Başkan Seçer, Tataristanlı yatırımcıları Mersin'e davet etti

Mersin'in Tataristan'daki kardeş şehri Nizhnekamsk'ın Belediye Başkanı Aydar Metshin ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Mersin'in, yatırım yapmak için son derece cazip bir kent olduğunu belirten Seçer, “Tataristan'daki tüm yatırımcıları Mersin'e davet ediyorum” dedi.

Mersin'in kardeş şehri Nizhnekamsk'ın Belediye Başkanı Aydar Metshin ve beraberindeki heyet, Başkan Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Nizhnekamsk (Tüben-Kama) ile ticari, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirmek adına karşılıklı çalışmaların süreceği vurgulandı.

“Türkiye'deki yatırımcıları ülkemize bekliyoruz”

Nizhnekamsk Belediye Başkanı Metshin, ziyarette Başkan Seçer'e başarı dileklerini ileterek, Mersin'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karşılıklı ilişkileri geliştirmek adına çalışmalara hazır olduklarını ifade eden Başkan Metshin, “Şahsım ve ekibim adına belediye başkanlığınızı tebrik ediyorum. Biz Mersin gibi büyük bir şehir olmasak da büyük bir ekonomik potansiyelimiz var. Önemli petrol rafinerilerimiz var. Otomotiv ve tarım sektörü gelişmiş. Sizdeki gibi çalışkan ve misafirperver insanlarımız var. En yakın zamanda sizleri Tataristan'a ve kentimize davet ediyorum. Tataristan'da, kentimizde yatırım yapmak isteyen Türkiye'deki yatırımcıları ülkemize bekliyoruz” diye konuştu.

“İlişkilerimiz artarak devam edecek”

Başkan Seçer de iki kardeş şehrin her alanda ilişkilerini sürdüreceğini dile getirerek, 2014 yılında Tataristan Cumhurbaşkanının Mersin ziyareti ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Nizhnekamsk Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandığını anımsattı. Seçer, “Artık yeni belediye başkanı olarak görevi ben devraldım. Şehriniz ile eskiden olduğu gibi bir kardeş şehir hüviyetinde ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Tataristan, tarihi ve kültürel birikimi, coğrafyası ile her zaman Türkiye'nin ilgisini çekmiş önemli bir ülke. Ülkeler düzeyinde de önemli ilişkilerimizin olduğu, yeterli görmesek de ticaret hacmimizin olduğu bir ülke. Bundan sonraki süreçte ülke düzeyinde ve kardeş şehrimiz ile ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Liman kenti olma hüviyetimizle yatırımlar için son derece elverişli bir bölgeyiz”

Kardeş şehir Nizhnekamsk ile Mersin'in birçok ortak özelliği olduğunu vurgulayan Seçer, “Şehriniz, petrokimya tesisleri konusunda önemli gelişmeler göstermiş çok değerli tesislere sahip bir şehir. Bu anlamda da kentim Mersin ile benzeşen yönleri var. Biz de Türkiye'nin ilklerinden ve en önemli tesislerinden biri olan ATAŞ Petrokimya Tesislerine sahibiz. Liman kenti olma hüviyetimizle de bu tip yatırımlar için son derece elverişli bir bölgeyiz. Ayrıca kentimizin önemli potansiyel içeren sektörleri var. Akdeniz'in kıyısında son derece tarihi, kültürel özelliklere sahip bir kentiz. Şu anda devam eden yatırımlarımızın bitmesi durumunda güçlü bir turizm şehri olabiliriz. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Turizm açısından geliştirmek istiyoruz ve bunu da başaracağız” şeklinde konuştu.

Mersin'in mevcut yatırım potansiyelleri ile tarımsal, ekonomik ve kültürel değerlerini anlatan Seçer, Seçer, “Organize Sanayi Bölgelerimizde Türkiye'nin değerli fabrikaları var. Limanımız, coğrafi konumumuz, deniz, kara ve havayolu ağlarının kesiştiği bir coğrafyada olmamız bizi önemli bir lojistik merkezi haline getiriyor. Bütün bu imkanların ve olanakların olduğu bir alan. Ticaret son derece iyi noktalarda. Mersin'de ekonominin, toplumun, şehrin gelişmesi adına bir çok imkanımız var” dedi.

“Mersin yatırım yapmak için son derece cazip bir kent”

Tataristan'daki yatırımcıları Mersin'e davet eden Seçer, “Ülkelerimiz ve kardeş şehirlerimiz arasında bundan sonraki süreçte ekonomik anlamda birbirimize katkı sağlayacak çalışmaların olacağını umut ediyorum. Mersin, yatırım yapmak için son derece cazip bir kent. Sayın Başkanın nezdinde Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Tataristan'daki tüm yatırımcıları Mersin'e davet ediyorum” diye konuştu.