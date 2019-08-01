Başkan Seçer, Mersin'in suyunu analiz etti

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, laborant kıyafeti giyerek, Mersin'in suyunu analiz etti. Seçer, “Vatandaşımıza temiz içme suyu ulaştırmak ve vatandaşımızın temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak bizim temel görevimiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, MESKİ D1 Su Deposunda gerçekleştirdiği Stratejik Plan sunumuna katıldı. Seçer, toplantısı öncesinde hem MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarını hem de Gezici Su Analiz Laboratuvarını gezerek, incelemelerde bulundu. Yetkili personelden suyun analiz sürecini dinleyen Başkan Seçer, laboratuvar içinde bulunan İçme suyu Analiz Laboratuvar Birimi, Atıksu Analiz Birimi, Geçici Atık Depolama Birimi ve Kimyasal Stok Odasında incelemelerde bulundu. Seçer, içme suyunun analiz ediliş yöntemini öğrenerek Mersin'in suyunu analiz etti.

“Vatandaşımıza temiz içme suyu ulaştırmak bizim temel görevimiz”

Ziyaret sonrası laboratuvar ile ilgili değerlendirme yapan Seçer, “İlk kez laboratuvarımızı ziyaret ettik. Ekip genç ve zinde, hepsi çok enerjik. Böyle bir tesise sahip olmamız Mersin açısından önemli ve güzel. Son derece donanımlı bir laboratuvar. Burada çalışan ekibimizle de görüştük. Bilgi donanımları gayet iyi. Vatandaşımıza temiz içme suyu ulaştırmak ve vatandaşımızın temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak bizim temel görevimiz” diye konuştu.

Seçer, laboratuvarda yalnızca içme suyu analizinin yapılmadığını, geniş çaplı analizler gerçekleştirildiğini de belirterek, “Atıksu ve kanalizasyonun, doğal kirlenmeden kaynaklı göletlerimizin, denizimizin, serinlemek için girilen havuzların analizleri de burada yapılabiliyor. Bütün bunlar çevre sağlığı açısından son derece önemli. Bu analizler veri oluşturuyor. Suda herhangi bir olumsuzluk varsa rakamsal olarak bizlere bildiriliyor. Bu işlerde terazi çok hassas olmalı. Gelen numuneler son derece objektif değerlendirilmeli. Bunlar bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Personelimiz kendini güvende hissetsin”

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı nezdinde tüm personele teşekkür eden Seçer, çalışan liyakatli personelin kendisinin koruması altında olduğunu ifade etti. Başkan Seçer, “Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Çünkü çok önemli bir görev yapıyorlar. Bu bilinçle devam edecekler. Artık yeni bir belediye başkanları var. Her yerde söylediğimiz gibi personelimiz kendini güvende hissetsin. Hepsi bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz. Hiçbir sorun yok. Yeter ki, siyasi değerlendirmelerden uzak görevlerini yapsınlar, tarafsız olsunlar, işlerini yapsınlar, aldıkları maaşı hak etsinler. Çalışan personelimin hepsi benim korumam altında olacak” şeklinde konuştu.