Başkan Seçer, Türkiye-Litvanya maçı coşkusuna ortak oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de oynanan 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçını izledi. Maç boyunca potanın perilerine destek veren Seçer, karşılaşmanın ardından galibiyet sevinci yaşayan sporcuları soyunma odasında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya, Türkiye'ye 74-51 yenildi ve maçın kazananı Türkiye oldu. Mersinli basketbol severler, maça yoğun ilgi gösterirken, ellerinde Türk bayrakları ile takıma destek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, Vali Ali İhsan Su ve diğer protokol üyeleriyle birlikte izledi.

Seçer, maçtan sonra soyunma odasında oyuncuları tebrik ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra milli maçlarımızın burada oynanmasını istiyoruz. Uğurlu geldi, görüyorsunuz. Son derece güzel bir kentimiz var. Seyircimiz çok heyecanlı. İnşallah daha nice maçlarda başarılar diliyoruz” dedi.