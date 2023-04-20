Başkan Seçer, personeliyle bayramlaştı

Başkan Seçer ilk olarak MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesinde MESKİ personeli ile ardından da Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi personeli ile bir araya geldi. Başkan Seçer'e bayramlaşma ziyaretlerinde Genel Sekreter Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Dursun ile daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti.

İlk olarak MESKİ personeli ile bayramlaşan Seçer, “Tarsus'tan Anamur'a, Mut'tan Çamlıyayla'ya kadar hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir ortamda olabilmesi ve daha yaşanabilir, huzurlu bir hayat sürebilmeleri için gecemizi gündüzümüze katan, gerçekten çok büyük bir aileyiz. 4 yıl süresi boyunca beraber çalıştığım mesai arkadaşlarım her geçen gün kurumun üzerine artı değer koydular. Bunu tüm kalbimle ve yürekliliğimle söylüyorum” dedi.

“24 saat insan hayatının içerisinde olan konulara dokunuyoruz”

Değerli çalışmalar olduğunu ve çok emek verildiğini kaydeden Seçer, “MESKİ'nin görev alanı, konusu kolay bir konu değil. Başta onlara sağladığımız temiz içme suyu. Su demek; yaşamın ta kendisi demek. Altyapı hizmetleri, yağmur suyundan, kanalizasyon hizmetlerine kadar birçok alanda 24 saat insan hayatının içerisinde olan konulara dokunuyoruz” diye konuştu.

“İşler düzene girmeye başladı”

İlk günlerde MESKİ ile ilgili vatandaşlardan çok şikâyet aldığından söz eden Seçer, “Hatta yakın zamana kadar 'Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'mize gelen çağrıların yaklaşık olarak 4'te 3'ü MESKİ'nin hizmet konularıyla ilgiliydi. Ama her geçen gün bu oran MESKİ'nin lehine doğru değişmeye başladı. Çünkü işler düzene girmeye başladı. Yani toplumdan Başkan olarak bana gelen olumsuz yansımaların oranı gittikçe düştü. Şimdi bunu mutlulukla ifade edeyim" ifadelerini kullandı.

“Siyaset hayatın ta kendisi”

Bu ülkenin bir evladı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, siyasetin bir toplumun, bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan birisi olduğuna dikkat çekerek, “Fikirlerinizi söylemekte özgürsünüz, benim olduğum gibi. Siyasetsiz bir insan olmaz, siyaset hayatın ta kendisi. Hayatı şekillendiren, bir toplumun, bir ülkenin geleceğini belirleyen siyasettir. Onun için ‘aman siyasete dokunmayın, siyaset yapmayın' diyemem. Ama dünya görüşünüzü, siyasi anlayışınızı bir militan hüviyetiyle ve edasıyla yaşadığınız çevreye, işinize, aşınıza, ekmeğinize karıştırmayın. Elbette ayrı düşüneceksiniz. Farklı görüşler olacak. Ama temel unsur; ülke, millet, 85 milyon insan, 800 bin kilometrekare Türkiye Cumhuriyeti Devleti” şeklinde konuştu.

“Ben sokağa rahat çıkıyorum, o bana yetiyor”

Bir yıl sonra yerel seçim olduğunu hatırlatan Seçer, bu konuda hiçbir endişesi olmadığını da belirterek, “Hiçbir şekilde ‘Aman bu seçim de nasıl olacak, inşallah seçimi kaybetmeyiz' endişesi taşımıyorum. Çünkü ben sokağa, pazara, köylere, mahallelere rahat gidiyorum. Çünkü sizlerin sayesinde, Allah katında da çok müsterihim, vicdanım tertemiz, çok rahat. Herkese parti, siyaset, oy demeden adaletli hizmet götürdük. Bu yönden de çok müsterihiz” dedi.

Seçer, daha sonra başkanlık makamında da 'taş bina'da görev yapan personel ile bayramlaştı. Adından Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına geçen Başkan Seçer, burada da Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli ile bir araya gelerek, personelin bayramını kutladı.

“Beraber yol yürüdüğüm mesai arkadaşlarımı politik bir kimlik olarak görmüyorum”

Resmi nüfusla, hizmet edilen nüfusun arasında fark olduğunu söyleyen Seçer, “Referans olarak kaynak aktarılan nüfusumuzla hizmet ettiğimiz nüfus arasında yaklaşık yüzde 30 fark var. Bu da çok önemli ve ciddi bir ayrıntı. Yani size sağlanan 10 birimlik bir güçle 13 birime hizmet ediyorsunuz. Böyle bir görev yapımız var. Belediye ve bağlı kuruluşları, toplam 11 bin mesai arkadaşımla 2.6 milyona hizmet ediyor. Ben hepinizi mesai arkadaşım olarak görüyorum. Ben bir siyasiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyım ama benimle beraber halkıma hizmet eden insanları politik kimlik olarak görmüyorum. Bu anlayışı da reddediyorum” diye konuştu.

“Biz herkesi kucaklayacağız, bizim anlayışımız bu”

Mersin'in göçlerle büyümüş bir kent olduğunu, Mersin Büyükşehir Belediyesinde de Anadolu'nun birçok bölgesinden gelen personelin hizmet verdiğini ifade eden Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Mersin, Türkiye'yi temsil ediyor. Biz herkesi kucaklayacağız, bizim anlayışımız bu. Mersin Büyükşehir Belediyesinde ve bağlı kuruluşlarında en yüksek mertebeden, en alt statüde çalışan kardeşime kadar 11 bin çalışana, Mersin halkı adına teşekkür ediyorum. Ben sizlerin ne yaptığını sokağa çıktığım zaman vatandaşımdan görüyorum. Vatandaşımın bana tavrından, sizin onlara nasıl muamele ettiğinizi görüyorum. Onların bana hitabından, benimle kurduğu gönül bağından, sizin onlara ne kadar şefkatli, insani davrandığınızı görüyorum. Onun için size beni mahcup etmediğiniz için teşekkür ediyorum. 4 yıl boyunca vatandaşlar karşısında sokağa çıktığım zaman başım dik, alnım açık yürüme fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.