Başkan Seçer: "Türkiye gerçek gündemine dönmeli"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 31 Mart seçimlerinin bittiğini ancak tartışmaların bitmediğini ifade ederek, "Bitsin artık. Türkiye gerçek gündemine dönsün. İnsanlar iş istiyor, aş istiyor, ekmek istiyor. Yolsuz sokağına yol istiyor, susuz evine su istiyor. Bizim artık gündeme dönüp bu işleri çözmemiz lazım" dedi.

Başkan Seçer, Mut ilçesinde, Cumhuriyet Alanında vatandaşlarla bir araya geldiği iftar öncesi yaptığı konuşmasında, “Ben hep dua ediyorum Sadece Ramazan ayında değil o birlik beraberlik bir arada olmak bir sofrayı paylaşmak bir somunu bölüşme yardım etme duygularının kardeşlik duygularının olduğu Ramazan ayı boyunca yaşadığımız bu duyguların 365 gün yaşanmasını diliyorum. Allah'tan bunu niyaz ediyorum. Kardeşlik birlik beraberlik güzel duygular. Acıları paylaşmak mutlulukları paylaşmak bunlar güzel duygular. El ele olmak insanların samimiyetini sıcaklığını o elleriyle arkadaşlarına hissettirmek dostlarına hissettirmek çok güzel duygular” diye konuştu.

Yurttaşların kavga istemediğini ifade eden Seçer, "Biz siyasilerin daha dikkatli olmalarını istiyor. Artık huzurlu bir yaşam sürmek istiyoruz. Umut ediyorum çok kısa bir süre içerisinde artık Ankara'dan esen sert rüzgarlar diner. Ben bir siyasetçi olarak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak inanın bu esen rüzgarlardan son derece rahatsızım" diye konuştu.

31 Mart seçimlerinin bittiğini ancak tartışmaların bitmediğini ifade eden Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Bitsin artık. Türkiye gerçek gündemine dönsün. İnsanlar iş istiyor, aş istiyor, ekmek istiyor. İşsiz çocuğuna iş istiyor. Yolsuz sokağına yol istiyor, susuz evine su istiyor. Bizim artık gündeme dönüp bu işleri çözmemiz lazım. Zor bir süreç gerçekten sıkıntılı bir süreç önemli bir ekonomik sorun yaşıyoruz. Bunu tüm ilke olarak hissediyoruz. Bunu yurttaşlarımızda hissediyor. Biz belediyelerde hissediyor. Ama en kısa süre içerisinde bunu birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber aşacağız.”

Gece gündüz çalışarak ayrım yapmadan hizmet sunacaklarını söyleyen Başkan Seçer, "Bugün burada Mut Belediye Başkanımız var. Volkan Şeker başka siyasi partinin belediye başkanı. Ben CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. O MHP partili Mut İlçe Belediye Başkanınız. Ama Mut bizim ortak paydamız. Türkiye'de artık seçim bitmiştir gerisi teferruattır. Biz el ele kol kola hep beraber Mut halkının emrine amade olacağız. Burada olduğu gibi nasıl iftarımızı beraber açıyorsak parti pırtı ayrımı yok, cinsiyet ayrımı yok, zengin fakir ayrımı yok, kardeşçe bir arada isek bundan sonraki günlerde Allah'a dua ediyorum bu birliğimiz dirliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum saygılar sunuyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

Başkan Seçer'in konuşmasının ardından okunan ezanlar eşliğinde binlerce vatandaş aynı masada orucunu açtı.