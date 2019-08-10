Başkan Seçer, personeliyle bayramlaştı

Personelinin bayramını kutlayan Seçer, “Nice güzel bayramlarda beraber olacağız. Hepinizi seviyorum” dedi.

İlçe ilçe gezerek, Mersin'de hizmet veren tüm personeliyle tek tek bayramlaşan Başkan Seçer, son olarak Erdemli, Makina İkmal, MESKİ, Taş Bina ve ek hizmet binasında çalışan personeliyle bayramlaştı.

“İçinizdeki çürük elmaları siz temizleyin”

Seçer, bayramlaşma programında yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi. Mersin'e en iyi hizmetleri yapmak için en iyi kadrolarla yoluna devam etmek zorunda olduğunu belirten Seçer, “Bizim belediyemizde yaklaşık 10 bin çalışanımız var. Bu önemli bir insan kaynağı. Kalite olarak öyle mi? Tartışmaya açık. Ben belediye başkanı olarak 4 ayda durumu gördüm. İçinizde çok kaliteli beyinler, insan sevgisi, ülke sevgisiyle kalpleri dolu değerli insanlar var. Benim çok çalışmam lazım ama çok iyi kadrolarla çalışmam lazım. Bunun dışında bu vasıflardan bihaber olan insanlar varsa, bizim işimiz zor. Kayıp ve kaçak, israf, akıl dışı işler ve olağanüstü insan kaynağı israfı var. Bunları tespit ettik, düzelteceğiz. Devir değişti artık. Tertemiz olacak bu belediye; Allah'ın evi gibi tertemiz olacak” dedi.

Bazı çalışanların belediye çalışmalarını provoke ettiğini dile getiren Seçer, “Ben herkese hakkaniyetli davranmaya çalışıyorum. Bize yaraşır, kaliteli işler yapmaya çalışıyoruz. İçinizde fitne fesat üreten insanlar var. Hala militanca düşünenler var. Hizmetler bilinçli olarak aksatılıyor. İçinizdeki çürük elmaları siz temizleyin. Bana gerek kalmasın” diye konuştu.

“Kimse Vahap Seçer'in ‘Ne olur bana borçlanma verin' dediğini görmez, görmeyecek de”

Yaşanan mali sıkıntılara karşı her türlü önlemi aldıklarını kaydeden Seçer, ortaya farklı şeyler koyacaklarını, ancak bunu tek başına yapma şansı olmadığını vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:

“Bunun altyapısını hazırlamamız gerekiyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Hizmet yapacaksınız, insanların yolunu yapacaksınız, temiz bir sokak, çevre vereceksiniz, yoksula bakacaksınız, sütünü, ekmeğini götüreceksiniz, hastasına bakacaksınız, yapacaksınız da yapacaksınız. Önce para lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlü ve zengin bir belediye. Başında da güçlü bir irade ortaya koyan bir başkan var. Mali sıkıntılarımız olabilir. Meclis, keyfi gelirse bana borçlanma yetkisi verir, keyfi gelirse vermez. Kimse Vahap Seçer'in ‘Ne olur bana borçlanma verin' dediğini görmez, görmeyecek de. Biz ne yapıyorsak Mersin için yapıyoruz. Biz güçlü bir belediyeyiz. B planımız da var, C planımız da var. Ağlamadık, sızlamadık. Aklın yolu galip gelecek. Ben barış adamıyım, huzur adamıyım. Siz de en az benim kadar buranın selametini düşünmek zorundasınız. Vadettiğimiz Mersin'i oluşturmak için bütün planlarımız hazır.”

“Vatandaş bir belediye aracını, çalışanını görünce huzur bulsun istiyorum”

Vatandaşlara huzur ve güven hissi uyandıran çalışan kimlikleri ile hizmet vereceklerinin altını çizen Seçer “Güvenceniz benim. Yeter ki, hakkaniyetli olun. Vatandaş bir belediye aracının sokağa girdiğini gördüğü zaman içini huzur kaplasın. Bir zabıta, bir itfaiye gördüğü zaman mutlu olsun. Bunlar çok önemli duygular. Belediyenin elamanı pejmürde gezemez, sokakta belediyeye ait kirli bir araçla gezemez. Sizin belediye çalışanı kimliğiniz var, bu kimliği bulun, cebinize koyun. Mersinliliğinizle de gurur duyun. Bize hizmetlerimizde enerji verecek bu duygular” şeklinde konuştu.

“Evinizde babanız, belediyede benim”

Kurban Bayramı öncesi Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bayramın huzur içinde yaşanması için tüm birimlerle hazırlıklarını tamamladıklarını da söyleyen Seçer, “Kentimize bayram tatilinde çok sayıda insan gelecek. Burada tüm birimlerimizle onları ağırlamaya hazırız. Tüm birimlerimiz çalışacak. Bayramın vatandaşlarımız tarafından huzurla yaşanması için hep beraber ne gerekiyorsa yapacağız. Geleneksel bayram düzenine dönmemiz lazım. Geçtiğimiz bayram da bunu reklamlarımızda vermeye çalıştık. Bayramda büyüklerimizin yanında olalım. Bu hissiyatları kaybetmeyelim. Toplumun huzura ihtiyacı var, bu çok önemli. Mersin'in tüm renklerini kucaklayalım. Ben başkanınız olarak bunu kalbimin en derinliklerine kadar hissediyorum. Başkanınız demek abi demek, baba demek. Evinizde babanız, belediyede benim. İlk başvuracağınız merci benim. Yeter ki doğru, dürüst, hakkaniyetli olalım. Başkanınızın duygularını yansıtın. Bayramınız kutlu olsun nice güzel bayramlarda beraber olacağız. Hepinizi seviyorum” ifadelerini kullandı.