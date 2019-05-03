Başkan Seçer'den çarşı esnafına otopark müjdesi

Öncelikle parkomat uygulamasını yeniden başlatacaklarını belirten Seçer, Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanına da 800 araçlık bir otopark yapacaklarının müjdesini verdi.

Zafer Çarşısı Esnaflar Derneği Başkanı Bekir Algüllü ve çarşı esnafı, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Çarşı esnafının sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu ziyarette Başkan Seçer, kuracakları Esnaf Masası ve yeniden uygulamaya koyacakları parkomat sistemi ile ilgili bilgi verdi.

Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanına 800 araçlık otopark yapılacak

Araç park edecek yer olmadığı için çarşıya vatandaşı çekemediklerinden yakınan esnafa otopark müjdesi veren Seçer, yapacakları projelerle çarşının yeniden canlanacağını ve esnafın işlerinin yeniden hareketleneceğini söyledi. Seçer, Uray ve İstiklal Caddelerini de içine alan bölgede iyileştirme çalışmaları yapacaklarını, tarihi yapıları ve dükkanları restore edeceklerini ifade etti. Lokal olarak Zafer Çarşısının kendine has sorunları olduğunu ve bu sorunları projeleri ile çözeceklerini dile getiren Seçer, “Oranın fiziki koşullarının düzeltilmesi, daha şık bir havaya büründürülmesi gibi o bölgeye özel sorunlar ve beklentiler var. Ama genel anlamda da yapmamız gereken birçok iş var. İlk etapta parkomat uygulaması geliyor. Hemen Tevfik Sırrı Gür Lisesinin oraya 800 araç kapasiteli bir otopark yapılacak” dedi.

“Sorunlarınızı Esnaf Masası ile çözeceğiz”

Çarşı esnafını rahatlatacak projelere çok kısa süre içerisinde başlayacaklarını kaydeden Seçer, Esnaf Masası kuracaklarını belirtti. Seçer, “Bu Esnaf Masası sizi ilgilendiriyor. Sizi temsil edecek yapı oluşturuyoruz. Sorununuz olduğunda o komisyonun çatısı altında alt komisyonlar oluşturabilirsiniz, sorunlarınızı paylaşabilirsiniz. Ben bu tarz uygulamalara son derece açığım. Alacağımız kararlarda bu bizi rahatlatır. Ben makul olan her şeye varım. Güzel şeyler yapacağız. Sizin sorunlarınızı Esnaf Masası ile çözeceğiz” diye konuştu.

Çarşıyı modern bir görünüme kavuşturacaklarını söyleyen Seçer, yapacakları işlerde işi ehline emanet edeceklerini ve kişisel imtiyaz sağlamayacaklarını vurgulayarak, “Güzel işler yapacağız. Kaynak buluruz; yeter ki, işi bilen adamlar olsun. Halka dokunan her şeyi belediye işletir. Kimseye, babamın oğluna, genetik bağım olan ya da olmayan hiçbir adama kişisel imtiyaz sağlamayacağım. Bunu da iddialı söylüyorum. Altını da çiziyorum” dedi.

“Bizler gönüllü olarak göreve talibiz”

Zafer Çarşısı Esnafları Derneği Başkanı Bekir Algüllü de esnaf olarak yaşadıkları sıkıntıları Başkan Seçer'e aktararak, yapılacak her türlü projede destek vereceklerini ifade etti. Algüllü, tarihi çarşının Mersin'e yakışır duruma getirilmesi gerektiğini belirterek, “Tarihi çarşılarına sahip çıkmayan tek il Mersin. Birçok şehirde bunlarla ilgili dernekler kuruldu. Bizim Mersin çarşısını Mersin'e yakışır duruma getirmemiz lazım. Madem esnaf masası kurma fikriniz var bizler gönüllü olarak göreve talip oluruz. Bizim amacımız belediye ile direk diyalog halinde olmak. Mersin'i daha güzel hale getirme noktasında bizim de bir payımız, katkımız olsun. Bu süreçte biz size her zaman destek olacağız” diye konuştu.