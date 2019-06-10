Başkan Seçer'den üniversite sınavına girecek öğrencilere destek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, üniversite sınavının insan hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Sonuç ne olursa olsun hiçbir şey dünyanın sonu değil. Her şerrin sonu hayırdır diye bir söz vardır. Bu sebeple kendinizi rahat bırakın" dedi.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretimi destekleme kursunu ziyaret ederek, bu hafta sonu üniversite sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilere konuşan Seçer, hayatta hiçbir şeyin dünyanın sonu olmadığını söyledi. Üniversite sınavının önemli olduğunu kaydeden Seçer, "Üniversite sınavı bir insan hayatında önemli bir yeri var. Sınava 5 gün kaldı. Herkesin bir düşüncesi olabilir, bir alanda eğitimini alma arzusu olabilir. Bunların bir kısmı gerçekleşebilir bir kısmı arzu etmediğiniz bölümlere gidebilirsiniz ama hiçbir şey dünyanın sonu değil. Aslında insan hayatına dair planlar yapar ve yapmakta zorundadır. Ancak bunların tamamı gerçekleşecek diye bir kaide yoktur. Bir kapı kapanır, bakarsanız bir başka kapı açılır. Her şerrin sonu hayırdır diye bir söz vardır. Hayat öyle olaylarla karşılaşırsınız ki dersiniz ki hayatım bitti, dünyam karardı. Bir bakarsınız ki aslında öyle değildir, iyi ki böyle bir sonuç doğdu. Bu sebeple kendinizi rahat bırakın bence. Zaten gerekli çalışmaları yaptınız. Bu saatten sonra üzerine koyacağınız bir şey yok. Sadece mevcut edinimleriniz, çalışmalarınız sonucu elde ettiğiniz birikimi sınavda yansıtmanız için en iyi psikolojik koşulları oluşturmamız lazım. Ortada bir potansiyel var ve biz hafta sonu yapılacak sınavda bu potansiyeli nasıl açığa çıkartabilirizin eğitimi veriliyor. Uzman hocalarımız bunu yapıyor. Fayda sağlayacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Belediye başkanı olarak eğitimi önemsiyorum"

Belediye başkanı olarak eğitime önemsediğini vurgulayan Seçer, "Bir kere çocuklarımızı, gençlerimizi ve kadınlarımızı çok önemsiyorum ve bir başka yere koyuyorum. Belediyedeki hiçbir para, kaynak, imkan belediye başkanının veya yetkili birinin babasının parası değil, hepsi vatandaşın parasıdır. Bende belediye başkanınız olarak bu kaynakları sizlere en iyi şekilde, en etkin şekilde kullanmak istiyorum. Geleceğimizi sizler inşa edecekseniz, bu kaynakları gençlerimize aktarmamız gerekiyor. Bizim yol göstericimiz ilim olmalı. Bizi kurtaracak olan pozitif bilimdir. İşte üniversiteler bilim kapısıdır. Üniversiteler özgürce bilim yapmalı. İnsanlar o ortamlarda düşüncelerini özgürce ifade etmeli. Eğitime bize kazandıracağı en önemli kazanımların başında demokrasi var. Eğitimli insanlar daha demokrat olur, karşısındakini dinleme nezaketini gösterir. Onların da düşüncelerinin, fikirlerinin bir değer olduğunu, onların da dinlenmesi gerektiğini bilir. Demokrasi denince akla onlar açısından çoğunluğun azınlığa tahakkümü gelmez. Tam tersine çoğunluğun azınlığın haklarına saygı duyması gereken bir demokrasi anlayışını kabul eder. Bunlar eğitimin bize getirdiği güzelliklerdir" şeklinde konuştu.

Demokrasinin olmadığı yerde ekonominin olmayacağının altını çizen Seçer, "Demokrasinin olmadığı bir yerde iyi bir eğitimde olmaz. Para her şey değildir. Para demokrasi, çağdaşlık, medeniyet değildir. Eğer para çağdaşlık, medeniyetlik olsaydı İran, Irak, Suudi Arabistan ve bazı ülkelerde yer altı kaynakları var ama orada demokrasi olmadığı için huzurdan, eğitimin iyi olduğundan veya medeni bir yaşamdan söz etmek mümkün olmaz. Biz şanslı insanlarız, Türkiye gibi kadim topraklar üzerinde yaşıyoruz. Her ne kadar bazı sorunlarımız olsa da bunlar aşılabilecek sorunlardır. Biz bunları ülkeyi kuran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve o dönemde mücadele ederek, işgalcilerden bu toprakları alarak bizlere hediye eden, Türkiye Cumhuriyeti'ni tesis edenlere borçluyuz. Eğitime desteğimiz sürecek. Çok daha yeni yollar arıyoruz, daha etkin nasıl destek olabilirizin çabasındayız. Öğrencilerimize eğitim yardımı yapıyoruz. Çok ciddi maddi sorunlar yaşıyoruz. Bende başkan olur olmaz tasarruf tedbirlerini başlattım. Ancak bazı konuları ayrı tuttum. Yoksullara yardım ve eğitim yardımını tasarruf tedbirlerinin dışına aldım. Öğrencilere 6 ayda yüzde 50 yardım yapılmıştı. Bayramdan önce geri kalan yüzde 50'yin de öğrencilere verilmesini sağladım. Gelecek dönemde de yardımlarımız devam edecektir. Sınava girecek bütün öğrencilere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.