süren otobüs yerleşkesi, Akıllı Ulaşım Sistemi ve Teksin Alo 185 uygulamaları hakkında da detaylı bilgiler veren Seçer, “Vatandaşlarımız ulasim.mersin.bel.tr adresinden ya da mobil uygulamayla otobüsün ne zaman geleceğini, otobüsün o andaki konumunu, taksiyle gitmeyi tercih ederlerse taksi ücretinin hesaplanması gibi birçok özelliği telefonlara bu uygulamayı indirerek telefon üzerinden artık görme imkanları var. Teksin Alo 185 hattının tanıtımını önümüzdeki günlerde yapacağız. O da telefonlara indirilebiliyor. Şu anda bile indirebilirsiniz. Bazı rötuşlar yapıyoruz. Bütün şikayetlerinizi, dileklerinizi, otobüs saatlerinizi, güzergahların mesafesini, oraya taksiyle gitmeniz halindeki ödeyeceğiniz bedeli, ödeyeceğiniz faturayı, aklınıza belediye ile ilgili ne geliyorsa; bana göndereceğiniz şikayeti, öneriyi, teşekkürü oradan TEKSİN uygulamasıyla yapabilirsiniz” diye konuştu.

Seçer, yeni devreye alınacak Mersin 33 kart modülünü de anlatarak, “Ayrıca Mersin 33 kart modülünü de yeni devreye alacağız. Daha önce farklı sistemler vardı. Bu modül üzerinden de toplu taşıma ulaşım kartına online başvuru yapılabiliyor. Şimdi Kent Kart uygulaması var. Onlar ihaleyle daha önce çıkılmış, özel şirketlerin hizmeti satın alınmış ama biz bu uygulamaları değiştiriyoruz yeni uygulamalara başlıyoruz. 600 adet yeni durak, 51 adet akıllı durak yaptık. Yenilerinin de bu yıl içerisinde yapımı sürdürülüyor” şeklinde konuştu.