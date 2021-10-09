Başkan Seçer, Mut ve Silifke'de vatandaşlarla buluştu

CHP Mut ilçe Başkanlığında başlayan programın devamında Başkan Seçer, semt pazarını ve Taşhan üretici kadın pazarını gezerek, esnafa “hayırlı işler” dileğinde bulundu. Pazar esnafının taleplerini dinleyen Seçer, kadın pazarında alkışlarla karşılandı. Taşhan'da Seçer, Mut Engellileri Umut Derneği'nin bebek yapım atölyesinin sergisini incelerken, ardından ressam Gülcan Küçüktürk'ün “Taşhan2” temalı resim sergisini gezdi.

Seçer, Mut programı kapsamında ilçeye yeni atanan Kaymakam Batuhan Bingöl'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ardından Seçer, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın ailesinin Mut'taki evine giderek, baba Salih ve anne Emine Aydın'a başsağlığı dileklerini iletti. Mut programı kapsamında Seçer, 11 mahalle muhtarı ve vatandaşlarla buluştu. Dereköy Mahallesi'nde gerçekleşen programda Seçer, tek tek muhtar ve vatandaşların taleplerini dinledi. Seçer, toplantıda üretimi artırmak adına tüm mahallelerde eşitlik gözetilerek sunulan tarım ve hayvancılık desteklerine ilişkin bilgiler paylaştı. Ayrıca eğitim ve öğretime önem verdiklerini söyleyen Seçer, eğitimin en büyük servet olduğu ifadesini kullandı.

“Bu millete hizmet etme aşkımız ve şevkimiz var”

CHP Mut ilçe Başkanlığı ziyaretinde de vatandaşlarla sohbet eden Seçer, Mut'un tarımsal üretim potansiyeli açısından özel bir ilçe olduğunu söyledi. Tüm ilçelere olduğu gibi Mut'ta da eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Seçer, “Benim hesap vereceğim merci buradaki vatandaşlar. Sizlerin bize verdiği bu destek, bu güven, bizlerin omzunda çok ağır bir yük. Peki, bu ağırlığı hissediyor musunuz? Vallahi ben belediye başkanı olarak o ağırlığı görüyorum ama taşımakta hiç zorlanmıyorum. Neden? Bu vatana hizmet etme, bu millete hizmet etme aşkımız ve şevkimiz var" dedi.

Cumhuriyetin kuruluş ilke ve prensipleri ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Seçer, görevlerinin Mersin'i kalkındırmak olduğunu söyledi. Talepleri yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Seçer, mevcut imkanları en akılcı şekilde hizmette eşitlik anlayışıyla kullandıklarını belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarının izlenmesi noktasında da vatandaşlara çağrıda bulunan Seçer, “Meclis görüşmelerimizi izlemenizi istiyorum. Bu sizin bir anlamda verdiğiniz oyun nereye gittiğinin, doğru yerlere ulaşıp ulaşmadığının, verdiğiniz oylara karşılık, seçtiğiniz siyasetçilerin bunun hakkını, karşılığını verip vermediğinin bir denetimidir. Demokrasilerde vatandaş hakkını aramak durumunda olmalıdır. Hakkını arayacak vatandaş. Öyle, ‘bu benim kaderim. Verdim bir partiye. Verdim bir siyasetçiye. Arkasını aramadım. Kötü gitti. Ne yapalım böyle oldu.' Yok, böyle bir şey” şeklinde konuştu.

“İsterim ki bütün gözler belediyemi denetlesin”

Vatandaşlardan hizmetlerin denetlenmesi isteğinde bulunan Seçer, “Beni denetleyin, sorgulayın. Benim hizmet yapıp yapmadığımı eleştirin. ‘Şurada bir hizmet sözün vardı Sayın Başkan. Bunu da programa aldırmıştın ama yaptırmadın' diye beni eleştirin. Denetleyin. Denetlenmek, dürüst bir siyasetçi için, dürüst bir yönetici için fayda getirir. Ben her yere yetemem. İsterim ki bütün gözler belediyemi denetlesin” diye konuştu.

"Borçlanma talebim kabul edilmemiş"

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen borçlanma talebinin kabul edilmediği bilgisinin kendisine ulaştığını belirten Seçer, “Görüşmelerde borçlanma yetki talebim reddedilmiş. Bunların anlatılması lazım. Yani ben Mut'un yolunu yapmak isterken, ben sosyal politikalarımda ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapma peşinde olurken, ben eğitime katkı vermek için çocuklarımıza eğitim merkezleri, etüt merkezleri açma gayreti içerisinde olurken, ben evde bakım hizmetlerini yerine getirme arzusu içinde olurken, ben kaldırım yapmak isterken, ben köprü yapmak isterken, ben birçok alanda, görev alanımda hizmetlerimi en iyi noktalara taşıma gayreti içerisinde olmam gerekirken, neden böyle bir karar alınıyor? Bunların Meclis'te konuşuluyor olması lazım ve konuşulacak da. Bunları da vatandaşların izlemesini istiyorum. Bizlerin ayaklarına yapışarak, engellemeye çalışarak bu memlekete iyilik etmediklerini görmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemden kalan borçları ödemeye çalıştıklarını da hatırlatan Seçer, “Sen bunları öde, hizmet yap, yol yap, şunu yap, bunu yap, bütün talepleri karşıla. İyi güzel de eksik kaldığımız noktalarda da ‘bizim de borçlanmaya ihtiyacımız var, krediye ihtiyacımız var' dediğimiz noktada ‘hop sen bunu yapamazsın.' Allah aşkına bunu vicdanınız kabul ediyor mu? Yani bunu adaletli bir yaklaşım olarak mı görüyorsunuz? Bu yasal değil zaten. Bütçede yer alan borçlanma kalemindeki rakamı ben talep ediyorum. Zaten bu yıl içerisinde ilk istediğimiz borçlanma talebi Meclis tarafından reddedilmişti. Şu anda yargıda. Önümüzdeki günlerde mutlaka sonuçlanacaktır. Umut ederim, mahkeme kararını bir an önce verir. Çünkü geciken adalet, adalet olmuyor. Yıl bitiyor, benim bu yıla mahsus kullanacağım borç miktarını bir yıl sonraya kaldığım zaman kullanamıyorum yasal olarak. Böyle büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları vatandaşlarımızın görmesi, bilmesi lazım” dedi.