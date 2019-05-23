Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Başkan Seçer'in ev sahipliğinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve protokol üyeleri de katıldı.

“Sizlere ne kadar hürmet etsek, saygı göstersek az kalır”

İftar yemeğine eşi Meral Seçer ile birlikte katılan Başkan Seçer, “Bugün bu vatan uğruna canlarını vermiş şehitlerimizin ve mücadele sırasında yaralanmış gazilerimizin anneleri, babaları; böylesine kahraman evlatları doğurduğunuz, yetiştirdiğiniz için sizlere ne kadar hürmet etsek, saygı göstersek az kalır” dedi.

Laik, demokratik Atatürk Cumhuriyeti'nin kahraman şehitler ve gaziler sayesinde güçlü bir şekilde ayakta kaldığını vurgulayan Seçer, “Bugün laik, demokratik Atatürk Cumhuriyetinde yaşıyorsak bu ülke uğruna şehit düşen, mücadele eden değerli ecdadımızın, atalarımız sayesinde. Onların bize bıraktığı bu mirası gözümüz gibi korumak zorundayız. Bundan sonraki süreçte hep birlikte başta şehrimiz Mersin ve Türkiye için elimizden geleni değil gereğini yapacağız. Gece gündüz demeden alın teri dökerek, azmederek, sabırla çalışarak başaracağız. Bizim hedefimiz, bize yakışan güçlü ülke olmaktır” diye konuştu.

Seçer'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Okunan duaların ardından hep birlikte oruçlar açıldı.

Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, iftardan sonra, şehit ve gazi aileleri ile tek tek ilgilendi, hal hatır sordu. Şehit ve gazi çocukları ile çok yakından ilgilenen Seçer, onların talep ve önerilerini dinleyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.