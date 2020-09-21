Başkan Seçer'den çifte su faturası açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonunda gerçekleştirdiği Silifke ziyaretinde, MESKİ'nin çifte su faturası kestiği yönünde sosyal medyada yer alan iddiaları ‘kara propaganda' olarak değerlendirdi. Seçer, “Meclis'te bir karar aldık ve faturaları 3 ay süreyle erteledik. Haziran faturasını temmuz, ağustos, eylül içerisinde ödeyecek. Beni eleştir, yanlışım varsa kendimi düzeltirim ama bunlar kara propaganda” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, her hafta sonu gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini Silifke ilçesinin Taşucu, Bahçe, Kurtuluş ve Arkum mahalleleriyle sürdürdü. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, hem sohbet etti hem talepleri dinledi. Yaptıkları hizmetleri ve projeleri anlatan Seçer, çocuklara park, zakkum çiçeği üreten kadınlara alım, bölge sakinlerine ise altyapıyla ilgili söz verdi.

“Başta imar konusu var. İkincisi daha önemli; altyapı”

Başkan Seçer'in Silifke'deki mahalle ziyaretlerinin ilk durağı Taşucu Mahallesi oldu. Taşucu'nda devam eden Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Projesi'ni inceleyen Seçer, Taşucu Mahallesi sakinlerine bölgede gerçekleştirilecek hizmetleri anlattı. Taşucu'nun önemli bir turizm bölgesi olmasına rağmen en önemli sıkıntılarından birinin yapısal sorunlar olduğunu kaydeden Seçer, “Bir belediye başkanı olarak Taşucu ile ilgili önümüzdeki süreçte olası mevcut gelişmelerin yansımalarının bir projeksiyonunu yapıp, Büyükşehir Belediyesi olarak ona göre burada yatırımlar yapma zorunluluğumuz var. Bunun alt yapısını oluşturmak zorundayız. Başta imar konusu var. Burada ortaya çıkacak yeni gelişmelere kentin hazır olabilmesi için; bu birincisi. İkincisi daha önemli; altyapı. Burada hızla nüfus artarsa mevcut altyapı bunu karşılar mı? Arkadaşlarımızla bunların değerlendirmesini yapıyoruz” diye konuştu.

“Kanalizasyon derdiniz kalmayacak”

Yeni kurulan TEKSİN Mersin Çağrı Merkezi ile yurttaşların Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'ye ulaştıracakları talep ve şikayetleri artık 185'i arayarak yapabileceklerini belirten Seçer, eski sistemde çağrıların yüzde 60'ının yanıt bulamadığını söyledi. Seçer, “Bizim için sokağın, vatandaşın ne dediği önemli” diyerek, yeni sistemde çağrıları yanıtlamanın yanı sıra konuyla ilgili geri dönüşlerin de sağlandığını vurguladı. Taşucu'ndan gelen 4 bin civarı çağrının 3 bin 800'ünün altyapı konusunda olduğunu ve bölgede 9 milyon 132 bin liralık bir kanalizasyon yatırımının sürdüğünü ifade eden Seçer, 20-25 milyon lira civarındaki bir projeyle de Taşucu merkezdeki arıtmayı büyüteceklerini söyledi. Seçer, “Yaklaşık 8 bin 500 metre bu terfi hattı. Daha önce burada kanalizasyon yapılmış, uzun süre kullanılamamış, çünkü arıtmaya bağlanamamış. Tespit edilen, o dönemde taban suyu çok yüksek. Orada yüklenici firma başaramamış. Biz yeni bir projeksiyonla aldık, hemen ivedi bir proje yaptık. Baktık iş uzuyor; yeni yer tespiti, kamulaştırılması, projeye dönüştürülmesi bir hayli zamanımızı alacak; Taşucu'nun kanalizasyonunu Silifke'ye bağlayalım dedik. Aralık ayının başında bitecekti ama bitim tarihinin önünde gidiyor. 2 terfi istasyonu olacak. Mevcut eski tespit edilen arıtmanın yerinde de terfi merkezi yapılıyor, kısa süre içerisinde devreye alınacak. Ancak bu devreye alınmadan önce mevcut şu anda sisteme alınamamış kanalizasyonun da temizliğini yapıyoruz, bacalarını yükseltiyoruz. Terfi hattının bitmesi ile kanalizasyon sistemini oraya bağlayacağız. Bu yıl bitmeden bu işlem bitecek, kanalizasyon derdiniz kalmayacak” ifadelerini kullandı.

“Yasal olarak hakkımız olan yerlerin imzasını almamız bile aylar sürüyor”

Taşucu Limanı'nın da bölgedeki önemli sorunlardan birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, limanı, proje ile çok yönlü bir marinaya dönüştürebilmek için bakanlığa müracaatta bulunulduğunu, ancak cevap alınamadığını ifade etti. Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Burada bir liman var. Bu liman Türkiye'de gümrüğü olan ve belediyeye ait tek limandı. Ben bakanlığa dedim ki, ‘Bu liman belediyemizin uhdesinde, ancak mevcut fiziki koşulları çok kötü. Bu limanın fiziki koşullarını benim düzeltmem lazım. Tamamına komple proje yapayım, burayı marina hüviyetine, gemilerin yük taşıyan, yolcu taşıyan, feribotların yanaştığı bir liman haline getirelim. Balıkçı teknelerinin barınacağı alanları biz yapalım ama bir yıllık tahsisle olmaz, en az 15-20 yıllık yapmanız lazım.' Bu talebime cevap vermediler, ben de bırakmak zorunda kaldım, orayı teslim etmek zorunda kaldık. Buradaki Atatürk Evi'nin bize bağlı olan Denizkızı şirketimize meclisten devrini verdik. Denizkızı şirketimiz ile Susanoğlu, Yapraklıkoy, Kızkalesi ile birlikte 9 ayrı noktada plaj işletmeciliğini yapıyoruz. Burada da bazı alanlara girmek istiyoruz. O bölgenin sahile bakan kısmını da Milli Emlak'tan istedik. Eğer bize verirlerse ki kolay bir şey değil. Bizim belediyelerimize bu dönemde Milli Emlak'ın yer tahsisleri. O konuda sıkıntılarımız var. Yasal olarak hakkımız olan yerlerin imzasını almamız bile aylar sürüyor. İşimiz kolay değil.”

“Bizim referansımız, mihmandarımız Mustafa Kemal Atatürk”

Mersin'in merkezinde yer alan Kültür Parkın devrini aldıklarını belirten Seçer, daha önce park içerisinde beton ağırlıklı bir plan yapıldığını ve bugünkü cari parayla maliyetinin 100-150 milyon lira olduğunu kaydetti. Parkın tahsisini aldıktan sonra modern kafeler açtıklarını ve parkı çağdaş bir görünüme kavuşturduklarını dile getiren Seçer, insanların artık “Mersin, İzmir'i de geçti, çağdaş bir kent haline geldi” dediklerini söyledi. Seçer, “Bunlar küçük gibi görülebilir ama bunlar önemli işler. Türkiye'nin anarya gittiği bir dönemde Mersin bizlerin sayesinde çağdaşlığa doğru gidiyor. Bizim referansımız, mihmandarımız; partimizin, ülkemizin kurucusu, ulusal kurtuluş mücadelesini yapmış kadronun lideri, sonsuza kadar ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Bizim için doğru olanlar, yüz yıl önce onun tarafından önümüze konmuş” dedi.

“Beni eleştir, yanlışım varsa kendimi düzeltirim ama bunlar kara propaganda”

MESKİ ile ilgili sosyal medyada yapılan iki fatura kesildiği yönündeki iddialara da açıklık getiren Seçer, “MESKİ işini yapıyor. Çifte fatura hikayesi çok ayıp. Biz mayısın ortalarında MESKİ Genel Kurulunu yaptık. Meclis'te bir karar aldık. Biz faturaları 3 ay süreyle erteliyoruz. Herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeden biz bunları uzatıyoruz. Haziran faturasını temmuz, ağustos, eylül içerisinde ödeyecek. O gün ödemeyen hem eylül faturasını ödüyor, hem 3 ay önceki borcunu bize ödüyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz, bedava da reklam yaptırıyor. Olacak iş değil. Allah'a havale ediyorum, ben uğraşamam. Beni eleştir, yanlışım varsa kendimi düzeltirim ama bunlar kara propaganda” şeklinde konuştu.

Seçer, minik Toprak'ın oyun parkı isteğini 10 gün içinde gerçekleştirecek

Seçer, Taşucu Mahallesinin ardından Bahçe Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahalleye adımını atar atmaz Başkan Seçer'i karşılayan Toprak isimli bir çocuk park talebini iletti. Seçer, Toprak ve mahalledeki çocuklar için 10 gün içerisinde mahalleye bir park yapacaklarının sözünü verdi. Çocukları sevdiğini ve aynı sevgiyi onlardan da gördüğünü vurgulayan Seçer, “Köylerde bizlerden oyun parkı talebi çok fazla. Arkadaşlarımız onun için toplu alıma çıktı. Hangi mahalle istiyorsa çocuklarımıza bu oyun parkları kurulacak” dedi.

Seçer, üretici kadınlarla birlikte zakkum çeliği çıkarttı

Seçer, son durak olan Arkum Mahallesi'ne giderken yol üzerinde durup zakkum çeliği hazırlayan kadınları ziyaret etti ve kadınlarla birlikte zakkum çeliği çıkarttı. Kadınlarla sohbet eden Seçer, girişimci 15 kadının Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Mersinden Kadın Kooperatifiyle de diyalog içerisinde olduğunu ve gece geç saatlere kadar süren üretim çalışmalarını dinledi. Kadınlara desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Seçer, Gazi Çiftliği'nde de kadınların mesleki gelişimlerini desteklemek istediklerini kaydetti.

Arkum Mahallesinde düzenlenen toplantıda mahalle sakinlerine seslenen Seçer, “Az önce buraya gelmeden yine bu bölgenin insanlarıyla, kadınlarımızla beraber sohbet etme imkanı buldum. Orada bizim önümüzdeki süreçte kentimizi güzelleştirmek için ekeceğimiz çiçeklerin çeliklerini hazırlıyorlardı, onların dikimlerini yapıyorlardı. Köklendirecekler, fide haline getirecekler. Büyükşehir Belediyesi bunları onlardan satın alacak, hem kadın emeği karşılığını bulmuş olacak hem Büyükşehir de kentin güzelleşmesini sağlanacak. Bu güzel bir işbirliği” diye konuştu.

“20 milyon liranın üzerindeki bir projeyle atıksu arıtma sorununu çözeceğiz”

Arkum'daki atıksu arıtma sorununa da dikkat çeken Seçer, üzerinde çalışılan bir projeyle Arkum, Atayurt ve Atakent'i de içine alacak şekilde mevcut sorunu çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi. Başkan Seçer, şöyle dedi:

“Bu üç bölgenin birlikte projelendirildiği hem kanalizasyon hem atıksu arıtma tesisi. 20 milyonun üzerinde bir proje bu. Biz bunu 2022 yatırım programına aldık. Bugüne kadar sorunların devam ettiğini biliyoruz. Biraz daha sabırla, kısa süre içerisinde tarafımızca bu sorunların çözüleceğini bilin. Akşamın bu saatinde buraya kadar geldim, burada yerinde bu tespitleri yaptık. Vahap Seçer sözüdür; çok kısa bir süre içerisinde Arkum'da, Atayurt'ta, Atakent'te bu bölgede kanalizasyon arıtma sorunu ortadan kalkacak.”

“Mersin'i Türkiye'ye duyuran bizim sosyal politikalarımız”

Seçer, mahallelerde Büyükşehir Belediyesinin tarıma yönelik desteklerini ve sosyal hizmetlerini de anlattı. “Mersin'i Türkiye'ye duyuran bizim sosyal politikalarımız” diyen Seçer, Halk Kart, Esnaf Masası, Mahalle Mutfakları, Süt Senin Gurur Mersin'in projesi ve öğrenim yardımlarına kadar birçok çalışmadan söz etti. Seçer, Süt Senin Gurur Mersin'in projesinin bu yıl Silifke ve Erdemli ilçelerindeki dezavantajlı mahalleleri de kapsayacağını vurguladı.

Seçer, üreticilere yönelik destekleri kapsamında da bu yıl 60 bin metre sulama borusu dağıtımı gerçekleştirdiklerini, bunun 11 bin 700 metresinin Silifke'deki üreticilere ulaştırıldığını kaydetti. Seçer, sulama borusu desteğinin gelecek yıl 100 bin metreye çıkacağını kaydetti. Küçükbaş hayvan desteğinden fidan ve fide dağıtımına, alet-ekipman desteklerine kadar pek çok çalışmadan bahseden Seçer, bu yıl Silifke'nin Balandız Mahallesindeki dağıtılıp hasat edilen ata tohumu sarı buğdayları yaşatmak adına desteklerini sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Seçer, yurttaşların incir fidanı talebini de not etti.