Başkan Seçer, RESLOG proje ekibiyle online görüştü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi' (RESLOG) kapsamında proje ekibiyle online görüşme yaptı. Görüşmede, RESLOG Projesi-Belediye Başkanları Göç Platformu Politika Belgesi Politika Önerileri üzerine konuşuldu ve Başkan Seçer de bu politika önerilerine dair görüş bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre online görüşmeye, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finans Müdürü Cemal Baş, Türkiye Belediyeler Birliği Proje Uzmanı Sümeyye Gedikoğlu, RESLOG Projesi Ulusal Proje Yöneticisi Sinan Özden, Belediye Başkanları Göç Platformu Koordinatörü Burcu Özüpak Güleç ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz katıldı.

RESLOG Projesi-Belediye Başkanları Göç Platformu Politika Belgesi Politika Önerileri kapsamında; ‘Mali Sorunların Çözümüne Yönelik Politika Önerileri'', ‘Sosyal Uyum Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politika Önerileri'', ‘Belediye Yetkileri Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politika Önerileri'' ve ‘Kurumlar Arası Koordinasyon ve İşbirliği Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politika Önerileri' konu başlıkları yer alıyor.

İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliğinin (SKL) uluslararası projeler kuruluşu SKL International tarafından yürütülen ve Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla hayata geçirilen RESLOG projesi, proje pilot belediyeleri ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in de dahil olduğu başkanlar göç platformu üyesi belediye başkanlarının proje faaliyetlerine katılımı ile yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde çalışmalarda bulunuyor.

Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen yerel yönetimlerin ani ve yoğun nüfus artışını karşılama kapasitelerini arttırmayı amaçlayan proje, ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesi, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesi, belediye düzeyinde bütüncül planlama ve yönetişimin iyileştirilmesi konularına odaklanıyor.