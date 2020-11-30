Başkan Seçer, sahildeki çalışmaları inceledi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ilk olarak, Adnan Menderes Bulvarındaki Galatasaray Meydanı yanında yer alan ve yapımı tamamlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonunu gezerek bürokratlar, daire başkanları ve mimarlardan bilgi alan Başkan Seçer, incelemelerde bulundu, yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Nikah ve Etkinlik Salonunun kapalı alanı 300, açık alanı da 500 kişiye hizmet verecek.

Modern kedi evleri, ilerleyen zamanlarda sahilde belli noktalara yerleştirilecek

Başkan Seçer, daha sonra sahilde farklı noktalara yerleştirilmesi planlanan modern kedi evinin de prototipini inceledi. Daha kullanışlı ve daha modern yapılması planlanan kedi evleri, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından zaman içerisinde sahildeki farklı noktalara yerleştirilecek. Kültür Park içerisindeki kedi evleri, tasarımı yapılan modern kedi evleri ile yenilenecek ve sokak kedileri barınma ve beslenme ihtiyaçlarını buradan karşılayacak. İlerleyen zamanlarda üretimi yapılacak olan modern kedi evleri sahilde belli noktalarda yerini alacak.

Denizkızı Turizm A.Ş.'den Pozcu sahiline satış karavanı

Başkan Seçer son olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından Pozcu sahiline yerleştirilen Satış Karavanını da inceledi. Satış karavanında çay, kahve, balık ekmek, köfte ekmek gibi yiyecek ve içeceklerin satışı yapılacak.