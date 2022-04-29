Başkan Seçer'e 'yılın sanat öncüsü' ödülü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'yılın sanat öncüsü' ödülüne layık görülürken, Mersin Şehir Tiyatrosu da 14 farklı dalda ödül aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adana Seyhan Lions Kulübü ile Mersin Babil Lions Kulübü'nün bu yıl vermeye başladığı 'Çukurova Bölgesi Tiyatro Ödülleri'nde, Başkan Seçer öncülüğünde yeniden yapılandırılan ve oyunlarıyla büyük beğeni toplayan Mersin Şehir Tiyatrosu 14 dalda ödül aldı. Kültür-sanat etkinliklerinin öncüsü olan Başkan Seçer de ‘yılın sanat öncüsü' ödülüne layık görüldü.

‘Ustalara vefa, sanata destek' adıyla verilen ve Çukurova Bölgesini kapsayan ödüller, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adana Devlet Tiyatrosu, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Tarsus Şehir Tiyatrosu'ndaki oyunların değerlendirilmesiyle dağıtıldı.

“Başkanımız Vahap Seçer'in adına yaraşır, yaptıklarına yaraşır bir ödül oldu”

Ödülü Başkan Seçer adına alan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Bu ödülü Başkanımız adına aldığım için ayrıca onurluyum. Sanat öncüsü ödülü, adına yaraşır, yaptıklarına yaraşır bir ödül oldu” dedi.

Başkan Seçer öncülüğünde Mersin Şehir Tiyatrosu'nun yeniden yapılandırılması adına jüri üyeleriyle gerçekleştirilen sınavların önemine de değinen Özdülger, “Bu çok kıymetli gerçekten. Bu, Türkiye'deki sanat adına yapılmış çok önemli bir adım. Başkanımızın bu anlamda bizi desteklemesi ve yol vermesi, her daim de bunu önemsemesi çok kıymetli. Çünkü elbetteki sanat liyakatle olmalı. Sanatın objektif bir duruşu, eşit bir mesafede yaklaşımı olması lazım” diye konuştu.

“Başkanımız Türkiye'de sanat öncüsü olma yolunda çok önemli bir rol model”

Özdülger, aynı değişimin Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Halk Oyunlarında da yaşandığını vurgulayarak, “Bu anlamda Başkanımızın Türkiye'de sanat öncüsü olma yolunda çok önemli bir rol model olduğunu düşünüyorum. Kendisine bu ödülü layık gören sizlere de ayrıca sevgi ve selamlarını iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mersin Şehir Tiyatromuzu da gururla alkışlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Kendisi de ‘Lina Nasif özel ödülü'nü alan Özdülger, Nasif'in Mersin için önemine değinerek, “Gerçek bir barış elçisiydi. Mersin kardeşçe yaşanan çok özel bir şehir ve onun en önemli elçilerinden biriydi. Belki de ilkiydi. O yüzden kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum” dedi.

Şehir Tiyatrosu ve oyuncuları 14 farklı dalda ödül aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak'ın ‘onur ödülü' aldığı tiyatro ödüllerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da yeniden yapılandırıldığı hali ile ‘yılın tiyatro olayı' ödülüne layık görüldü. Mersin Şehir Tiyatrosu ve oyuncuları, 14 farklı dalda ödül aldı.