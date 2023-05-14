Başkan Seçer, oyunu kullandı

dönem milletvekili genel seçimi için oylarını kullandı.

Başkan Seçer oyunu, ailesi ile birlikte Yenişehir ilçesinde yer alan Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1045 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmak için yoğun katılım gösteren vatandaşlarla selamlaşıp, sandık görevlilerine de kolaylıklar dileyen Seçer, oyunu eşi Meral Seçer ile birlikte sandığa, “Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek attı.

Oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, katılımın oldukça yüksek olduğu 2023 seçimlerinde herkesin kullandığı oya sahip çıkması gerektiğini söyleyen Seçer, “Biz de siyasiler, partiler olarak yasaların bize verdiği yetkiyle, güçle ve milletimizin desteğiyle o irademizin sandıktan girdiği gibi çıkmasını da sağlayacağız. Vatandaşlarımız gelsin, oylarını kullansın bir şenlik havası içerisinde. Neticede ülke savaşa gitmiyor. Bu demokratik bir mücadeledir. Bu anayasal bir vatandaşlık hakkıdır" dedi.

Tüm annelerin 'Anneler Günü'nü de kutlayan Başkan Seçer, “Anneler yaşamımızdaki en kutsal kavram, en kutsal duygu, en kutsal insan. Bunun ötesinde bir şey söyleyemem. Keşke annem yaşasaydı, sadece bunu söyleyebilirim. Annelerimiz çok değerli. Onların gününü bir kez daha kutluyorum” ifadelerini kullandı.