Başkan Seçer, Tuğamiral Gedik ile buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İskenderun Deniz Üs Komutanı iken Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Fuat Gedik'i ziyaret etti.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Seçer, günün anısına Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Şeref Defteri'ni imzaladı. Çektirilen hatıra fotoğrafının ardından Seçer ve Gedik makama geçti. Başkan Seçer, Tuğamiral Gedik'e yeni görevinde başarılar dileyerek, Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından üretilen doğal ürünlerin yer aldığı sepeti takdim etti.