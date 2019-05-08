Başkan Seçer, üniversite öğrencileriyle kampüste iftar yaptı

İftar öncesi öğrencilerle sohbet eden Seçer, masaları tek tek gezerek varsa öğrencilerin istek ve sorunlarını dinledi. Burada konuşan Seçer, "Sorunlarla ilgili geçtiğimiz günlerde bir Tıp Fakültesi öğrencisi bana bir mail attı. Üniversite öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi neden iftar sofrası kurmuyor dedi. Bunun uygun olacağı yönünde bir görüş belirtti. Bence de uygundur dedim ve böyle bir ortam oldu. Bugün Ramazan'ın ikinci günü ve ben de sizlerle beraber olacağım. Ramazan ayı boyunca burada öğrencilerimizle iftarı beraber yapacağız. Zaman zaman imkanım el verdiği ölçüde burada olmak istiyorum. Sizin ülkemle ilgili sorumluluğunuz büyük. Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Bu ülke sizlerden çok şey bekliyor ama bizler, bu ülkeyi yönetenler olarak da sizlerin özellikle eğitim hayatında gençlik yıllarında birçok alanda karşılaşacağınız zorluklarda her zaman yanınızda olma zorunluluğumuz var. Bu bizim anayasal görevimiz. Sosyal devlet uygulamalarının bu yönde olması lazım” dedi.

Kentin faydasına yapılacak her türlü çalışmanın altında kendisinin imzasının olacağını vurgulayan Seçer, “Kentinin, çocuğunun, kadınının, gencinin, yaşlısının, dezavantajlı grubunun, kurdunun, kuşunun, börtünün, böceğin menfaatine, faydasına her türlü çalışmanın altında imzası olacak bir belediye başkanı olacağım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Seçer, öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla kampüste kurulmaya başlanan iftar sofrasında, Ramazan ayı boyunca günlük ortalama bin öğrenciye iftar yemeği verilecek.