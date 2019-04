Başkan Seçer, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim onurumuzdur”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi ile Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği yönetimleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Seçer, “Şehitler ve gaziler bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi ailelerimizin yanında olacağız” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Kemal Cındız, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Fatih Tuncer ve iki derneğin yönetim kurulu üyeleri, Başkan Seçer'i makamında ziyaret ettiler. Dernek başkanları ve üyeleri, Seçer'i kutlayarak, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında yer alacağına olan inançlarının tam olduğunu ifade ettiler.

“Şehitler ve Gaziler bizim onurumuzdur”

Ziyaretten onur duyduğunu belirten Seçer, vatan için can veren şehitlerin, gazilerin ve onların emaneti olan ailelerinin her zaman apayrı bir öneme sahip olduklarını söyledi. Seçer, “Şehitler ve gaziler bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi ailelerimizin yanında olacağız. Bu kentte yaşıyoruz ve ben herkesin belediye başkanıyım. Vahap Seçer, hiçbir ayrıma mahal vermeden, hiçbir gruba, kişiye, zümreye ayrımcılık göstermeden herkesi kapsayan, kucaklayan bir belediye başkanı profilidir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bu anlamda son derece huzurlu ve rahat olun. Size ve sizlerin temsil ettiği şehitlerimizin, gazilerimizin ve ailelerinin sorunlarında her zaman yanınızdayız. Hep beraber çözüm üreteceğiz. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Herkesin hayal ettiği bir belediye başkanı geldi” diye konuştu.

“Gazilerin sizlerin gönlünde olacağına çok eminiz”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Cındız da hayırlı olsun dileklerini ilettiği Seçer'in, Muharip Gaziler Derneği'ne ve tüm Mersinlilere umut olduğunu ifade ederek, “Sizler gibi duyarlı belediye başkanlarının olması bizim için çok önemli. Şehit ve gazilerimiz ile onların ailelerine sahip çıkacağınıza inancımız tam. Bizlerle beraber olmanız bizim için çok önemli. Gazilik bambaşka bir şey. Bir protokol oluyor, bayram oluyor ama gazilere o etkinliklerde yer vermiyorlar. Gazilerin sizlerin gönlünde olacağına çok eminiz. Sizleri çok seviyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığınızda bu şehre çok güzel işler yapacaksınız. Büyük başarılarla bu şehri idare edeceksiniz. Başarılar diliyoruz. Gazilerimiz adına saygılarımızı ve tebriklerimizi sunuyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı da kınıyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanında olacağınıza inanıyorum”

Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Tuncer ise derneklerinin tarihçesi ve faaliyetlerini hakkında Başkan Seçer'i bilgilendirdi. Seçer'in şehit ve gaziler konusunda hassas olduğunu bildiklerini kaydeden Tuncer, “Başkanım sizleri her zaman şehitlerimizin cenaze törenlerinde, düzenlenen yemeklerde görüyoruz. Şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanında olacağınıza inanıyoruz. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Çok güzel işler yapacağınıza olan inancımız tam. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyoruz. Biz, camia olarak çok üzüldük. İnşallah bir daha böyle olaylar gerçekleşmez. Şehitlerimiz bu toplumda yaşayan herkesin şehidi. Bu tarz saldırılar bizim örf ve adetlerimize yakışmaz” dedi.

Ziyarette dernek başkanları, Seçer'e derneklerinin ambleminin yer aldığı plaket hediye ettiler.