Başkan Seçer, 'Tarsus-Çamlıyayla Yolu Genişletme ve Yenileme' projesini inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Tarsus-Çamlıyayla Yolu Genişletme ve Yenileme Projesi'ni yerinde inceleyip, yeni yolda araç kullandı. Yeni yol, bölge halkına nefes aldırdı. Başkan Seçer, yol incelemesi öncesinde de Tarsus Yarenlik Alanında esnaf ziyareti yapıp, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Seçer'e yol incelemesinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık tarafından da bilgilendirme yapıldı. Yolda araç kullanan Seçer, "Tarsus'un ilk 35 metrelik yeni açtığımız bulvarındayız. 2 bin 150 metre uzunluğunda. Bunu açmak bize nasip oldu. Burası Atatürk Mahallesi ve Çamlıyayla Yolu. Daha önce çok dar bir yoldu. Çok da yoğun kazaların olduğu bir yerdi. Gördüğünüz gibi her 2 şeritte de bisiklet yolu var. 3 şeritli, her bir gidiş-geliş olmak üzere yoldan oluşuyor. Tarsus'umuza hayırlı olsun" dedi.

Büyükşehir ekipleri, Tarsus'un kuzeyinde yer alan ve yeni konutlaşmanın hızla sürdüğü Atatürk Mahallesinin de sınırını oluşturan Turalı Kavşak ile Gazi Paşa Bulvarı Kavşağı arasında kalan kısımda çalışma başlatmıştı. 2 bin 150 metre uzunluğundaki kısımda, bir süredir yol genişletme ve yenileme çalışması yapan ekipler, faaliyetlerini tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler, ortalama 6 metre genişliğinde olan Tarsus-Çamlıyayla Karayolunun başlangıç noktası konumundaki yolu genişleterek 35 metreye çıkardı. Yapılan çalışmalar sayesinde yol, gidiş-geliş 3 şerit olarak hizmete sunuldu. Çalışma çerçevesinde ayrıca, özel vatandaşların kullanımına uygun kaldırım ve trafiğe açılan 2 bin 150 metrelik yolun 1700 metrelik kısmında çift taraflı bisiklet yolu da yapıldığı da belirtildi.