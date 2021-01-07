Başkan Seçer, TEKSİN'de vatandaşın çağrısını yanıtladı

Diril'in bazı sitelerin sahili işgal ettiklerine yönelik şikayetini dinleyen Seçer, Sahiller Şube Müdürlüğü aracılığıyla gerekli çalışmaların daha hassasiyetle yapılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilerin başvuru, talep ve şikayetlerine etkili çözümler oluşturabilmek amacıyla 16 Temmuz 2020'den itibaren TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi ile çağrıları karşılamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ çağrı merkezlerini “Alo 185” ile tek çatı altında toplayan merkezde, bugüne kadar 372 bin 453 çağrı karşılandı ve 207 bin 185 talep oluşturuldu.

“Bir telefonu da ben açayım, sürpriz yapayım dedim”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezini ziyaret ederek, personelin yeni yılını kutladı. Bu sırada bir vatandaşın da çağrısını yanıtlayan Seçer, çağrıyı “Merhaba, ben Vahap Seçer; belediye başkanı. Sürpriz mi oldu benim çıkmam?” dedi. Bunun üzerine Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesinden arayan Hilmi Diril ise şaşkınlığını “Sürpriz oldu başkanım” sözleriyle ifade etti.

Seçer, “Ben buraları gezmeye, denetlemeye geldim. Bir telefonu da ben açayım, sürpriz yapayım dedim” diye konuştu.

“Sahili kimse işgal edemez. Oralar ortak alan”

Diril ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Seçer, vatandaşa talebini sordu. Diril, sahil boyunca denize sıfır olan sitelerin kumsal alanı çevirip, kendi sitelerince kullandıklarını söyledi. Çevrilen alanların site sakini dışında kullanılamadığını da ifade eden Diril, “Bu sahilde denize sıfır olan bazı siteler, kendi cephesindeki kumsal alanı çevirip sahili işgal ediyorlar. ‘Burası bizim bölgemizdir' gibi şeyler oluyor” diye konuştu.

Seçer de Diril'in talebine yanıt olarak, “Sahili kimse işgal edemez. Onu yapmaya hakları yok. Herkes kullanabilir. Ortak alan oralar. Vatandaşın yerleri. Biz de belediye olarak bir birim oluşturduk; Sahiller Şube Müdürlüğü. Sahilleri daha kontrol altında tutalım, daha temiz olsun, daha düzenli olsun diye. O bölgelerde de arkadaşlarımıza söylerim gerekli çalışmaları daha hassasiyetle yaparlar, merak etmeyin” dedi.