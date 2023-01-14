Başkan Seçer: "Mersin'i kültür, sanat ve festival kenti olarak görmekten mutluluk duyuyorum"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şölen havasında başlayan "Mersin Edebiyat Festivali"nde hem şair, yazar ve vatandaşlarla birlikte kente kazandırılan edebiyat festivalinin coşkusunu yaşadı, hem de yazar Ahmet Ümit'in "Bir Aşk Masalı" söyleşisini dinledi.

"Mersinli Şair ve Yazarların Kitap Kapakları" isimli sergiyle start verilen festivalde; Prof. Dr. Onur Bilge Kula, "Mersin, Kültürel Çokluk, Kültürel Bellek, Yazınsal Üretkenlik" konulu konferans, Yazar Ahmet Ümit ise "Bir Aşk Masalı" isimli söyleşisi ile Mersinlilerle buluştu. Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, festival çerçevesinde Mersin'e gelerek edebiyatseverlerle buluşan Yazar Ahmet Ümit'in "Bir Aşk Masalı" söyleşisini dinledi. Ümit, şölen havasında gerçekleştirilen edebiyat festivalinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "İnsanı insanlaştırmanın en iyi yollarından bir tanesi sanattır ve sanatın anası da edebiyattır" dedi.

Başkan Seçer, festivale katılımından dolayı söyleşi sonunda Yazar Ahmet Ümit'e teşekkür ederek plaket verdi.

"Mersin'i kültür, sanat, festival ve etkinlik kenti olarak görmekten mutluluk duyuyorum"

Festival coşkusunu tüm katılımcılarla birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Mersin'i kültür, sanat, festival ve etkinlik kenti olarak görmekten mutluluk duyuyorum. Festivalimiz 3 gün sürecek. Öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesinden öte Mersine Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) bir emeğidir bu. MEDEKA, Mersin'in değerleri demek. Bu değerlerin, Mersin'in değerlerini açığa çıkartmak için ortaya çıkan bir oluşum demek. Aslında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve onun ötesinde Mersin Büyükşehir Belediyesinden önce bu etkinlikler ve festivaller için Mersin'in bu değerlerine teşekkür etmek, onları alkışlamak lazım. Her konuda oluşturdukları komitelerde yaptıkları çalışmalarla gerçekten Mersin'e değer katıyorlar. Bölgemizin en güzel kızı olarak yorumladığım, dünyanın en eski kenti, tarihin, kültürün, medeniyetin başkenti Tarsus'ta da böyle bir oluşum ihtiyacı duyduk. Hem MEDEKA hem Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) bugüne kadar şahane işler yaptılar" diye konuştu.

"Siyasette var olduğum sürece sanata ve sanatçıya ayrı bir önem vereceğim"

Kendi yaşamında sanata ve sanatçıya farklı bir önem verdiğini ifade eden Seçer, "Benden şiir yazan bir şair olmaz. Benden roman yazan bir edebiyatçı da olmaz. Bu genetik kodlarımızda olan bir şey ama herkesten belediye başkanı olabilir. Onun için sanatçılara saygı duyuyorum. Belediye Başkanlığı yaptığım ya da siyasette var olduğum sürece sanata ve sanatçıya bugüne kadar olduğu gibi hayatımın sonuna kadar ayrı bir önem vereceğim" şeklinde konuştu.

"Bu tür festivallerin artarak devam edeceğinin müjdesini verebilirim" diyen Seçer, "İlk 4 yıl gelişen her türlü olumsuz koşulları olumluya çevirmek için gayret sarf ettik. Fena da işler yapılmadı Mersin'de. Hem belediyemizin bireysel hem kolektif çalışmalar oldu. Edebiyat Festivali de aslında Belediyemizin de içinde bulunduğu kolektif bir çalışma" ifadelerini kullandı.

Mersinli edebiyatseverlerin festivalde 3 gün boyunca dolu dolu etkinliklerle buluşacağını söyleyen Seçer, "Dışardan gelen misafirlerimiz çok güzel anılarla Mersin'den ayrılacak diye hissediyorum. Gittikleri yerde de Mersin'imizin güzelliğini, Mersin'in bir kültür ve barış kenti olduğunu ve bu kenti yönetenlerin barış, kardeşlik, birlik, beraberlik ve insanlık yanlısı olduğunu anlatmalarını kendilerinden istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Yarışmalarda ödül alan ve alamayan tüm yazarları, şairleri ürettikleri eserlerden dolayı kutlayan Seçer, töreninin sonunda ödüle layık görülen isimlerle fotoğraf çektirdi.