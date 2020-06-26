Başkan Seçer, sınav öncesinde engelli gence moral verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden faydalanarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 20 yaşındaki bedensel engelli Volkan Çeliktaş ile görüntülü konuşma yaparak sınav öncesi moral verdi.

Seçer, Volkan Çeliktaş'a stres yapıp yapmadığını sordu. Volkan'ın “Biraz stres var” demesi üzerine Seçer, “Birazı faydalıdır ama fazla olursa zararlıdır. Zaten bugüne kadar yoğun mesai harcadın, hazırlandın, her şeyi yaptın. Stres yapıp bütün bu emekler zayi olmasın. Rahat rahat gir. Umut ediyorum çok da iyi bir sonuç alacaksın” diye seslendi.

Seçer'in, “Hangi fakülteye gitmek istiyorsun?” sorusu üzerine Volkan Çeliktaş, “İlahiyat. Yapabilirsem tabi” diye yanıt verdi. Başkan Seçer de, “Umut ediyorum yapacaksın. Ben öyle görüyorum, öyle hissediyorum, öyle de inanıyorum” dedi.

Volkan Çeliktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin sınava hazırlanan gençlere sunduğu katkıdan dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti. Seçer de, “Ben teşekkür ederim. Bizlerin görevi, sizler gibi pırıl pırıl gençlerimiz tahsil yapsın, ilim yapsın, ülkeye, dünyaya, insanlığa katkı sunsun, faydalı olsun. Benim dileğim bu. Bundan sonra da elimden geleni değil, siz gençler için gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.