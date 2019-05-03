Başkan Seçer'den müzik festivaline destek sözü

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin kapanış konserine katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sanatsever bir belediye başkanı olarak festivale her türlü desteği vereceğini belerterek, “Yüzeysel söz vermedim. Çok derinlemesine bir söz veriyorum” dedi.

Başkan Seçer, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış konserine eşi Meral Seçer ile birlikte katıldı. Can Atilla ve Elif Gökalp'in performansını izleyen Seçer, sanatçılara da çiçek takdim etti.

“Sanatsever bir belediye başkanı olarak size her türlü desteği vereceğim”

Konser sonrası, Başkan Seçer ile ilerleyen yıllarda da müzik festivaline destek sözü isteyen festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı arasında bir sohbet gerçekleşti. Seçer, destek için söz isteyen Yağcı'ya destek sözü vererek, “Böyle günlerde beraber olmak güzel. Mersin'i daha güzel noktalara getirmek için uğraş vereceğiz. Sanatsever bir belediye başkanı olarak sizlere her türlü desteği verip, bütçeler ayırmak için gayret edeceğiz. Yüzeysel söz vermedim. Çok derinlemesine bir söz veriyorum” diye konuştu.

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Seçer, farklı alanlarda çok değerli sanatçılarla buluştuklarını ifade ederek, “Müzik festivalimiz gayet güzel başladı. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah gelecek yıllarda çok daha güzel olacak. Birlikten güç doğuyor. Biz yeni bir umut olarak geldik, onun da farkındayız. Bu umut şehre, müziğe, sanata, kültürel faaliyetlere yansıyacak. Şehre dair, insana dair güzellikler neyse umut ona yansıyacak. Bunun için her zaman yanınızda olacağız” şeklinde konuştu.

“Başkan Seçer'in desteği beni heyecanlandırıyor”

“Değişim yaşamın tadıdır” diyen Selma Yağcı ise yeni belediye başkanlarını görünce heyecanlandığını dile getirerek, “Beraber yapılan şeyler çok değerli oluyor. Hiç kimse önemli şeyleri tek başına yapamaz. Lütfen ‘ben' kelimesini unutalım, ‘biz' diyelim. Amacımız, halkımıza müzik sunmak. İnsanların ilgi alanlarına göre farklı müzik türleri ile buluşturmaya çalıştık. Artık bu yıl farklı bir dönem. Hayatımda ilk defa ‘kültür ve sanata sonuna kadar önem vereceğim' diyen bir Büyükşehir Belediye Başkanım var. Bu beni müthiş heyecanlandırıyor. Geceleri heyecandan uykum kaçıyor. Seneye de kıymetli sanatçılarımızı getireceğiz” şeklinde konuştu.