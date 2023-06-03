Başkan Seçer, Mersinlilerle birlikte pedal çevirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe, bisiklet dernekleri, toplulukları ve 7'den 70'e bisiklet tutkunu vatandaşlar katıldı.Yenişehir ilçesinde bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayan bisiklet turu öncesi bisiklet tutkunlarıyla bir araya gelen Seçer, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Seçer'i böyle bir etkinlikte görmekten dolayı mutluluklarını ifade eden vatandaşlar, kent genelinde yapılan bisiklet yolları ve bisiklete teşvik eden çalışmalardan dolayı Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti.

Daha sonra meydandan başlayan bisiklet turu, şarkılar eşliğinde sahil boyu devam ederken, rengarenk bir görüntü oluşturdu. Turun sona ermesinin ardından belediyenin etkinlik ve gösteri merkezinde katılımcılar için etkinlik düzenlendi. Burada bisikletli vatandaşlarla kahvaltı yapan Seçer, katılımcılarla sohbet ederek fotoğraf çekildi.

“Bisiklet Mersin için artık her anlamda bir realite”

Dünya Bisiklet Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Seçer, bisikletin Mersin için artık hayatın bir parçası haline geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan her çalışmada bisiklet kullanımını teşvik edici uygulamaların da programa dahil edilmeye çalışıldığını söyledi. Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmaktan keyif aldığını belirten Seçer, “Çok sayıda vatandaşımız ile güzel bir Cumartesi sabah yaşadık. Bisiklet Mersin için artık bir realite her anlamda. İnsanlar bu kavramı içselleştirdi. Çünkü belediyemiz bu konuda 4 yıl önce göreve geldiği günden bugüne kadar bisiklet yolları konusunda çok istikrarlı bir şekilde bisiklet yollarının yapımını başlattı ve devam etti” dedi.

Mersin'de halihazırda 100 kilometrelik bisiklet yolunun tamamlandığını ve yenilerinin de yapımının sürdüğünü dile getiren Seçer, “Nihai hedefimiz çok çok daha fazla. Her yaptığımız, yeni açtığımız bulvarlarda, yaptığımız çalışmalarda mutlaka bisiklet yolunu düşünüyoruz ya da genişlettiğimiz, yenilediğimiz yollarda ölçüleri uygunsa yine bisiklet yolu mutlaka yapıyoruz. Her geçen gün Mersin'de bisiklet yolunun kilometre olarak uzunluğu artacak. Bu farkındalık artık toplumda var. Bisiklet kullanımı da artıyor, bisiklet yollarının olması cazip hale getiriyor. Sabah vatandaşlarımla yaptığım sohbetlerde de bunu dile getirdiler. Bu muazzam bir şey” diye konuştu.

Bisiklet kullanımının sağlık ve çevre açısından da büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Seçer, “Tabi ki sağlık, çevre, hava kirliliği, fosil kökenli yakıtların kullanımının düşmesi açısından, iklim değişikliği gibi çevreye tehdit oluşturan son yılların önemli konularının mücadelesi açısından da bisiklet kullanımının artış oranı bizleri memnun ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Mersin'de çok daha yüksek oranlarda bisiklet kullanımını sağlayacak çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatı süresince bu tür etkinliklerin hayalini kurduğunu ve emekli olduktan sonra bu hayallerine Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyonlar ile kavuştuğunu söyleyen Fatma Çakır, “Yıllardır hayalimdi bu benim. Çocuklarımı büyüttüm, emekli oldum ve şimdi bütün aktivitelere katılıyorum. Çok keyifli. Büyükşehir zaten gerçekten halkın yanında, kutluyorum. Şu sahilimiz cennet oldu. Çıkıyoruz bisikletlerimizle geziyoruz. Mavi yol muhteşem bir şey, o olmasa bu kadar özgür bisiklet süremezdik. Bütün hizmetler bizim için gençler için. Sahiller güzelleşti çok güzel oldu” şeklinde konuştu.

Bisikopat Kadınlar Bisiklet Topluluğu'ndan Dilek Tol ise topluluk olarak 2 senedir faaliyet gösterdiklerini kaydederek, “ Kadınlarla bir topluluk oluşturduk. Beraber tur yapıyoruz. Her hafta bir kere tur bir kere de ücretsiz ders yapıyoruz. Biz bisikletliler olarak zaten böyle etkinlikleri çok seviyoruz. Kendimiz de yapıyoruz ama belediyenin de desteği olunca çok mutlu oluyoruz”şeklinde konuştu.