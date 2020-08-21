Başkan Seçer'den sporcu kızlara destek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla, “Futbol oynamak için malzeme desteği istiyoruz" diyen genç kızlara spor malzemesi desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çocukların ve gençlerin spora ve kültürel faaliyetlere yönelmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Tarsus'a bağlı olan kırsal mahallelerden Dorak'ta yaşayan genç kızların, “Futbol oynamak için top ve kaleye ihtiyacımız var” taleplerini olumlu karşılayan Başkan Seçer, bu isteğin yerine getirilmesini sağladı.

Geri dönüşüm malzemelerinden kale yapıldı

Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ve Berdan Barajı mesire alanı içerisinde yer alan Tarsus Gençlik Kampındaki atölyelerde geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kaleler ile temin edilen file ve futbol topları, geleceğin kadın futbolcularına teslim edildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, genç kızların taleplerini yerine getirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, “Başkanımız Vahap Seçer'in hepinize selamlarını getirdik. Geleceğimiz olan siz değerli genç kızlarımızın futbol oynama arzusu içinde olduğunuzu duyar duymaz, Başkanımız taleplerinizin yerine getirilmesini bizlere iletti. Bugün de istediğiniz kaleleri, futbol toplarını getirdik. Dileğimiz sizin takımınızla, bizim kadın futbol takımının önümüzdeki günlerde maç yapmasından yanadır, güle güle kullanın” dedi.

Dokucu, mahalle çocuklarına ve gençlerine şeker, okuma kitapları ve iki takım satranç seti hediye etti.

Mahalle olarak Büyükşehir'den güzel hizmetler aldıklarını kaydeden Muhtar Mustafa Borluoğlu ise “Toroslar'ın eteklerinde yer alan Dorak Mahallesi olarak Büyükşehir Belediyesinden güzel hizmetler alıyoruz. Genç kızlarımızın ve mahalle gençliğinin futbol oynama arzusu taşıdıklarını, fakat bazı eksikleri olduğunu Başkanımıza ilettik. Kendisi, taleplerimizi olumlu karşıladı ve gönderdi. Ayrıca satranç takımı da gönderdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dorak Mahallesi'nin park alanı yanında bulunan arsaya kale direklerinin kurulmasının ardından genç kızlar büyük heyecanla maç yaptı.