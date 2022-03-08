Başkan Seçer: "Toroslar'da 50 dönümlük yeni mezarlık alanı yapılacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar'daki Güneykent Mezarlığı'nın dolduğunu hatırlatarak, "Buluklu'da 50 dönüm Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde Gözne yoluna yaklaşık 700-800 metre mesafede bir yerimiz var. Oranın uygunluğunu tespit ettik" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart Ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşmalar bölümünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Seçer, “Dünyada ve ülkemizde kadınların eşitlik ve adalet mücadelesi büyük zorluklarla geçmiştir. Bu mücadele bugün de devam etmektedir. 8 Mart; kadınların emeklerinin değerlerini almaları ve hayatın her alanında biz erkeklerle eşit olmaları hatta daha da ileri gitmek için önemli mücadeleler verdikleri günün adıdır" ifadelerini kulandı.

“Aşağı Çay Mahallesi'ndeki asfaltı Mısır'daki sağır sultan duydu”

Çay Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmalarından bahseden Başkan Seçer, “Aşağı Çay Mahallesi'nin tarihinde görmediği bir asfaltı gördüğünü herhalde Mısır'daki sağır sultan duydu değil mi? Tarihinde görmedi. İşte bunu hep anlatıyoruz. Anlamıyorlar, söylüyoruz; orada altyapı gecikti, pandemi şartları, kriz, iflaslar, müteahhitler kaçıyor. Bunları anlattık değil mi? Müteahhidin işini feshettik ve biz bunu çıktık, şu anda ihalesi bitti, tekrar müteahhit başladı ve son sürat gidiyor. Orada hiçbir sorun yok. Mersin'in her köşesi bizim için eşittir, eşit hizmet gidiyor. Şimdi ben bunu geçtiğimiz toplantılarda da anlattım. Orada bir felaket yaşanıyor gibi bir resim çizmeyelim, böyle bir şey yok” diye konuştu.

Çay-Çilek bölgesinin bugüne kadar ihmal edilen bir bölge olduğunu savunan Seçer, “O bölgeler zaten bugüne kadar hizmet alma konusunda sıkıntı yaşamış bölgeler. Biz o yolları yapmadan önce bu yollar çok güzeldi de biz içme suyu şebekesi döşedik, yolları perişan mı ettik? Hayır. Mersin Büyükşehir Belediyesi mücbir sebepler olmadıktan sonra vatandaşın rahatsızlık duymaması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Şimdi bunu siyaseten kullanmayalım, gerek de yok. Bunun tecrübesi Çay Mahallesi'nde yaşandı. Ben oraya gittim, orada vatandaşla görüştüm. Hangi tarihlerde işin biteceğini söyledim ve mahcup olmadık, zamanında bitirdik” şeklinde konuştu.

"En geç mayıs ayına kadar tamamlanacak”

Seçer, Çay Mahallesi'nin D-400'ün kuzeyindeki bölümünde asfalt çalışmalarının en geç mayıs ayına kadar tamamlanacağını belirterek şunları söyledi:

“En geç mayıs ayına kadar oraların tamamlanacağını buradan tekrar duyurayım. Ancak asfaltlama çalışmaları gelecek haftadan itibaren, bazı bölgelerde altyapı yapılıyor, yol altyapısına geçilecek ve üstünden de asfalt çalışmaları başlayacak. Buradan Çay, Çilek Mahallesi'ndeki yurttaşlarımıza duyurayım. Onların da benden çok şikayetçi olduğunu düşünmüyorum, memnunlar. ‘Varsın bu kadar çile çektik 30 senedir. 3 ay daha çekelim. Sağ ol, içme suyumuzu da şebekemizi de değiştirdin. Bazen aşağı Çay Mahallesi'ne gidiyoruz, havaalanı gibi yollar yapmışsın. Artık yağmurlarda çamur olmuyor. Su birikmiyor' diyorlar. Vatandaşla sorunumuz yok çok şükür. Ne zaman istiyorsanız bir çay içmeye gidebiliriz.”

Toroslar'da 50 dönümlük yeni mezarlık alanı yapılacak

Toroslar'daki Güneykent Mezarlığı'nın dolduğunu ve yeni mezarlık alanı için belirledikleri bölge konusunda Toroslar Belediyesi ile görüştüklerini ifade eden Seçer, “Burada Toroslar Belediyesinin bir yeri vardı. Belediye Başkanımızla da görüşüldü. Buranın bize tahsis edilmesi ile ilgili. Haklıdır, haksızdır uygun görmedi. Verse en uygun yer orasıydı ancak biz bu konuda birkaç gün önce bir karar verdik. Buluklu'da 50 dönüm Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde Gözne yoluna yaklaşık 700-800 metre mesafede bir yerimiz var. Oranın uygunluğunu tespit ettik. Şu anda Toroslar planları o bölgeyi ilgilendiren etapta da komisyondan geçtikten sonra itirazlarda onun değişikliğini yapacağız. Orayı mezarlık olarak işaretleyeceğiz” diye konuştu.

Başkan Seçer, Anayurt'ta yapılacak mezarlık için bağlantı yolu konusunda Karayollarından ret cevabı geldiğini de paylaşarak, “Biz Anayurt'a bir mezarlık inşaatına başlıyoruz, başka yerimiz yok, başlamak zorundayız. Karayollarımız da bu konuda bize anlayış gösterirlerse, sizlerin de telkini ile vatandaşlarımız açısından çok uygun olacağını düşünüyoruz. Buradan da yetkililere duyurmuş olalım. Yoksa uzun bir mesafe kat etmek zorunda kalacak vatandaşlarımız” dedi.

Katlı otopark nisan ayı içerisinde tamamlanıyor

Kent merkezinde yapımı devam eden katlı otoparkla ilgili bazı meclis üyelerinin 'muamma' yorumunda bulunması üzerine Başkan Seçer, otoparkın nisan ayında bitirileceğini söyledi. Seçer, katlı otoparkın bulunduğu bölgede yol kenarındaki ağaçların kesildiğine ilişkin, “Siz düşünebiliyor musunuz, taşınabilir bir ağaç cinsini bizim alıp kesmemizi? Yani yaş kesen baş keser. Ha bir insanı katletmişsiniz ha bir yeşili, ağacı katletmişsiniz. Doğal olarak da bu tip bazı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Nasıl yapabilirdik, ne yapabilirdik? Taşınabilir bir ağaç olsa onu oradan başka bir tarafa alabilirdik. Ama okaliptüs dediğiniz bugün kestiğiniz zaman emin olun yeni bir fidanı dikin hemen iki sene sonra onun boyundan çok daha güzel, sağlıklı bir ağaç elde edersin. Onun için bir katliam yok” ifadelerini kullandı.

“Bizde sürekli işçi maaşı en düşük 5 bin 166 TL”

Çalışanların maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, “Bizim şu anda toplu sözleşmemiz yok. Zaten yeni yılla beraber yeni asgari ücret kaynaklı farklar kendilerine yansıtılıyor. Bizde şu anda sosyal haklarla beraber en düşük işçi maaşı 5 bin 166 TL. Bunlar sürekli işçi statüsünde olanlar. Memur konusu hükümetin açıklamalarından sonra bizim uygulamakla mükellef olduğumuz artışlardır. Sosyal Denge Sözleşmemiz de var. Zaten buradan da kaynaklanan haklarını yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkartmışız ve ödüyoruz" şeklinde konuştu.