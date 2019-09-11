Başkan Seçer: "Sorunların hepsi akılcı planlamalarla çözülür"

Erdemli Ticaret Odası Başkanı Orhan Sarı ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erdemli ilçesinin çözüm bekleyen sorunlarının konuşulduğu ziyarette, özellikle altyapı sorunlarına ağırlık vereceklerini ifade eden Başkan Seçer, tarım ve turizm alanında potansiyeli yüksek olan Erdemli ilçesinin bu alanlarda gelişimine katkı sunmak istediklerini söyledi. İletilen yol genişletme talebini not eden Seçer, Erdemli'de çözüm bekleyen sorunların olduğunu, planlı ve uzun soluklu çözümler için çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Seçer, “İlçemizin çözüm bekleyen sorunları var, bunların farkındayız. İlgili arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, sizin gibi değerli odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla istişare halindeyiz. Yol, yeni hal, otogar, altyapı, kanalizasyon, arıtma talebi gibi birçok talep var. Sahilin fiziki koşulları konusunda çok şikayet var. Bu sorunların hepsi akılcı planlamalarla çözülür" dedi.

Yaz nüfusu neredeyse üç katına çıkan Erdemli ilçesinde özellikle altyapı sorunlarına ağırlık vereceklerini kaydeden Seçer, “İlk dönemimizin sonuna kadar özellikle Tece ve sonrası için altyapı yatırımlarına önem vereceğiz. Erdemli'de hem sahilde hem yaylalarda çok birikmiş sorunlar var. O bölgenin halkı kanalizasyon, altyapı, temiz içme suyuna erişim gibi çok önemli sorunlarla boğuşuyor. Finansman konusunda çalışmalar yapıyoruz. Altyapı konusunda finansmana daha çabuk ulaşabiliyoruz. Önemli mesafeler alacağız. Avrupa Birliği fonları gibi farklı kaynaklardan finansman sağlayabiliyoruz. Önemli olan bunları bulup hayata geçirmek. İyi kadrolarla bu işleri başaracağız" diye konuştu.

Erdemli ilçesinin gelecek açısından umut vaat ettiğini ifade eden Seçer, ilçenin gelişimine katkı vermek istediklerini söyledi. Seçer, "Erdemli, üretim potansiyeli çok muazzam bir yer. Bölgenin bana göre en çok istikbal vadeden ilçelerinin başında geliyor. En çok beklenti içinde olduğunuz, tarımsal üretim ve turizm potansiyeli çok önemli bir ilçe. Tarımsal potansiyeli var. Bir de tarımsal potansiyelli ürünler var. Herkesin çok rahat ulaşabileceği önemli bir lokasyonda bulunuyor. Yeni yatırımlarla çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Biz de Belediye olarak Erdemli halkımıza hizmet etmek, ilçemizin gelişimine bizler de katkı vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçer'e hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Orhan Sarı ise Büyükşehir Belediyesi'nde özledikleri tabloyla karşılaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Biz her zaman böyle bir tabloyla karşılaşmayı ümit ettik ve böyle bir tabloyla karşılaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Açıkçası özlediğimiz, arzuladığımız bir tablo" şeklinde konuştu.

Erdemli'de genişletilmesi gereken Çiriş-Erdemli merkez arası yayla yolu sorununa değinen Sarı, Seçer'den çözüm talep etti. Sarı, “Yayla yolları sorunumuzda yıllardır bir arpa boyu yol gidemedik. Kısa vadede buna çözüm göremiyoruz ama alternatif olarak bizim yayla yollarındaki en büyük ulaşım sorunumuz Çiriş ile Erdemli arasındaki bölge. Çok yokuş ve virajların olduğu bir bölge. Trafik kilitleniyor. Kocahasanlı Üçtepe'den Çiriş'e kadar olan bir yol var. O yol genişlemeye çok müsait. Kamulaştırma noktasında da çok fazla sorun olmayan bir yol. Erdemli'den Çiriş'e kadar olan bölgenin yarısı kadar mesafesi olan bir yol. Büyükşehir Belediyesi tarafından güzel bir şekilde genişletilip, asfalt dökülürse Erdemli'den Çiriş'e kadar olan ulaşım sorunu çok ciddi anlamda çözülmüş olur. Erdemli halkının gönlüne taht kurmuş olursunuz” dedi.

Ziyaret sonrası Sarı, Seçer'e Mustafa Kemal Atatürk tablosunu hediye etti.