Başkan Seçer: "Ningbo kenti ile her türlü işbirliğine hazırız"

Çin'in Ningbo kentinden gelen Ningbo Halk Siyasi Danışma Konseyi Başkanı Yu Weinian ve beraberinde gelen heyet Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

Ningbo Halk Siyasi Danışma Konseyi Başkanı Yu Weinian başkanlığında gelen heyette, CPPCC- Ningbo Önerge Kurulu Direktörü Chen Zhengfei, CPPCC- Ningbo Eğitim, Bilim ve Spor Komitesi Direktörü Zhao Huifeng, Ningbo Edebiyat ve Sanat Çevreleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Shi Xiaofeng, Ningbo Dışişleri Mütercim ve Tercümanlık Merkezi Direktörü Ye Kejun ve Ningbo Serbest Ticaret Bölgesi Ticaret İşbirliği Bürosu Direktör Yardımcısı Wu Bin de yerini aldı. Ziyarette konuşan Başkan Vahap Seçer, Mersin'in Ningbo şehri ile ortak noktaları olduğunu, karşılıklı etkileşim halinde oldukları taktirde ekonomi, bilim, sanat, eğitim ve kültür alanlarında birbirlerine olumlu katkılar sağlayabileceklerini belirterek, "Her iki şehirde liman kenti. İhracatta önemli bir potansiyele sahip. Ningbo ile ortak noktalarımız çok fazla. Biliyorsunuz liman özel bir şirkette ama liman ilişkilerinde üzerimize düşen görev ne ise onu yerine getirmek isteriz. Yeter ki ilişkilerimiz gelişsin. Eğitim konusunda ortak noktalarımız var. Biz eğitimi önemseyen bir toplumuz. Eğitim konusunda da iş birliğine açığız. Üniversiteler arası diyalogun gelişmesi gerekiyor. Üniversitelerimiz aralarında yapacakları protokollerle birbirleri ile öğrenci alışverişi yapabilirler. Kültür ve sanat konusunda da benzeşiyoruz. Bu topraklar çok kadim ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan topraklar. Özellikle turizm alanında çok imkanlarımız var. Onların en başında tarihi ören yerlerimiz geliyor. Turizm konusunda da iş birliğine açığız” dedi.

Ekonomi konusunda Mersin'in önemli potansiyelleri olduğunu kaydeden Seçer, “Mersin'in birçok alanda yatırım potansiyeli var. Bu önemli bir özellik ve her şehir de bunu göremezsiniz. Fakat biz istediğimiz ekonomik büyüklüğe henüz erişemedik. Çok daha iyi noktalara gelebiliriz. Sanayimiz oldukça iyi noktada. Tarım topraklarımız son derece verimli. Değerli ürünler yetiştiriyoruz. Turizm açısından bölge olarak çok iyiyiz ama yeterli devlet yatırımı alamadığımız için turizm konusunda istediğimiz noktalarda değiliz. Transit ticaretin getirdiği taşımacılık sektörü de önemli. Sizin de gördüğünüz gibi Mersin birçok alanda potansiyeli olan zengin bir kent. Ama bu potansiyel yeterince açığa çıkartılamıyor. Kamu yatırımları elbette önemli ama biz özel sektör yatırımlarını da önemsiyoruz. Mersin'in dışında ister Türkiye içerisinde olsun ister dünyanın diğer ülkelerinde yatırımcılara kapımız ardına kadar açık" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara, yatırımcı bir belediye başkanı olacağının sözünü verdiğini ve bu noktada Çin ile yatırım ilişkileri içerisinde olabileceklerini ifade eden Seçer, “Çinli yatırımcılarımızda istedikleri takdirde Mersin'de turizm, tarım, sanayi ve teknoloji gibi farklı alanlarda yatırımları yapabilirler. Her türlü iş birliğine hazırım. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Bu ziyarette bizim sizinle olan ilişkilerimizin başlangıcı olsun. Kendileri ile iletişim halinde olacağız. Önümüzdeki süreçte yine bir arada olma imkanımız olur" ifadelerini kullandı.

Mersin'de yatırım yapmak isteyen Çinli iş adamlarına heyet aracılığı ile seslenen Seçer, “Mersin'de yatırım yapmak isteyen Çinli yatırımcılara da bir mesaj göndermek istiyorum. Mersin'e gelsinler. Burada onların yatırım yapmaları konusunda her türlü destek olacak bir belediye başkanı var. Yasalarımıza uygun, daha çok üretimi bize istihdam oluşturucak alanları kapsayan tüm yatırımlar için biz belediye olarak her türlü yerel bürokratik engelleri ortadan kaldırmaya hazırız. Özellikle Çin'i de önemsiyoruz. Dünya ekonomisindeki yeri ve gücü tartışılmaz. Çalışan, üreten bir millet. Çok saygı duyuyorum. Çünkü çalışan, üreten, barışsever insanı seviyorum. Bu sebeple de Çinlileri seviyorum" diye konuştu.

Başkan Seçer'i seçimlerden zaferle çıktığı için kutlayan Ningbo Halk Siyasi Danışma Konseyi Başkanı Yu Weinian ise Seçer'e bir de teşekkür mektubu verdi. Mersin'e ilk kez geldiklerini ve oldukça beğendiklerini vurgulayan Weinian, “Türkiye'ye ilk defa geliyoruz. Mersin'e de ilk defa geliyoruz. Mersin oldukça güzel bir şehir. Ningbo da aynı Mersin gibi bir liman kenti. Çin için oldukça önemli. Mersin ile aynı özellikleri gösteriyor. Ningbo limanından birçok ülkeye ihracat yapılıyor. Türkiye limanları ile Ningbo limanı arasında da bir ticaret trafiği oluyor. Ningbo da bir sanayi kenti. Her makine, yedek parça, tekstil ürünü gibi birçok ürün bu limandan giriş yapıyor. Dolayısıyla ülkemiz için yeri çok önemli. Çin hükümetini temsilen buraya geldik. Birkaç tane teklifimiz var. Birincisi iki şehrin liman ilişkilerini geliştirmeliyiz. Ningbo limanının dairesi çok geniş. Mersin ve Ningbo'nun ortak noktası ülkelerinin en güçlü limanlarına sahip olmaları. Lima ilişkilerimizi geliştirirsek iki şehrin ekonomisi için çok faydalı olur” dedi.

Her yıl Ningbo limanında bir fuar organizasyonu düzenlediklerinin bilgisini paylaşarak Seçer'i Ningbo'ya davet eden Weinian, “Biz her yıl limanımızda organizasyonlar düzenliyoruz. Bu organizasyonlara katılabilirsiniz. Biz bu noktalarda her türlü yardıma ve işbirliğine hazırız. Sizin de bu etkinliklerimize katılmanızı çok isterim. İkincisi öğrenci değişimleri gerçekleştirerek eğitim alanında ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Bizim şehrimiz köklü tarihe sahip bir şehir. Bu noktada kültür, sanat alanında organizasyonlar düzenleyerek etkileşim halinde olabiliriz. Dostluk ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Mersin'in önemli tarım ürünlerini Çin'e göndererek ekonomik ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Ningbo'ya döndüğümüzde de bu ilişkileri geliştirmek için gerekli yerlerle görüşeceğiz. İlk defa geliyoruz ama karşılıklı ziyaretlerimiz sürsün isteriz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından heyet, Seçer'e çeşitli hediyeler taktim ettiler. Başkan Seçer'de Weinian'a Türk motiflerinin yer aldığı bir tablo hediye etti.