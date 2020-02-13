Başkan Seçer, mezun olduğu ilkokulda çocuklara süt dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mezun olduğu Tarsus Dumlupınar Hürriyet İlkokulunda çocuklarla bir araya gelerek, “Süt Senin Gurur Mersin'in” projesi kapsamında hazırlanan sütlerin dağıtımına katıldı. Başkan Seçer, önümüzdeki yıl daha fazla öğrenciye ücretsiz süt ulaştıracaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ortaklığında yürütülen “Süt Senin Gurur Mersin'in” projesi kapsamında, Tarsus'un Eskiömerli Mahallesindeki Dumlupınar Hürriyet İlkokulunda düzenlenen süt dağıtım programına katıldı. Başkan Seçer, kendisinin de mezun olduğu okulda, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Engin Özel ve Okul Müdürü Cengiz Yusuf Küpeli ile birlikte birinci sınıf öğrencileriyle buluştu.

Minik öğrencilere derslerini ve süt içip içmediklerini soran Seçer, daha sonra beraberindekilerle birlikte çocuklara süt dağıttı. Çocuklarla aynı sıralara oturarak sohbet eden Seçer, çocukların imza istediğini de geri çevirmedi ve kağıtlara imzasını attı.

“Okulumu belediye başkanı olarak ziyaret etmek farklı bir duygu”

Seçer, süt dağıtımı sonrasında yaptığı açıklamada, “Benim için önemli bir gün. Ben bu mahallede doğdum, büyüdüm. Benim için tarif edilmez duygu. Bunu ifade etmem, kelimelere dökmem çok zor. Uzun yıllar sonra böyle bir görevle böyle bir hizmeti vererek, çocuklarımızın sağlıklı birer birey olmaları için onların hayvansal protein ihtiyacının bir nebze de olsa karşılanmasına çalışan bir belediye başkanı olarak ziyaret etmek benim için çok farklı bir duygu” dedi.

“Gelecek yıl çok yüksek sayılara ulaşacağız”

Tarsus'ta 9 okulda ücretsiz süt dağıtımı yaptıklarını kaydeden Seçer, “Yaklaşık 8 bin 350 öğrenci, haftada 2 kez yaklaşık olarak 17 bin pakete yakın süt tüketiyor. Bu yıl bir pilot çalışmaydı. Ziyadesiyle de memnun oldum. Müdürümüz ve öğretmenlerimizin de son derece memnun olmaları beni memnun etti. Sütü kooperatiflerden temin ediyoruz. Yine bölgemizde bir süt fabrikası tarafından son derece sağlıklı, hijyen ortamda, çok titiz çalışmalar sonucu bunlar paketleniyor. Çocuklarımız bunu son derece sağlıklı bir süt olduğunu bilerek tüketmeli. Ailelerimiz, öğretmenlerimiz müsterih olsunlar; çok titiz davranıyoruz bu konuda. Gelecek yıl sayısını artırabiliriz. Onun çalışmalarını yapıyorlar. Herhangi bir rakam telaffuz etmedik ama çok yüksek sayılara ulaşacağız” diye konuştu.

“Eğitime desteklerimiz sürecek”

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime desteklerinin süreceğini ifade eden Seçer, “Eğitimi önemsiyoruz. Geleceğimiz eğitim. Biz eğer uluslararası arenada diğer gelişmiş ülkelerle, toplumlarla mücadele etmek istiyorsak okullarda bunu eğitimle bilimle başlatacağız. Belediye olarak Mersin'de eğitime diğer alanlarda da katkılarımızı artıracağız. Öğrencilere çorba ikramımız var. Tarsus'ta 11 noktada bunu yapıyoruz. Yaklaşık 7-8 bin öğrencimiz bundan faydalanıyor. Yine Çamaşır Kafe projemiz var. İki hafta içerisinde Tarsus Üniversitesine yakın, yurtların olduğu yerde hizmete alacağız. Tarsus'ta 959 öğrencimiz üniversiteye hazırlık eğitim merkezimizde hocalarımızın yardımıyla üniversiteye hazırlanıyor. Bin 511 öğrencimiz eğitim yardımı alıyor. Bunları artıracağız. Belediye Başkanı olduğumda belediye otobüsü öğrenciye 1,25 TL idi, 25 kuruş indirdik 1 lira yaptık. 2024 yılına kadar da 1 TL kalacak. O zamana kadar metro projesi de tamamlanacak ve farklı bir ulaşım konsepti olacak Mersin'de” ifadelerini kullandı.

Diplomasını 46 yıl sonra yeniden gördü

Seçer, Tarsus Dumlupınar Hürriyet İlkokulundaki etkinlikte, okul idaresinin iki sürpriziyle de karşılaştı. Okul Müdürü Cengiz Yusuf Küpeli ilk olarak Başkan Seçer'i, ilkokula başladığı sınıfa, günümüzde 4/D sınıfı olarak kullanılan dersliğe götürdü. Başkan Seçer, Okul Müdürü Küpeli'nin odasına gittiğinde ise daha farklı bir sürprizle karşılaştı. Müdür Küpeli, okulun arşivinden buldukları Vahap Seçer'e ait ilkokul diplomasını kendisine sundu. 1973-1974 eğitim-öğretim yılı sonunda verilen diplomasını 46 yıl sonra yeniden gören Seçer, notlarını ve fotoğrafını inceledi. Başkan Seçer, Küpeli'ye jestinden dolayı teşekkür etti.