Başkan Şeker: "Kayısımıza rakip tanımıyoruz"

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçe olarak Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşıladıklarını belirterek, "Kayısımıza rakip tanımıyoruz" dedi.

Başkan Şeken, Mersin Büyükşehir Mut Toptan Sebze ve Meyve Halinde tüccarlarla bir araya geldi. Bu yıl kayısıda yaklaşık 150 bin ton rekolte beklediklerini, bunun 80 bin tonunun ihraç edileceğini vurgulayan Başkan Şeker, "Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mut ilçesi ile Türkiye'de kimse boy ölçüşemez. Kayısımıza rakip tanımıyoruz" diye konuştu. Kayısı denince akla Malatya geldiğini hatırlatan Şeker, “Malatya ile Mut kayısısı arasındaki farkın artık öğrenilmesi gerekir. Mut kayısısı sofralık Malatya kayısısı ise kurutmalıktır. Şu an gidin Malatya tezgahlarında Mut kayısısı bulunmaktadır" dedi.

Sofralık kayısının kilosunun şu anda 10 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Başkan Şeker, üreticilerin fiyatlardan memnun olduğunu kaydetti.